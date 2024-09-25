В ноябре – туры в Фетхие

Найдено 3 тура в категории «В ноябре» в Фетхие, цены от $720, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
На яхте
3 отзыва
8 дней
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
Поучиться управлять парусами, увидеть затонувший город и получить идеальный загар
Начало: Фетхие, марина Гёчек, до 19:00
26 окт в 19:00
2 ноя в 19:00
$1 250 за человека
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
На яхте
SUP-прогулки
скидка
10%
1 отзыв
8 дней
По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
Провести отпуск на яхте, поплавать с маской и на сапе и увидеть древние руины
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
2 ноя в 12:00
800720 за человека
Бирюзовые просторы Средиземноморья: индивидуальный яхт-тур по Турецкой Ривьере
На яхте
1 отзыв
8 дней
Бирюзовые просторы Средиземноморья: индивидуальный яхт-тур по Турецкой Ривьере
Понежиться в тихих бухтах, исследовать островные тропы и посетить турецкую Венецию
Начало: Яхтенный порт Фетхие, 12:00
26 окт в 12:00
2 ноя в 12:00
800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    25 сентября 2024
    По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
    Ой, такое ещё ели)) Шедеврально! Добрый вечер, Елена! Спасибо за поздравления, получать их всегда очень приятно! ❤ Все у нас великолепно! Конечно,
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    такой формат - это нечто невообразимое для меня. Море, погода, природа, все волшебно. Ребятам огромная благодарность за гостеприимство. С ними очень комфортно и интересно! И вам большое спасибо за идею и безупречную организацию!

    Ой, такое ещё ели)) Шедеврально!Ой, такое ещё ели)) Шедеврально!
  • А
    Алена
    25 сентября 2024
    Бирюзовые просторы Средиземноморья: индивидуальный яхт-тур по Турецкой Ривьере
    Воспоминания еще долго будут свежи - все просто в восторге! Команды разные, но каждая по своему классная. И мы как
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    раз распределились по лодкам по темпераменту, если так можно сказать - отлично вышло) Наташа круто кормила ребят, полный релакс. Мне было удобнее самой детям утром делать завтрак, а Оксана всегда прекрасно всем угождала с обедом и ужином (она знает, что детям вкусно😂) Яхту не купим - слишком дорого содержание, а вот в гости еще раз обязательно)) и может на права поучатся наши мужчинки!

  • М
    Мария
    12 мая 2024
    На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
    Отличная программа путешествия и невероятно красивые места. Я бы добавила разных активностей: прогулок и парусов. По ощущениям, мы все время шли
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    под мотором или стояли где-то в море. На яхте с нами был не Павел, с которым мы переписывались на Трипстере, а Иван. Если у вас есть возможность выбирать, смело идите с Павлом.

  • И
    Иван
    2 ноября 2023
    На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
    Крутое приключение! Очень жаль, что так быстро пролетели дни. Я бы там жил на этой яхте! Классно подобрана программа, разнообразно
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    и насыщенно, в то же время без суеты. Хотелось бы отметить питание на борту! Я даже не думал, что оно может быть таким вкусным) в моих представлениях это должны были быть банальные макароны с тушенкой и прочая походная ерунда. Но Павлу есть чем вас удивить, поверьте)) гречка будет подана так, что даже ребята из разряда «фу, гречка», будут уплетать ее за обе щеки! Снорклили каждый день) но особый кайф - ночью, когда светится планктон. Тур действительно крутой, рекомендую всем! Только положительные эмоции и впечатления

  • С
    Сюзанна
    30 октября 2023
    На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
    Я далеко не первый раз в Турции, ранее мы с мужем выбирали только отельный отдых. В такой круиз поехали впервые.
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    Он давно мечтал о морском круизе, чтобы самому попробовать управлять яхтой. Спасибо нашему капитану, Павел так интересно рассказывал азы навигации, что в этом с увлеченно участвовала вся команда По сравнению с экскурсиями одного дня, никто не подгоняет, фоткаться можно сколько угодно, программа была очень гибкая, мы никуда не спешили. Ребята все очень дружные и позитивные, уже в первый вечер сидели болтали по душам) Мы увидели действительно эксклюзивные места, а не заезженные в путеводителях локации для туристов, ощутили весь колорит маленьких деревень и семейных ресторанов. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «В ноябре»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
  2. По морским просторам под парусами: круиз вдоль турецкого побережья
  3. Бирюзовые просторы Средиземноморья: индивидуальный яхт-тур по Турецкой Ривьере
Сколько стоит тур в Фетхие в октябре 2024
Сейчас в Фетхие в категории "В ноябре" можно забронировать 3 тура от 720 до 1 250 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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