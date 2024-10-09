Что вы можете увидеть 🤩

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия в Памуккале из Фетхие поможет вам открыть для себя всемирно известный туристический символ Памуккале. Это место, в котором находится уникальный по красоте бассейн Клеапатра и древний город Иераполис. Если вы любитель исторических и культурных путешествий, то это экскурсия для Вас. 2.4 3 оценки

EKM TRAVEL Ваш гид в Фетхие Задать вопрос Групповая экскурсия €65 за человека 2.4 3 отзыва 🇷🇺 русский 12 часов Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Экскурсия в Памуккале из Фетхие поможет вам открыть для себя всемирно известный туристический символ Памуккале. Это место, в котором находится уникальный по красоте бассейн Клеопатра и древний город Иераполис. Если вы любитель исторических и культурных путешествий, то это экскурсия для Вас. Раннее начало Наша экскурсия начинается с того, что наш трансфер забирает Вас из отеля ранним утром. Памуккале находится в 200 км. от Фетхие. У нас будет короткий перерыв на завтрак. Примерно через 3,5 часа пути, мы оказываемся в фантастическом месте Памуккале. Текстиль, Оникс, Вино Памуккале знаменит не только своими травертинами и древним городом. Он также известен своим текстилем, вином и камнем оникс. Поэтому в программе тура Памуккале есть текстильная мастерская, винный погреб и мастерская по изготовлению ониксового камня. Памуккале издревле имеет очень богатые сельскохозяйственные угодья. Здесь выращивают хлопок лучшего качества Турции. И здесь много текстильных фабрик. Мы посетим самый крупный из этих мастерских. Рекомендуем попробовать вина Памуккале. Эти вина не похожи на те, что продаются на таких рынках. Мы останавливаемся у винного погреба, чтобы продегустировать вина, произведенные из фруктов, выращенных в этом регионе. Здесь у Вас будет возможность бесплатно продегустировать разные сорта вин. Обед После посещения фабрики мы идем в ресторан на обед. Здесь Вас ждет шведский стол с множеством блюд разных кухонь. Есть много разновидностей от мясных блюд до овощных блюд, салатов и десертов. Вы насытитесь. Памуккале После обеда Вы с гидом посетите древний город Памуккале. Гид расскажет вам историю Памуккале и покажет Вам его самые важные места, такие как Амфитеатр, Травертины, Бассейн Клеопатры, Музей. У Вас также будет возможность поплавать в старинном бассейне за дополнительную плату. Возвращение в отели Примерно через 3-4 часа мы встречаемся в автобусе и возвращаемся в отель.

Вторник, пятница Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Памуккале

Древний город Иераполис

Античный бассейн Что включено Англоговорящий гид

Трансфер в автобусе с кондиционером

Страховка

Обед Что не входит в цену Напитки

Бассейн Клеопатры

Входные билеты Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Вторник, пятница Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.