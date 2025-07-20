Это увлекательное путешествие, во время которого вы увидите природные красоты, удивительный мир редких животных и античную историю с красивыми легендами. Вас ждет отдых на знаменитом пляже с черепахами Изтузу и природные грязевые ванны.
Описание экскурсииУвлекательное турецкое приключение Приглашаем вас на обзорную экскурсию в Дальян. Во время поездки русскоязычный гид расскажет вам об интересных фактах о Турции, представит программу путешествия и ответит на все ваши вопросы. Из Фетхие на автомобиле мы переедем в Дальян. Там пересядем на лодку и поплывем по реке на пляж Изтузу. На обратном пути посетим грязевые ванны, термальные источники и винный погреб. Что вас ждёт? Вы увидите Ликийские наскальные гробницы, поплаваете на лодке по реке Дальян, посетите знаменитый пляж Изтузу. У вас будет возможность увидеть морских черепах Каретта-Каретта в их естественной среде обитания. Также вы сможете поучаствовать в ловле голубых крабов и посетить одно из самых любимых туристами мест — грязевые ванны и термальные источники. В стоимость экскурсии включены обед (барбекю на лодке), входы на пляж и на территорию термальных источников, аренда лески для ловли голубого краба, трансфер и сопровождение русскоязычного профессионального гида.
В любые удобные для вас даты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Дальян
- Река Дальян
- Ликийские наскальные гробницы
- Пляж Изтузу
- СПА-комплекс с термальными источниками и грязевыми ваннами
Что включено
- Трансфер из отеля и в отель
- Путешествие на лодке
- Услуги русскоязычного гида
- Вход на пляж и в СПА-комплекс
- Обед
Что не входит в цену
- Заказ дополнительных блюд на обед, в том числе заказ голубого краба на барбекю
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фетхие. Ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В любые удобные для вас даты.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
20 июл 2025
Были на экскурсии по Дальяну, и обзорной экскурсии по Фетхие. Невероятно красивые места!!! Ловили голубых крабов, кормили черепах, дети остались в полном восторге ❤️Наш гид Мемет очень отзывчивый и классный, ответственный и заботливый! После наших видео с экскурсий многие наши друзья собрались посетить эти восхитительные города! И только с Меметом)
Е
Ефрем
15 июл 2025
Любая экскурсия в сопровождении гида Мемета - это очень круто! Мемет - настоящий мастер своего дела! Поездка в Дальян в мае 2025 была восхитительной!!! Безупречная организация, насыщенная программа, много интересных
К
Ксения
8 июл 2025
Все очень понравилось. Экскурсия 10 из 10. Обязательно ещё бы раз туда отправилась. Гиду отдельное спасибо. Отзывчивый и очень интересно рассказывает
П
Полина
20 июн 2025
Красивые места - это, конечно, хорошо! Но еще лучше, когда рассказывает о них увлеченный человек, прекрасно знающий свое дело, харизматичный, вежливый и (что немаловажно!) знающий твой родной язык! Мехмет - прекрасный гид! Рекомендую!
Р
Рустам
17 июн 2025
Были на экскурсии в Дялян в сопровождении гида Мемета. наверное это самый лучший гид которого я встречал в Турции. Был очень вежлив и учтителен показал Далян во всей красе накрыл шикарный стол на катере с шашлыками подал речных крабов вообщем всем рекомендую его.
Г
Галя
14 июн 2025
Прошлым летом посетили замечательную экскурсию по Дальяну. Наш экскурсовод Мехмед увлекательно рассказал про черепах, позволил детям порулить лодкой, азартно провёл мастер-класс по ловле крабов, которых потом съели)) экскурсия не утомляет, прекрасное музыкальное сопровождение, пока едешь и наслаждаешься видами реки. На память остались позитивные, солнечные фотографии
Е
Екатерина
10 июн 2025
Все прошло отлично, экскурсия очень понравилась 😊 большое спасибо 🤗
