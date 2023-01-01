Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Фетхих

Представьте себя птицей, почувствуйте потоки воздуха на своем лице. Наполнитесь ощущением невесомости и оглядитесь вокруг с высоты птичьего полета — вас заворожат местные красоты, горы и бескрайнее море.
Олюдениз известен своими полетами на параплане, благодаря этому в этой местности дважды в год устраивают фестивали, на которые съезжаются пилоты со всего мира, чтобы продемонстрировать свои умения.
Ваше путешествие займет 25-45 минут, в зависимости от погоды.
Вы можете выбрать любое время, которое вам подходит:
1. Отели Олюдениз (10:00), отели Хисар (09:45), отели Фетхие (09:30), отели Калис (09:30)
2. Отели Олюдениз (12:30), отели Хисар (12:15), отели Фетхие (12:00), отели Калис (12:00)
3. Отели Олюдениз (14:30), отели Хисар (14:15), отели Фетхие (14:00), отели Калис (14:00)
4. Отели Олюдениз (16:30), отели Хисар (16:15), отели Фетхие (16:00), отели Калис (16:00)
Организационные моменты
- Трансфер возможен из центрально расположенных отелей Фетхие и Олюдениз
- Минимальный допустимый возраст – 16 лет
- При бронировании нужно указать ваш номер паспорта, полное имя, фамилия и страну