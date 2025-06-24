Индивидуальная
до 15 чел.
Авторский тур по Фетхие: история, природа и вкусные гёзлеме
Погрузитесь в удивительный мир Фетхие и Олюдениза: от города-призрака до дегустации турецких лепёшек
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Сегодня в 08:00
31 июл в 08:00
€250 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: из Фетхие к черепахам
Начало: Фетхие. Ваш отель
Расписание: В любые удобные для вас даты.
Сегодня в 08:30
30 июл в 08:30
€537 за всё до 10 чел.
Групповая
Путешествие к Дальяну из Фетхие
Откройте для себя красоту Дальяна с экскурсией из Фетхие. Вас ждут термальные источники, грязевые ванны и Черепаший пляж с черепахами каретта-каретта
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Фетхие, Чалы...
Сегодня в 08:00
30 июл в 08:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина24 июня 2025Очень всё круто красиво гид русский знает супер
- ООлеся24 апреля 2025Добрый день! Экскурсия нам очень понравилась, увидели много красивых мест, о которых даже не подозревали. И это нам дало толчке изучать Турцию дальше.
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Ликийские гробницы»
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