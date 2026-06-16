Олюдениз считается одним из лучших мест в мире для полётов на параплане. Вас ждёт воздушное путешествие со склонов горы Бабадаг к побережью Средиземного моря. Вместе с опытным пилотом вы подниметесь над горами, лесами и Голубой лагуной и ощутите момент свободы в полёте.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Подготовка к полёту — в офисе в Олюденизе вы познакомитесь с пилотом и пройдёте инструктаж по технике безопасности.

Подъём на гору Бабадаг — затем отправитесь к одной из самых известных стартовых площадок для парапланеризма в мире. По дороге полюбуетесь горными пейзажами, кедровыми лесами и побережьем.

Полет над Олюденизом (20–35 мин) — вместе с опытным инструктором взлетите с высоты почти 2000 м и полюбуетесь Голубой лагуной, пляжами, горами и Средиземным морем.

Мягкая посадка на побережье — завершим путешествие на пляже Олюдениза. Каждый участник получит в подарок фотомагнит на память

Организационные детали

Трансфер на гору — на комфортабельном микроавтобусе

Для детей младше 4 лет, мужчин весом более 100 кг и женщин весом более 85 кг требуется дополнительная страховка стоимостью $30 за чел.

С вами будет инструктор из нашей команды

Дополнительно по желанию оплачивается