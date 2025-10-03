Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь из Фетхие в захватывающее путешествие по гигантскому каньону Саклыкент, древнему городу Тлос и живописным водопадам Якапарк. Вас ждут потрясающие пейзажи, прикосновение к тысячелетней истории и отдых на природе. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Мощь Саклыкента и природа национального парка Экскурсия начнётся с посещения Саклыкентского каньона — одного из самых длинных и впечатляющих в Турции. Его протяжённость достигает 18 километров, а высоченные скалы и прохладные воды реки создают неповторимую атмосферу. Здесь, в сердце национального парка площадью более 12 000 гектаров, вы почувствуете дыхание дикой природы и насладитесь тенью многолетних сосновых лесов. Древний город Тлос — свидание с историей Далее вы отправитесь в Тлос, один из важнейших городов Ликии, основанный ещё в XIV веке до н. э. на живописной Ликийской тропе. Здесь вы увидите уникальные памятники античности: скальные захоронения, величественные саркофаги, древние гробницы и часовни, фрагменты базилик, остатки акрополя и городских ворот. Атмосфера этого места переносит на тысячи лет назад. Отдых в Якапарке Завершением дня станет посещение Якапарка — зелёного горного уголка, утопающего в садах и окружённого каскадными водопадами. Здесь вас ждёт вкусный обед и тихий отдых на свежем воздухе, где можно насладиться гармонией природы и уютной атмосферой этого уникального места.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Каньон Саклыкент

Древний Тлос

Якапарк

Ликийская тропа Что включено Трансферы из/в отель

Русскоговорящий гид

Страховка

Обед Что не входит в цену Личные расходы

Напитки

Входная плата в каньон: 65 TL Место начала и завершения? Фетхие Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.