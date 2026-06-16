Олюдениз считается одним из лучших мест в мире для полётов на параплане. Вас ждёт воздушное путешествие со склонов горы Бабадаг к побережью Средиземного моря.
Вместе с опытным пилотом вы подниметесь над горами, лесами и Голубой лагуной и ощутите момент свободы в полёте.
Вместе с опытным пилотом вы подниметесь над горами, лесами и Голубой лагуной и ощутите момент свободы в полёте.
Описание экскурсии
Подготовка к полёту — в офисе в Олюденизе вы познакомитесь с пилотом и пройдёте инструктаж по технике безопасности.
Подъём на гору Бабадаг — затем отправитесь к одной из самых известных стартовых площадок для парапланеризма в мире. По дороге полюбуетесь горными пейзажами, кедровыми лесами и побережьем.
Полет над Олюденизом (20–35 мин) — вместе с опытным инструктором взлетите с высоты почти 2000 м и полюбуетесь Голубой лагуной, пляжами, горами и Средиземным морем.
Мягкая посадка на побережье — завершим путешествие на пляже Олюдениза. Каждый участник получит в подарок фотомагнит на память
Организационные детали
- Трансфер на гору — на комфортабельном микроавтобусе
- Для детей младше 4 лет, мужчин весом более 100 кг и женщин весом более 85 кг требуется дополнительная страховка стоимостью $30 за чел.
- С вами будет инструктор из нашей команды
Дополнительно по желанию оплачивается
- Фото и видео полёта — $50 наличными
- Трансфер из Фетхие и обратно — $30
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€115
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с пляжем Олюдениз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Атаберк — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Полёты — это не только моя работа. Это то, как я вижу мир. Я основал компанию, чтобы распахнуть гаризонт для вас.
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