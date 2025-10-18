читать дальше

на экскурсию к 8:30 утра. Изначально мы подумали, что это очень рано.

За ними приехал комфортабельный автомобиль Мерседес Вито с кондиционером, водичкой и отличным сервисом. И мы не заметили, как под интересные рассказы Мехмета, мы уже приехали в Патару. Мы погуляли по античному городу, посетили музей.

Затем мы приехали в Каш. Погуляли по этому городу. Мечта сбылась. Мы посетили его.

После увлекательных прогулок, мы приехали в красивый ресторан у моря с приемлемыми ценами. Мы очень вкусно покушали. В ресторане было много местных людей.

Позже у нас было свободное время, мы гуляли и восхищались природой.

На обратном пути нам дали на выбор пляж или каньон Сакликент. Мы выбрали каньон. Там тоже было очень красиво.

Мы поняли, почему на экскурсию поехали рано утром. Так чётко составлена программа, что без толп туристов на всех локациях и в прохладную утреннюю погоду мы с комфортом посетили несколько прекрасных мест в Турции.

Весь день Мехмет с юмором рассказывал нам всё новые и новые увлекательные истории. Мехмет турок, но он так тонко понимает русский юмор. Восхитил нас своими способностями. Отлично ладит с детьми. Ребята очень привязались к нему за время экскурсии и не хотели отпускать его.

Благодарим Мехмета за такую интересную экскурсию.

Безусловно, будем рекомендовать его всем своим друзьям.