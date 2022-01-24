Что вы можете увидеть 🤩

Экскурсия в Памуккале из Фетхие поможет вам открыть для себя всемирно известный туристический символ Памуккале. Это место, в котором находится уникальный по красоте бассейн Клеапатра и древний город Иераполис. Если вы любитель исторических и культурных путешествий, то это экскурсия для Вас.
Раннее начало
Наша экскурсия начинается с того, что наш трансфер забирает вас из отеля рано утром. Памуккале находится в 200 км от Фетхие. У нас будет короткий перерыв на завтрак на полпути. Примерно через 3,5 часа пути мы достигаем Памуккале.
Текстиль, Оникс, Вино
Памуккале знаменит не только своими травертинами и древним городом. Он также известен своим текстилем, вином и камнем оникс. Поэтому в программе тура Памуккале есть текстильная мастерская, винный погреб и мастерская по изготовлению ониксового камня.
Памуккале издревле имеет очень богатые сельскохозяйственные угодья. Здесь выращивают хлопок лучшего качества Турции. И здесь много текстильных фабрик. Мы посетим самый крупный из этих мастерских.
Рекомендуем попробовать вина Памуккале. Эти вина не похожи на те, что продаются на таких рынках. Мы останавливаемся у винного погреба, чтобы продегустировать вина, произведенные из фруктов, выращенных в этом регионе. Здесь у вас будет возможность продегустировать разные сорта вин. Более того, это бесплатно.
Обед
После посещения фабрики мы идем в ресторан на обед. Здесь вас ждет шведский стол с множеством блюд разных кухонь. Есть много разновидностей от мясных блюд до овощных блюд, салатов и десертов. Вы можете брать столько, сколько хотите.
Памуккале
После обеда мы с гидом посетим древний город Памуккале. Ваш гид расскажет вам историю Памуккале и покажет вам его самые важные места, такие как Амфитеатр, Травертины, Бассейн Клеопатры, Музей.
Вы также найдете возможность поплавать в старинном бассейне за дополнительную плату.
Возвращение в отели
Примерно через 3-4 часа мы встречаемся в автобусе и возвращаемся в отель.