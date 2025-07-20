Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Это увлекательное путешествие, во время которого вы увидите природные красоты, удивительный мир редких животных и античную историю с красивыми легендами. Вас ждет отдых на знаменитом пляже с черепахами Изтузу и природные грязевые ванны. 5 7 отзывов

Индивидуальная экскурсия

Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-10 человек

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Увлекательное турецкое приключение Приглашаем вас на обзорную экскурсию в Дальян. Во время поездки русскоязычный гид расскажет вам об интересных фактах о Турции, представит программу путешествия и ответит на все ваши вопросы. Из Фетхие на автомобиле мы переедем в Дальян. Там пересядем на лодку и поплывем по реке на пляж Изтузу. На обратном пути посетим грязевые ванны, термальные источники и винный погреб. Что вас ждёт? Вы увидите Ликийские наскальные гробницы, поплаваете на лодке по реке Дальян, посетите знаменитый пляж Изтузу. У вас будет возможность увидеть морских черепах Каретта-Каретта в их естественной среде обитания. Также вы сможете поучаствовать в ловле голубых крабов и посетить одно из самых любимых туристами мест — грязевые ванны и термальные источники. В стоимость экскурсии включены обед (барбекю на лодке), входы на пляж и на территорию термальных источников, аренда лески для ловли голубого краба, трансфер и сопровождение русскоязычного профессионального гида.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Город Дальян

Река Дальян

Ликийские наскальные гробницы

Пляж Изтузу

СПА-комплекс с термальными источниками и грязевыми ваннами Что включено Трансфер из отеля и в отель

Путешествие на лодке

Услуги русскоязычного гида

Вход на пляж и в СПА-комплекс

Обед Что не входит в цену Заказ дополнительных блюд на обед, в том числе заказ голубого краба на барбекю

