читать дальше Готовьтесь к высоким ценам на корабле за напитки и мороженое. Было 4 остановки в удивительно красивых местах. Купались в чистейшем море. Супер! Спасибо!

Очень увлекательная прогулка по морю. Очень здорово, что на корабле тихо и спокойно, без шумной анимации. Обед был на троечку.