На день в Памуккале из Фетхие (обед включён)

Погрузитесь в атмосферу Памуккале, где белоснежные террасы и древний Иераполис ждут вас. Уникальные впечатления и обед включены
Памуккале - это место, которое стоит посетить каждому, кто отдыхает в Турции. Экскурсия начинается с раннего утра, когда вас заберут из отеля. По пути вы сможете насладиться живописными видами и
сделать остановку для завтрака. В Памуккале вас ждут знаменитые термальные воды и экскурсия по античному городу Иераполис. Посетите текстильную мануфактуру и винный погреб, где сможете продегустировать местные вина. Обед в ресторане с разнообразным меню завершит первую часть дня.

После этого вас ждёт экскурсия по историческим местам, включая древний амфитеатр и травертиновые террасы

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные термальные воды
  • 🏛 Древний Иераполис
  • 🍇 Дегустация местных вин
  • 🍽 Включён обед
  • 🚌 Комфортный трансфер
Ближайшие даты:
Время начала: 05:30

Что можно увидеть

  • Иераполис
  • Древний амфитеатр
  • Травертиновые террасы
  • Бассейн Клеопатры

Описание экскурсии

Ранний старт В самом начале дня вас заберут из гостиницы на нашем транспорте. Памуккале находится приблизительно в двухстах километрах от Фетхие, поэтому мы совершим приятную поездку с небольшой остановкой для утренней трапезы. Примерно через три с половиной часа мы достигнем невероятного уголка, сотворенного природой и прошлыми эпохами. Традиции и ремесла Помимо известных термальных вод, Памуккале знаменит своими традиционными промыслами. В нашей программе – посещение текстильной мануфактуры, где создают превосходные хлопковые ткани, а также мастерской, занимающейся обработкой оникса, где представлены восхитительные произведения ручной работы. Виноградарство и виноделие также являются важной частью наследия этого края. Мы совершим экскурсию в местный винный погреб, где у вас будет возможность продегустировать различные вина, изготовленные из местных фруктов. Дегустация проводится бесплатно и позволит вам оценить неповторимый вкус уникальных сортов. Обед После активной первой половины дня мы отправимся на ланч в ресторан. Разнообразный выбор блюд шведского стола удовлетворит любые предпочтения: от мясных деликатесов и овощных угощений до легких салатов и изысканных сладостей. Это позволит вам набраться энергии перед продолжением нашей экскурсионной программы. Открываем Памуккале После полудня наша группа направится на экскурсию в старинный город Иераполис. В сопровождении экскурсовода вы познакомитесь с прошлым этого уникального места и увидите его наиболее значимые объекты:
  • древний амфитеатр;
  • знаменитые травертиновые террасы;
  • бассейн Клеопатры;
археологический музей. За отдельную стоимость у вас будет возможность поплавать в бассейне, чьи воды, согласно преданиям, обладают свойствами, возвращающими молодость. Возвращение домой Завершив наше захватывающее приключение и осмотр знаковых мест, мы снова займем места в автобусе, чтобы вернуться в гостиницу. Ориентировочное время прибытия в отель – спустя 3-4 часа после окончания экскурсии. Памуккале подарит вам незабываемые впечатления и вдохновение, оставаясь в памяти ярким и удивительным приключением. Важная информация:.
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). мы свяжемся с вами для уточнения.
  • Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.

Вторник и пятница, ориентировочно в 05:30 (время варьируется в зависимости от дальности отеля)

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на автобусе с кондиционером
  • Обед
  • Услуги гида
  • Страховка
  • Дегустация вин в магазине
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Бассейн Клеопатры
  • Входные билеты
  • Завтрак и кофе-брейк
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник и пятница, ориентировочно в 05:30 (время варьируется в зависимости от дальности отеля)
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). мы свяжемся с вами для уточнения
  • Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Фетхие

