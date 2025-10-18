Мои заказы

Экскурсии Фетхие об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Фетхие, цены от €440. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
На лодке
8 часов
12 отзывов
Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
Голубые крабы, чистое море, термальные источники и винные погреба
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€550 за всё до 8 чел.
Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
На машине
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
Древние руины, колорит южного побережья и шопинг в турецких лавках
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€440 за всё до 8 чел.
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
На лодке
5 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
Увидеть древние гробницы, поплавать в море, встретить черепах и расслабиться в термальных источниках
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€540 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    18 октября 2025
    Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
    Мехмет потрясающий экскурсовод! Очень открытый и приятный человек, а его знание русского языка просто впечатляет! Много рассказал про историю и
    читать дальше

    современную жизнь Турции. Подстраивал маршрут и время в каждой точке под нас. По факту мы увидели даже больше, чем ожидали! А на выходе мы получили еще и отличные фотографии! Очень рекомендуем! ❤️

  • Д
    Денис
    9 октября 2025
    Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
    Хороший гид и хороший маршрут.
    Отличная поездка на полдня с посещением руин древнего города и прогулкой в Каше. Есть возможность сделать
    читать дальше

    одну-две остановки в интересных местах по пути в зависимости от пожеланий.
    Мехмет - отличный рассказчик, с которым можно узнать интересное не только о посещаемых объектах, но и о разных аспектах современной Турции и истории страны.

  • П
    Полина
    8 октября 2025
    Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
    Благодарим за экскурсию, отмечали мой день рождения на лодке, а перед этим были на источниках. Ловили голубых крабов, дети управляли
    читать дальше

    лодкой! А какие волшебные виды и закаты! Ещё посмотрели, как растет гранат) Мехмет рассказал много удивительных историй, купил торт на праздник, нам повезло и экскурсия получилась камерной, только наша семья) спасибо ещё раз!

  • Е
    Екатерина
    3 октября 2025
    Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
    Наша экскурсия прошла не на закате, а в первую половину дня, чем мы очень довольны. Успели везде, очередей и толп
    читать дальше

    туристов нигде не застали. Мемет нас не торопил, в спокойном ритме, достойном индивидуального сопровождения. Виды потрясающие, сказочные.
    Из плюсов:
    1. Комфортабельный автомобиль, вежливый водитель.
    2. Экскурсия неутомительная и интересная ребёнку по дороге.
    3. Дочери дали поуправлять катером. Она в восторге.
    4. Интригующая ловля крабов.
    5. Местность изумительная. Пейзажи и городки у реки великолепные.
    6. Пляж - очень чистая, вода, песок приятный, (но сильные волны).
    7. Видели черепаху, кормили. Но приплыли конкуренты на другой лодке и в буквальном смысле закидали черепашку едой.
    8. Фото, сделанные Меметом, хоть платные, но памятные))). Спасибо ему за это.

    Минус один и небольшой: произошло общее недопонимание с обеих сторон насчет обеда в виде крабов. На будущее советую туристам заранее обговорить этот момент с Меметом.

    А так экскурсия прекрасная, и Мемет очень приятный человек и профессионал в своем деле. Всем советую!!!

  • Д
    Денис
    29 сентября 2025
    Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
    Ездили компанией из 6 человек, нам все очень понравилось:
    -трансфер индивидуальный, никого, кроме нашей компании, не было
    -отлично подобрано время выезда под погоду и количество туристов
    -Мехмет профессионально провел всю экскурсию, рассказав увлекательные факты, которые мы ранее не знали

    Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    20 сентября 2025
    Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
    Мехмет, замечательный гид. 🔥Влюблен в историю. Знает Все о своей стране. Время в дороге прошло незаметно за разговорами 🤭, экскурсии
    читать дальше

    интересные. После одной экскурсии, взяли и обзорную тоже с ним. Обращайтесь 100 %. Большим плюсом к Вашим приключениям, Мехмет делает очень красивые 💞 фото на память.

  • О
    Олеся
    14 сентября 2025
    Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
    Мы отдыхаем в отеле Либерти Фабай (Фетхие). Очень хотелось съездить в Каш. Выбрали экскурсовода Мехмета. И не пожалели.
    Он пригласил нас
    читать дальше

    на экскурсию к 8:30 утра. Изначально мы подумали, что это очень рано.
    За ними приехал комфортабельный автомобиль Мерседес Вито с кондиционером, водичкой и отличным сервисом. И мы не заметили, как под интересные рассказы Мехмета, мы уже приехали в Патару. Мы погуляли по античному городу, посетили музей.
    Затем мы приехали в Каш. Погуляли по этому городу. Мечта сбылась. Мы посетили его.
    После увлекательных прогулок, мы приехали в красивый ресторан у моря с приемлемыми ценами. Мы очень вкусно покушали. В ресторане было много местных людей.
    Позже у нас было свободное время, мы гуляли и восхищались природой.
    На обратном пути нам дали на выбор пляж или каньон Сакликент. Мы выбрали каньон. Там тоже было очень красиво.
    Мы поняли, почему на экскурсию поехали рано утром. Так чётко составлена программа, что без толп туристов на всех локациях и в прохладную утреннюю погоду мы с комфортом посетили несколько прекрасных мест в Турции.
    Весь день Мехмет с юмором рассказывал нам всё новые и новые увлекательные истории. Мехмет турок, но он так тонко понимает русский юмор. Восхитил нас своими способностями. Отлично ладит с детьми. Ребята очень привязались к нему за время экскурсии и не хотели отпускать его.
    Благодарим Мехмета за такую интересную экскурсию.
    Безусловно, будем рекомендовать его всем своим друзьям.

  • М
    Маруся
    8 сентября 2025
    Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
    Чудесная экскурсия с прекрасным гидом!
    Мы остались в полном восторге! Мемед очень интересно рассказывал историю пока мы ехали, а также на
    читать дальше

    месте о самом городе Патара и Каш.
    Приятно слушать знающего и любящего историю своей страны человека!
    Компетентно отвечал на все интересующие нас вопросы.
    В след году обязательно воспользуемся его услугами!
    P.s У Мемеда проф фотоаппарат, приобрели шикарные фото 👌

    Чудесная экскурсия с прекрасным гидом!
  • А
    Александр
    7 сентября 2025
    Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
    Рекомендую. Все полностью соответствовало описанию и получили отличные фото!
  • В
    Вера
    21 августа 2025
    Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
    Прекрасно провели время, один из самых красивых регионов Турции. Дорога до Каш великолепна. Мемет прекрасный рассказчик, много узнали о жизни в Турции. Спасибо!
  • А
    Анастасия
    13 августа 2025
    Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
    Сразу после заказа подтвердил и связался, рассказал про маршрут. Накануне связался уточнил еще раз детали, согласовали время. Приехал во время,
    читать дальше

    на новой чистой машине.
    Рассказывал и про историю Турции и про современность. Очень увлекательно и интересно. Сразу видно и чувствуется, влюбленный в свою страну гид. Образованный, хороший русский язык. Маршрут как в описании, но нашей просьбе на обратном пути завезли в Фетхие. Сделал хорошие фото (за дополнительную плату)

  • Л
    Лариса
    13 августа 2025
    Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
    Брали экскурсию на р. Дальян. Побывали в очень интересных локациях: ловили крабов и ели их приготовленных на гриле. Наш гид
    читать дальше

    Мехмет очень интересно обо всем рассказал, откликался на все наши просьбы. Наша поездка была очень интересная, но не утомительная, что важно, т. к. нами был ребенок 7 лет. Он был в восторге - ему очень понравилось управлять лодкой!

  • D
    David
    10 августа 2025
    Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
    Это было волшебное путешествие! Нас забрали из отеля, мы катались на прекрасной шхуне, посетили все места которые хотели, капитан шхуны
    читать дальше

    приго овил нам пойманных нами крабов, черепах видели целых 3 штуки на расстоянии вытянутой руки, было ОЧЕНЬ жарко на улице но путешествие было сформировано так, что больше получаса мы на открытом солнце не находились. Прекрасный микроавтобус мерседес, комфортабельная лодка, вежливый гид, водитель, капитан. Все было на высшем уровне! Дети 6 и 8 лет были в восторге от грязевых ванн и термальных источников, после ловли крабов ребёнок предложил приезжать сюда каждый день)) Познавательная экскурсия и гид с профессиональным фотоаппаратом выше всяких похвал. Очень советую экскурсию, не пожалеете!

  • С
    Светлана
    4 августа 2025
    Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
    Заказали индивидуальную экскурсию и не пожалели. За нами в отель приехал комфортный автомобиль люкс класса. Дорога была комфортная и интересная.
    читать дальше

    Всю дорогу Мехмет нам рассказывал про Турцию и отвечал на наши вопросы. Выполнял все наши пожелания) нам все очень понравилось. Мехмет супер!!!! Очень его рекомендую.

  • У
    Ульяна
    23 июля 2025
    Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
    Вчера были прекрасной экскурсии с Меметом. Все понравилось, комфортабельный автомобиль, интересные истории, красивые локации и вкусный обед в марине. Обязательно порекомендую друзьям.
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фетхие
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке
  2. Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
  3. Волшебный закат в Дальяне - из Фетхие (на авто и лодке)
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в декабре 2025
Сейчас в Фетхие в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 440 до 550. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
Забронируйте экскурсию в Фетхие на 2025 год по теме «История и архитектура», 27 ⭐ отзывов, цены от €440. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль