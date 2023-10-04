Экскурсии по Фетхие на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Фетхие, цены от €355. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ликийская перезагрузка: однодневный тур Фетхие - Патара - Каш
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Ликийская перезагрузка: Однодневный тур из Фетхие в Патару и Каш
Путешествие по следам ликийской цивилизации с купанием на живописных пляжах и гастрономическими открытиями в Каше
Начало: В районе Чалыш
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
355 за всё до 4 чел.
Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Из Фетхие в Каш: Однодневное путешествие по следам древних на тропе Шамана
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Фетхие в Каш, исследуя секреты Ликийской цивилизации и наслаждаясь красотами Турции
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
355 за всё до 4 чел.
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Приглашаем на увлекательное путешествие по малоизведанным тропам и городкам в окрестностях Фетхие. Почувствуйте дух приключений и истории
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
355 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    4 октября 2023
    Ликийская перезагрузка: однодневный тур Фетхие - Патара - Каш
    Мы остались очень довольны экскурсией, Марина очень приятный светлый человек, хороший рассказчик, нам захотелось остаться в Каше навсегда! Хочется отметить, что Марина гибко подстраивается под интересы и потребности каждого клиента.
  • В
    Виктория
    3 октября 2023
    Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
    Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется - всё можно обговаривать. У
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    мужа больные колени и спина - попросили, чтобы немного ходьбы было, с отдыхом, без напряга. Необычное для Турции место, мы как раз хотели побывать в таком. Марина - прекрасный рассказчик и водитель, рекомендуем! Семья Дементьевых.

    Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -
  • Ю
    Юлия
    7 июля 2023
    Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
    Марина позитивный, общительный, отзывчивый человек. Ориентирована на клиента. Мы попросили изменить программу, изза жары исключить Ликийскую тропу и заменить на
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    пляжи. Она согласилась, показала нам прекрасные пляжи. Программа организована комфортно, никуда не спешили, хорошо провели время. Что не понравилось- в машине не работал(не включала?) кондиционер.

  • С
    Сергей
    27 июня 2023
    Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
    Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина - очень хороший гид
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    - прекрасно знает все про туристический маршрут, может ответить на любые интересующие вопросы по Турции. Выбор маршрута по-своему уникален - тут и красота маленького Турецкого городка и тропа в вековом сосновом лесу с непередаваемым ароматом трав и цветов. А прогулка по речке что-то совсем невероятное - ее чистота поражает до глубины души - можно рассмотреть малейшую песчинку на дне, рыб, красивейшие водросли, а вокруг птицы, гуси, утки, рыбы и … замечательные кафешки. Эгейское море будоражит прохладой и синевой - очень необычные места для купания. Ну и, конечно, очень интересные исторические объекты - крепость, водохранилище! Маршрут составлен удобно - есть время отдохнуть, пообщаться в местах с красивыми видами между объектами. Машинка небольшая, но удобная и уютная.

    Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина
  • А
    Анна
    3 июня 2023
    Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
    Интересная экскурсия, небанальный маршрут, Марина супер-отзывчива и готова помочь даже по вопросам, не имеющим прямого отношения к экскурсии! Очень понравилось
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    то, что в горах мы были совершенно одни, никаких истоптанных туристами троп:-) рекомендую очень, но с двумя комментариями: если влажно, то берите обувь, которая легко моется; детям экскурсия тоже очень зайдёт, но они должны быть готовы к чуть большей выносливости, чем ежедневно. Я бы с удовольствием сходила с Мариной еще!

    Интересная экскурсия, небанальный маршрут, Марина супер-отзывчива и готова помочь даже по вопросам, не имеющим прямого отношения
  • В
    Виктория
    23 мая 2023
    Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
    Хотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. За день мы успели не
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    только побывать в Каше, но и посетить множество безумно красивых пляжей, а также пройти очень живописный и скрытый от посторонних глаз участок Ликийской тропы с потрясающими видами! Хотела бы отметить несколько моментов, которые особенно понравились: 1. С Мариной было очень легко найти контакт, она была открыта ко всем нашим пожеланиям, сразу предложила несколько вариантов кастомизации программы под нас. И в целом, очень приятный, интересный и легкий в общении человек 2. Отлично водит) это немаловажно, тк я была с ребенком 3. Очень хорошо знает регион и его нюнсы, поэтому предлагает не стандартный туристический маршрут, а такие места, которые на групповой экскурсии ты никогда не увидишь 4. С точки зрения организации поездки Марина проявила себя как настоящий профессионал, заранее написала нам обо всех нюансах (что надеть, что взять с собой итд), и в ходе поездки прекрасно контролировала тайминг и все прочие моменты Всем рекомендую:)

    Хотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. ЗаХотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. ЗаХотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. ЗаХотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. За

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «На машине»

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  1. Ликийская перезагрузка: однодневный тур Фетхие - Патара - Каш
  2. Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
  3. Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в июне 2024
Сейчас в Фетхие в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 355 до 355. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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