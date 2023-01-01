Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Фетхих

Полет на параплане в Фетхие

Представьте себя птицей, почувствуйте потоки воздуха на своем лице

Представьте себя птицей, почувствуйте потоки воздуха на своем лице.

Наполнитесь ощущением невесомости и оглядитесь вокруг с высоты птичьего полета — вас заворожат местные красоты, горы и бескрайнее море.
Полет на параплане в Фетхие
Полет на параплане в Фетхие
Полет на параплане в Фетхие
Полет на параплане в Фетхие
Полет на параплане в Фетхие
Полет на параплане в Фетхие
Представьте себя птицей, почувствуйте потоки воздуха на своем лице. Наполнитесь ощущением невесомости и оглядитесь вокруг с высоты птичьего полета — вас заворожат местные красоты, горы и бескрайнее море.
Олюдениз известен своими полетами на параплане, благодаря этому в этой местности дважды в год устраивают фестивали, на которые съезжаются пилоты со всего мира, чтобы продемонстрировать свои умения.
Ваше путешествие займет 25-45 минут, в зависимости от погоды.

Вы можете выбрать любое время, которое вам подходит:

    1. Отели Олюдениз (10:00), отели Хисар (09:45), отели Фетхие (09:30), отели Калис (09:30)
    2. Отели Олюдениз (12:30), отели Хисар (12:15), отели Фетхие (12:00), отели Калис (12:00)
    3. Отели Олюдениз (14:30), отели Хисар (14:15), отели Фетхие (14:00), отели Калис (14:00)
    4. Отели Олюдениз (16:30), отели Хисар (16:15), отели Фетхие (16:00), отели Калис (16:00)
    Организационные моменты
    • Трансфер возможен из центрально расположенных отелей Фетхие и Олюдениз
    • Минимальный допустимый возраст – 16 лет
    • При бронировании нужно указать ваш номер паспорта, полное имя, фамилия и страну
    🚩 Начало и место завершения: Отели Фетхие и Олюдениз
     Что входит
    • Местные налоги
    • Трасфер
    • Страховка
     Что не входит
    • DVD (вы сможете приобрести на месте после тура)
    Важная информация
    Трансфер возможен из центрально расположенных отелей Фетхие и Олюдениз. Минимальный допустимый возраст – 16 лет. При бронировании нужно указать ваш номер паспорта, полное имя, фамилия и страну.
    Время проведения: Ежедневно в 10:00, 12:30, 14:30, 16:30
    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    TourAltinkum
    TourAltinkum
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