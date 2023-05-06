Поучиться управлять парусами, увидеть затонувший город и получить идеальный загар
Предлагаем all-inclusive в Турции нового уровня.
В тур включены: катание на сап-борде и ныряние с маской в удивительный подводный мир, прогулки по античным руинам и купание в открытом море, посещение необитаемых островов и секретных бухт для самых сочных кадров.
На борту яхты будем встречать рассветы и заниматься троллингом — ловить тунца или махи-махи, танцевать под зажигательную музыку и играть в игры, загорать, лёжа в гамаке, и засыпать, слушая шум волн.
В тур включены: катание на сап-борде и ныряние с маской в удивительный подводный мир, прогулки по античным руинам и купание в открытом море, посещение необитаемых островов и секретных бухт для самых сочных кадров.
На борту яхты будем встречать рассветы и заниматься троллингом — ловить тунца или махи-махи, танцевать под зажигательную музыку и играть в игры, загорать, лёжа в гамаке, и засыпать, слушая шум волн.
Ближайшие даты:
29
апр
апр
6
мая
мая
13
мая
мая
20
мая
мая
27
мая
мая
3
июн
июн
10
июн
июн
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даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 21 года.
Отмена бронирования в срок за 60 дней и менее до начала тура — предоплата не возвращается. В других случаях возврат за вычетом фактически понесенных расходов (не менее 15% от стоимости тура) либо по возможности перенос на другие даты. В абсолютном большинстве случаев возможно найти себе замену без дополнительных оплат. Если возобновляются ограничения по передвижению/пересечению границ в стране проведения тура — 100% предоплаты переносится без штрафов на другие даты.
Виза не требуется. Срок действия паспорта не менее 120 дней до начала поездки.
На борту фены и утюги, а также другие энергоёмкие электроприборы запрещены.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Фетхие, марина Гёчек, до 19:00Завершение: Фетхие, марина Гёчек, 09:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Pavel — ваш гид в Фетхие
Привет! Я Павел, большой фанат путешествий и профессиональный организатор туров. Если вы много путешествуете, много повидали и хочется чего-то нового и необычного, добро пожаловать в мои путешествия! Они отличаются профессиональной подготовкой, небанальными маршрутами и полным отсутствием спешки. Мои маршруты продуманы, условия комфортны, а цена всегда приятная и это в уникальные локации мира! Никакого туристического фастфуда. Присоединяйтесь!Задать вопрос
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