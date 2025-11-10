Ранний старт В самом начале дня вас заберут из гостиницы на нашем транспорте. Памуккале находится приблизительно в двухстах километрах от Фетхие, поэтому мы совершим приятную поездку с небольшой остановкой для утренней трапезы. Примерно через три с половиной часа мы достигнем невероятного уголка, сотворенного природой и прошлыми эпохами. Традиции и ремесла Помимо известных термальных вод, Памуккале знаменит своими традиционными промыслами. В нашей программе – посещение текстильной мануфактуры, где создают превосходные хлопковые ткани, а также мастерской, занимающейся обработкой оникса, где представлены восхитительные произведения ручной работы. Виноградарство и виноделие также являются важной частью наследия этого края. Мы совершим экскурсию в местный винный погреб, где у вас будет возможность продегустировать различные вина, изготовленные из местных фруктов. Дегустация проводится бесплатно и позволит вам оценить неповторимый вкус уникальных сортов. Обед После активной первой половины дня мы отправимся на ланч в ресторан. Разнообразный выбор блюд шведского стола удовлетворит любые предпочтения: от мясных деликатесов и овощных угощений до легких салатов и изысканных сладостей. Это позволит вам набраться энергии перед продолжением нашей экскурсионной программы. Открываем Памуккале После полудня наша группа направится на экскурсию в старинный город Иераполис. В сопровождении экскурсовода вы познакомитесь с прошлым этого уникального места и увидите его наиболее значимые объекты:

древний амфитеатр;

знаменитые травертиновые террасы;

бассейн Клеопатры;

археологический музей. За отдельную стоимость у вас будет возможность поплавать в бассейне, чьи воды, согласно преданиям, обладают свойствами, возвращающими молодость. Возвращение домой Завершив наше захватывающее приключение и осмотр знаковых мест, мы снова займем места в автобусе, чтобы вернуться в гостиницу. Ориентировочное время прибытия в отель – спустя 3-4 часа после окончания экскурсии. Памуккале подарит вам незабываемые впечатления и вдохновение, оставаясь в памяти ярким и удивительным приключением. Важная информация:.

