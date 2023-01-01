Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Фетхих

Представьте себя птицей, почувствуйте потоки воздуха на своем лице. Наполнитесь ощущением невесомости и оглядитесь вокруг с высоты птичьего полета — вас заворожат местные красоты, горы и бескрайнее море.

Олюдениз известен своими полетами на параплане, благодаря этому в этой местности дважды в год устраивают фестивали, на которые съезжаются пилоты со всего мира, чтобы продемонстрировать свои умения.

Ваше путешествие займет 25-45 минут, в зависимости от погоды.

Вы можете выбрать любое время, которое вам подходит:

1. Отели Олюдениз (10:00), отели Хисар (09:45), отели Фетхие (09:30), отели Калис (09:30)

2. Отели Олюдениз (12:30), отели Хисар (12:15), отели Фетхие (12:00), отели Калис (12:00)

3. Отели Олюдениз (14:30), отели Хисар (14:15), отели Фетхие (14:00), отели Калис (14:00)

4. Отели Олюдениз (16:30), отели Хисар (16:15), отели Фетхие (16:00), отели Калис (16:00)

Организационные моменты