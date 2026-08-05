Ощутите чистый восторг и абсолютную свободу. Вас ждёт захватывающий полёт в тандеме с горы Бабадаг над бирюзовой Голубой лагуной. Вы полюбуетесь фантастическими видами, испытаете адреналин от воздушных виражей пилота (по желанию) и мягко приземлитесь прямо на пляж Олюдениза.

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Описание экскурсии

Подготовка. В нашем офисе в Олюденизе вы познакомитесь с пилотом, который станет вашим проводником в небе. Он проведёт подробный инструктаж, чтобы вы чувствовали себя уверенно и спокойно.

Трансфер на вершину горы Бабадаг. По дороге вы увидите вековые кедровые леса, горный серпантин и побережье.

Свободный полёт (20–35 мин) на высоте почти 2000 метров. Под ногами раскинется бирюза Голубой лагуны, изгибы белоснежных пляжей и бескрайнее Средиземное море. Завершите полёт мягкой посадкой на побережье Олюдениза.

Организационные детали