Что вы можете увидеть 🤩

Экскурсия в Памуккале из Фетхие поможет вам открыть для себя всемирно известный туристический символ Памуккале. Это место, в котором находится уникальный по красоте бассейн Клеапатра и древний город Иераполис. Если вы любитель исторических и культурных путешествий, то это экскурсия для Вас.

Раннее начало

Наша экскурсия начинается с того, что наш трансфер забирает вас из отеля рано утром. Памуккале находится в 200 км от Фетхие. У нас будет короткий перерыв на завтрак на полпути. Примерно через 3,5 часа пути мы достигаем Памуккале.

Текстиль, Оникс, Вино

Памуккале знаменит не только своими травертинами и древним городом. Он также известен своим текстилем, вином и камнем оникс. Поэтому в программе тура Памуккале есть текстильная мастерская, винный погреб и мастерская по изготовлению ониксового камня.

Памуккале издревле имеет очень богатые сельскохозяйственные угодья. Здесь выращивают хлопок лучшего качества Турции. И здесь много текстильных фабрик. Мы посетим самый крупный из этих мастерских.

Рекомендуем попробовать вина Памуккале. Эти вина не похожи на те, что продаются на таких рынках. Мы останавливаемся у винного погреба, чтобы продегустировать вина, произведенные из фруктов, выращенных в этом регионе. Здесь у вас будет возможность продегустировать разные сорта вин. Более того, это бесплатно.

Обед

После посещения фабрики мы идем в ресторан на обед. Здесь вас ждет шведский стол с множеством блюд разных кухонь. Есть много разновидностей от мясных блюд до овощных блюд, салатов и десертов. Вы можете брать столько, сколько хотите.

Памуккале

После обеда мы с гидом посетим древний город Памуккале. Ваш гид расскажет вам историю Памуккале и покажет вам его самые важные места, такие как Амфитеатр, Травертины, Бассейн Клеопатры, Музей.

Вы также найдете возможность поплавать в старинном бассейне за дополнительную плату.

Возвращение в отели

Примерно через 3-4 часа мы встречаемся в автобусе и возвращаемся в отель.