Что вы можете увидеть 🤩

Экскурсия в Памуккале из Фетхие поможет вам открыть для себя всемирно известный туристический символ Памуккале. Это место, в котором находится уникальный по красоте бассейн Клеапатра и древний город Иераполис. Если вы любитель исторических и культурных путешествий, то это экскурсия для Вас.
Описание экскурсииЭкскурсия в Памуккале из Фетхие поможет вам открыть для себя всемирно известный туристический символ Памуккале. Это место, в котором находится уникальный по красоте бассейн Клеопатра и древний город Иераполис. Если вы любитель исторических и культурных путешествий, то это экскурсия для Вас. Раннее начало Наша экскурсия начинается с того, что наш трансфер забирает Вас из отеля ранним утром. Памуккале находится в 200 км. от Фетхие. У нас будет короткий перерыв на завтрак. Примерно через 3,5 часа пути, мы оказываемся в фантастическом месте Памуккале. Текстиль, Оникс, Вино Памуккале знаменит не только своими травертинами и древним городом. Он также известен своим текстилем, вином и камнем оникс. Поэтому в программе тура Памуккале есть текстильная мастерская, винный погреб и мастерская по изготовлению ониксового камня. Памуккале издревле имеет очень богатые сельскохозяйственные угодья. Здесь выращивают хлопок лучшего качества Турции. И здесь много текстильных фабрик. Мы посетим самый крупный из этих мастерских. Рекомендуем попробовать вина Памуккале. Эти вина не похожи на те, что продаются на таких рынках. Мы останавливаемся у винного погреба, чтобы продегустировать вина, произведенные из фруктов, выращенных в этом регионе. Здесь у Вас будет возможность бесплатно продегустировать разные сорта вин. Обед После посещения фабрики мы идем в ресторан на обед. Здесь Вас ждет шведский стол с множеством блюд разных кухонь. Есть много разновидностей от мясных блюд до овощных блюд, салатов и десертов. Вы насытитесь. Памуккале После обеда Вы с гидом посетите древний город Памуккале. Гид расскажет вам историю Памуккале и покажет Вам его самые важные места, такие как Амфитеатр, Травертины, Бассейн Клеопатры, Музей. У Вас также будет возможность поплавать в старинном бассейне за дополнительную плату. Возвращение в отели Примерно через 3-4 часа мы встречаемся в автобусе и возвращаемся в отель.
Вторник, пятница
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале
- Древний город Иераполис
- Античный бассейн
Что включено
- Англоговорящий гид
- Трансфер в автобусе с кондиционером
- Страховка
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Бассейн Клеопатры
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
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Н
Не понравилось вообще. Бесполезно проведенное время. Нас собрали в один автобус группы с разными языками. Гид говорил на английском и взяли переводчика, который ничего не мог толком рассказать. Ехать далеко, очень жарко там на месте. Также гид рассказал немного в автобусе, а на месте предоставил самим все посмотреть
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Не понравилось вообще. Бесполезно проведенное время. Нас собрали в один автобус группы с разными языками. Гид говорил на английском и взяли переводчика, который ничего не мог толком рассказать. Ехать далеко, очень жарко там на месте. Также гид рассказал немного в автобусе, а на месте предоставил самим все посмотреть
Вам был полезен этот отзыв?
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