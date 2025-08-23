Яхт-тур по солнечной Турции: Фетхие, Олюдениз, Гёджек
Насытиться морем, приобрести красивый загар и полюбоваться красочными пейзажами
Начало: Фетхие, Ece Marina, первая половина дня
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
155 000 ₽ за человека
На яхте вдоль Ликийской тропы: античность, курортные городки и живописные бухты
Погулять по Фетхие и Олюденизу, Кашу и Калкану, поплавать в лазурном море и осмотреть древности
Начало: Фетхие, 19:00
23 авг в 09:00
30 авг в 09:00
€990 за человека
Яхтенный круиз вдоль побережья: от Фетхие и обратно через Калкан, Каш и Гёджек
Отдохнуть на лучших пляжах страны, погулять по уютным городкам и поплавать на сапах в открытом море
Начало: Фетхие, 19:00
23 авг в 19:00
30 авг в 19:00
€990 за человека
