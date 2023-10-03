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10%
Круиз
7 часов
Путешествие на пиратском корабле: Остров Святого Николая и Верблюжий пляж
Присоединяйтесь к круизу на «Чёрной жемчужине» и насладитесь красотами Средиземного моря. Посетите Голубую пещеру, Долину бабочек и другие уникальные места
Начало: На пляже Бельджекиз в Олюденизе
Расписание: ежедневно в 08:30
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
50€45 за человека
Индивидуальная
10 часов
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Приглашаем на увлекательное путешествие по малоизведанным тропам и городкам в окрестностях Фетхие. Почувствуйте дух приключений и истории
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€355 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Незабываемый полёт на параплане в Олюденизе: профессиональные пилоты и потрясающие виды
Олюдениз - идеальное место для параглайдинга! Вас ждёт захватывающий полёт с опытными пилотами, потрясающие виды и комфортное приземление на пляже. 🌟
Начало: У офиса компании в Олюденизе
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€179 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория3 октября 2023Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется - всё можно обговаривать. У
- ООльга28 августа 2023стандартный тур по островам и заливам рядом с Олюденизом, какой можно купить везде в Фетхие. Но. нигде нельзя за рубли)
- ССергей27 июня 2023Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина - очень хороший гид
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «На выходные»
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