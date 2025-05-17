Групповая
до 20 чел.
Прыжок в небо: полёт на параплане
Тандемный полёт на параплане над Фетхие - это свобода и адреналин. Насладитесь видом на бирюзовые воды и живописные пляжи с высоты 2000 метров
Начало: У вашего отеля
«Адреналиновый взлёт с горы Бабадаг на высоте 2000 метров — это одна из лучших точек для парапланеризма в Европе»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€100 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в небо: полёт на параплане над мёртвым морем (Олюдениз)
Начало: Гид заберёт вас от места проживания
«Этот тур на параплане подарит незабываемые эмоции и заряд адреналина»
Расписание: Ежедневно в первой половине дня.
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€110 за человека
-
35%
Мини-группа
до 12 чел.
Полёт на параплане в Олюденизе
Олюдениз - идеальное место для параглайдинга! Вас ждёт захватывающий полёт с опытными пилотами, потрясающие виды и комфортное приземление на пляже. 🌟
Начало: У офиса компании в Олюденизе
«Мы встретимся у офиса компании и на автобусе поедем на гору Бабадаг (дорога занимает 20 минут), после чего со стартовой площадки вы взлетите на параплане»
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
€117
€179 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина17 мая 2025Очень классно провели время, спасибо организаторам! Сам полет прошел отлично, страх почти ушел с первых минут полета, спасибо большое инструктору, который давал советы и всячески поддерживал, я бы обязательно еще полетала!
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «На параплане»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фетхие
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в мае 2025
Сейчас в Фетхие в категории "На параплане" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 117 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.37 из 5
Купите полёт на параплане в окрестностях Фетхие за небольшую стоимость для себя или в подарок друзьям, вы увидите город с высоты птичьего полёта, сможете записать на видео или фото, а инструкторы-гиды проведут небольшую экскурсию. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025