Водная прогулка
Лучший выборМорская прогулка в Фетхие «12 островов»
Погрузитесь в мир невероятных морских пейзажей, где каждый остров - это уникальная история. Песчаные пляжи, чистая вода и уединение ждут вас
Начало: 📍 Fethiye Marina (Фетхие Марина) ⏰ Время отправле...
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€39 за человека
Водная прогулка
Отдых на яхте: «12 островов» из Фетхие
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты на яхте, путешествуя по островам Фетхие. Уникальные пейзажи и кристально чистые воды ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 08:30.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€40 за человека
Водная прогулка
Морская прогулка на яхте по 12 островам
Погрузитесь в атмосферу Средиземного моря, наслаждаясь видами 12 островов и кристально чистыми водами. Незабываемый день для всей семьи
Начало: Пристань Фетхие провинция Мугла, Фетхие, Карагёзле...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina28 сентября 2024Все понравилось! Красивые виды, сервис, даже отличный профессиональный фотограф(куча красивых фото на телефон)!
- ННаташа2 августа 2024Экскурсия очень понравилась! Персонал отлично выполняет свою работу, ланч вкусный, виды потрясающее, море чистейшее! Спасибо ☺️
- ЕЕлена21 июля 2024Очень увлекательная прогулка по морю. Очень здорово, что на корабле тихо и спокойно, без шумной анимации. Обед был на троечку.
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «12 островов»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фетхие
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в мае 2025
Сейчас в Фетхие в категории "12 островов" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 40. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.32 из 5
Забронируйте экскурсию в Фетхие на 2025 год по теме «12 островов», 10 ⭐ отзывов, цены от €35. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль