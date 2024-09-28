Прогулки на яхте в Фетхие

Найдено 3 экскурсии в категории «На яхте» в Фетхие, цены от €35. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Морская прогулка в Фетхие «12 островов»
На яхте
7 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Морская прогулка в Фетхие «12 островов»
Погрузитесь в мир невероятных морских пейзажей, где каждый остров - это уникальная история. Песчаные пляжи, чистая вода и уединение ждут вас
Начало: 📍 Fethiye Marina (Фетхие Марина) ⏰ Время отправле...
«Тур начинается утром: наш трансфер заберёт вас из отеля в Фетхие и доставит в порт, откуда в 10:30 отправляется яхта»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€39 за человека
Отдых на яхте: «12 островов» из Фетхие
На яхте
7 часов
Водная прогулка
Отдых на яхте: «12 островов» из Фетхие
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты на яхте, путешествуя по островам Фетхие. Уникальные пейзажи и кристально чистые воды ждут вас
Начало: Ваш отель
«Что вас ждёт Умиротворяющие мелодии наполняют яхту, создавая идеальную обстановку для отдыха всей семьей»
Расписание: Ежедневно 08:30.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€40 за человека
Морская прогулка на яхте по 12 островам в Фетхие
На яхте
7 часов
Водная прогулка
Морская прогулка на яхте по 12 островам
Погрузитесь в атмосферу Средиземного моря, наслаждаясь видами 12 островов и кристально чистыми водами. Незабываемый день для всей семьи
Начало: Пристань Фетхие провинция Мугла, Фетхие, Карагёзле...
«Тур проводится на просторной комфортабельной яхте с открытыми и крытыми зонами отдыха, туалетами, душем и баром на борту»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    28 сентября 2024
    Морская прогулка в Фетхие «12 островов»
    Все понравилось! Красивые виды, сервис, даже отличный профессиональный фотограф(куча красивых фото на телефон)!
  • Н
    Наташа
    2 августа 2024
    Морская прогулка в Фетхие «12 островов»
    Экскурсия очень понравилась! Персонал отлично выполняет свою работу, ланч вкусный, виды потрясающее, море чистейшее! Спасибо ☺️
  • Е
    Елена
    21 июля 2024
    Морская прогулка в Фетхие «12 островов»
    Очень увлекательная прогулка по морю. Очень здорово, что на корабле тихо и спокойно, без шумной анимации. Обед был на троечку.
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    Готовьтесь к высоким ценам на корабле за напитки и мороженое. Было 4 остановки в удивительно красивых местах. Купались в чистейшем море. Супер! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «На яхте»

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Сколько стоит экскурсия по Фетхие в мае 2025
Сейчас в Фетхие в категории "На яхте" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 40. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.32 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Фетхие в 2025 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Турции, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль