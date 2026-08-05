Ощутите чистый восторг и абсолютную свободу. Вас ждёт захватывающий полёт в тандеме с горы Бабадаг над бирюзовой Голубой лагуной.
Вы полюбуетесь фантастическими видами, испытаете адреналин от воздушных виражей пилота (по желанию) и мягко приземлитесь прямо на пляж Олюдениза.
Вы полюбуетесь фантастическими видами, испытаете адреналин от воздушных виражей пилота (по желанию) и мягко приземлитесь прямо на пляж Олюдениза.
Описание экскурсии
Подготовка. В нашем офисе в Олюденизе вы познакомитесь с пилотом, который станет вашим проводником в небе. Он проведёт подробный инструктаж, чтобы вы чувствовали себя уверенно и спокойно.
Трансфер на вершину горы Бабадаг. По дороге вы увидите вековые кедровые леса, горный серпантин и побережье.
Свободный полёт (20–35 мин) на высоте почти 2000 метров. Под ногами раскинется бирюза Голубой лагуны, изгибы белоснежных пляжей и бескрайнее Средиземное море. Завершите полёт мягкой посадкой на побережье Олюдениза.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на Mercedes-Benz Viano
- Перед полётом проведём инструктаж и выдадим необходимую экипировку
- Вы будете лететь в надёжной связке с сертифицированным пилотом-инструктором международного класса. Никакой специальной подготовки не требуется
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я представляю команду организаторов активного отдыха на побережье Олюдениза. Они дарят эмоции: поднимают в небо на параплане, мчат по бездорожью на джипах, открывают тайны морских глубин во время дайвинга и приглашают в романтичное путешествие на яхте среди островов. В каждом маршруте — внимание к деталям, безопасность и страсть к открытиям.
Входит в следующие категории Фетхие
Похожие экскурсии на «Полёт на параплане: Олюдениз с высоты»
Групповая
до 20 чел.
Каш, Калкан, Капуташ и Патара (из Фетхие или Олюдениза)
Насладиться уютными городками, знаменитыми пляжами и античными руинами Ликийского побережья
Начало: В Фетихе или Олюденизе
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:30
Завтра в 08:30
8 авг в 08:30
€75 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Фотомаршрут из Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна
Откройте для себя удивительные панорамы Фетхие: гробница Аминтаса, Каякёй и Голубая лагуна. Насладитесь живописными видами и создайте яркие воспоминания
7 авг в 21:30
8 авг в 21:30
от €334 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Главное в Фетхие и Олюденизе: природа, история и панорамы
Обзорный маршрут в Долину Бабочек, город-призрак Каякёй и не только
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду в 08:00
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
€60 за человека
Групповая
до 20 чел.
Прыжок в небо: полёт на параплане над Фетхие
Тандемный полёт на параплане над Фетхие - это свобода и адреналин. Насладитесь видом на бирюзовые воды и живописные пляжи с высоты 2000 метров
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
7 авг в 11:00
€200 за человека
€200 за человека