Экскурсия в Памуккале из Фетхие

Экскурсия в Памуккале из Фетхие поможет вам открыть для себя всемирно известный туристический символ Памуккале

В группе
до 45 чел.
Экскурсия в Памуккале из Фетхие поможет вам открыть для себя всемирно известный туристический символ Памуккале.

Это место, в котором находится уникальный по красоте бассейн Клеапатра и древний город Иераполис.

Если вы любитель исторических и культурных путешествий, то это экскурсия для Вас.
Экскурсия в Памуккале из Фетхие
Экскурсия в Памуккале из Фетхие
Экскурсия в Памуккале из Фетхие
Экскурсия в Памуккале из Фетхие
Экскурсия в Памуккале из Фетхие
Экскурсия в Памуккале из Фетхие
Экскурсия в Памуккале из Фетхие

Что вы можете увидеть 🤩

  • Памуккале
  • Древний город Иераполис
  • Античный бассейн
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экскурсия в Памуккале из Фетхие поможет вам открыть для себя всемирно известный туристический символ Памуккале. Это место, в котором находится уникальный по красоте бассейн Клеапатра и древний город Иераполис. Если вы любитель исторических и культурных путешествий, то это экскурсия для Вас.

Раннее начало

Наша экскурсия начинается с того, что наш трансфер забирает вас из отеля рано утром. Памуккале находится в 200 км от Фетхие. У нас будет короткий перерыв на завтрак на полпути. Примерно через 3,5 часа пути мы достигаем Памуккале.

Текстиль, Оникс, Вино

Памуккале знаменит не только своими травертинами и древним городом. Он также известен своим текстилем, вином и камнем оникс. Поэтому в программе тура Памуккале есть текстильная мастерская, винный погреб и мастерская по изготовлению ониксового камня.
Памуккале издревле имеет очень богатые сельскохозяйственные угодья. Здесь выращивают хлопок лучшего качества Турции. И здесь много текстильных фабрик. Мы посетим самый крупный из этих мастерских.
Рекомендуем попробовать вина Памуккале. Эти вина не похожи на те, что продаются на таких рынках. Мы останавливаемся у винного погреба, чтобы продегустировать вина, произведенные из фруктов, выращенных в этом регионе. Здесь у вас будет возможность продегустировать разные сорта вин. Более того, это бесплатно.

Обед

После посещения фабрики мы идем в ресторан на обед. Здесь вас ждет шведский стол с множеством блюд разных кухонь. Есть много разновидностей от мясных блюд до овощных блюд, салатов и десертов. Вы можете брать столько, сколько хотите.

Памуккале

После обеда мы с гидом посетим древний город Памуккале. Ваш гид расскажет вам историю Памуккале и покажет вам его самые важные места, такие как Амфитеатр, Травертины, Бассейн Клеопатры, Музей.
Вы также найдете возможность поплавать в старинном бассейне за дополнительную плату.

Возвращение в отели

Примерно через 3-4 часа мы встречаемся в автобусе и возвращаемся в отель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в автобусе с кондиционером
  • Гид
  • Входные билеты
  • Страховка
Что не входит
  • Напитки
  • Бассейн Клеопатры
  • Ужин
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, пятница
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места
  • где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас
  • нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами
  • иначе мы не сможем вас найти.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник, пятница

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