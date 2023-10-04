1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Ликийская перезагрузка: Однодневный тур из Фетхие в Патару и Каш
Путешествие по следам ликийской цивилизации с купанием на живописных пляжах и гастрономическими открытиями в Каше
Начало: В районе Чалыш
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€355 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Фетхие в Каш: Однодневное путешествие по следам древних на тропе Шамана
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Фетхие в Каш, исследуя секреты Ликийской цивилизации и наслаждаясь красотами Турции
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€355 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Приглашаем на увлекательное путешествие по малоизведанным тропам и городкам в окрестностях Фетхие. Почувствуйте дух приключений и истории
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€355 за всё до 4 чел.
Круиз
7 часов
Путешествие на пиратском корабле: Остров Святого Николая и Верблюжий пляж
Присоединяйтесь к круизу на «Чёрной жемчужине» и насладитесь красотами Средиземного моря. Посетите Голубую пещеру, Долину бабочек и другие уникальные места
Начало: На пляже Бельджекиз в Олюденизе
Расписание: ежедневно в 08:30
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€45 за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Фетхие в Дальян. Вас ждут скальные гробницы, пляж черепах, грязевые ванны и вкусная турецкая кухня
Начало: Отправление от Coskun Citroen
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
€480 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Мини-группа
2 часа
Незабываемый полёт на параплане в Олюденизе: профессиональные пилоты и потрясающие виды
Олюдениз - идеальное место для параглайдинга! Вас ждёт захватывающий полёт с опытными пилотами, потрясающие виды и комфортное приземление на пляже. 🌟
Начало: У офиса компании в Олюденизе
Сегодня в 19:00
Завтра в 07:00
179€162 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария4 октября 2023Мы остались очень довольны экскурсией, Марина очень приятный светлый человек, хороший рассказчик, нам захотелось остаться в Каше навсегда! Хочется отметить, что Марина гибко подстраивается под интересы и потребности каждого клиента.
- ВВиктория3 октября 2023Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется - всё можно обговаривать. У
- ООльга28 августа 2023стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но. нигде нельзя за рубли)
- ЮЮлия7 июля 2023Марина позитивный, общительный, отзывчивый человек. Ориентирована на клиента. Мы попросили изменить программу, изза жары исключить Ликийскую тропу и заменить на
- ССергей27 июня 2023Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина - очень хороший гид
- ААнна3 июня 2023Интересная экскурсия, небанальный маршрут, Марина супер-отзывчива и готова помочь даже по вопросам, не имеющим прямого отношения к экскурсии! Очень понравилось
- ВВиктория23 мая 2023Хотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. За день мы успели не
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Можно с детьми»
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