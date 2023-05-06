На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой

Поучиться управлять парусами, увидеть затонувший город и получить идеальный загар

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Предлагаем all-inclusive в Турции нового уровня.

В тур включены: катание на сап-борде и ныряние с маской в удивительный подводный мир, прогулки по античным руинам и купание в открытом море, посещение необитаемых островов и секретных бухт для самых сочных кадров.

На борту яхты будем встречать рассветы и заниматься троллингом — ловить тунца или махи-махи, танцевать под зажигательную музыку и играть в игры, загорать, лёжа в гамаке, и засыпать, слушая шум волн.
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
Ближайшие даты:
29
апр
6
мая
13
мая
20
мая
27
мая
3
июн
10
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 21 года.

Отмена бронирования в срок за 60 дней и менее до начала тура — предоплата не возвращается. В других случаях возврат за вычетом фактически понесенных расходов (не менее 15% от стоимости тура) либо по возможности перенос на другие даты. В абсолютном большинстве случаев возможно найти себе замену без дополнительных оплат. Если возобновляются ограничения по передвижению/пересечению границ в стране проведения тура — 100% предоплаты переносится без штрафов на другие даты.

Виза не требуется. Срок действия паспорта не менее 120 дней до начала поездки.

На борту фены и утюги, а также другие энергоёмкие электроприборы запрещены.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Фетхие, марина Гёчек, до 19:00
Завершение: Фетхие, марина Гёчек, 09:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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