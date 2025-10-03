Отправьтесь из Фетхие в захватывающее путешествие по гигантскому каньону Саклыкент, древнему городу Тлос и живописным водопадам Якапарк. Вас ждут потрясающие пейзажи, прикосновение к тысячелетней истории и отдых на природе.
Описание экскурсииМощь Саклыкента и природа национального парка Экскурсия начнётся с посещения Саклыкентского каньона — одного из самых длинных и впечатляющих в Турции. Его протяжённость достигает 18 километров, а высоченные скалы и прохладные воды реки создают неповторимую атмосферу. Здесь, в сердце национального парка площадью более 12 000 гектаров, вы почувствуете дыхание дикой природы и насладитесь тенью многолетних сосновых лесов. Древний город Тлос — свидание с историей Далее вы отправитесь в Тлос, один из важнейших городов Ликии, основанный ещё в XIV веке до н. э. на живописной Ликийской тропе. Здесь вы увидите уникальные памятники античности: скальные захоронения, величественные саркофаги, древние гробницы и часовни, фрагменты базилик, остатки акрополя и городских ворот. Атмосфера этого места переносит на тысячи лет назад. Отдых в Якапарке Завершением дня станет посещение Якапарка — зелёного горного уголка, утопающего в садах и окружённого каскадными водопадами. Здесь вас ждёт вкусный обед и тихий отдых на свежем воздухе, где можно насладиться гармонией природы и уютной атмосферой этого уникального места.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Саклыкент
- Древний Тлос
- Якапарк
- Ликийская тропа
Что включено
- Трансферы из/в отель
- Русскоговорящий гид
- Страховка
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
- Входная плата в каньон: 65 TL
Место начала и завершения?
Фетхие
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопки отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
3 окт 2025
Все очень понравилось, красивые ущелье и водопад, величественные руины древнего города вызывают восхищение.
