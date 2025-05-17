Найдено 3 экскурсии в категории « На параплане » в Фетхие, цены от €100, скидки до 35%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На параплане 30 минут 1 отзыв Групповая до 20 чел. Прыжок в небо: полёт на параплане Тандемный полёт на параплане над Фетхие - это свобода и адреналин. Насладитесь видом на бирюзовые воды и живописные пляжи с высоты 2000 метров Начало: У вашего отеля «Адреналиновый взлёт с горы Бабадаг на высоте 2000 метров — это одна из лучших точек для парапланеризма в Европе» Расписание: ежедневно в 11:00 €100 за человека На параплане Мини-группа до 1 чел. Путешествие в небо: полёт на параплане над мёртвым морем (Олюдениз) Начало: Гид заберёт вас от места проживания «Этот тур на параплане подарит незабываемые эмоции и заряд адреналина» Расписание: Ежедневно в первой половине дня. €110 за человека На автобусе На параплане 2 часа 35% Мини-группа до 12 чел. Полёт на параплане в Олюденизе Олюдениз - идеальное место для параглайдинга! Вас ждёт захватывающий полёт с опытными пилотами, потрясающие виды и комфортное приземление на пляже. 🌟 Начало: У офиса компании в Олюденизе «Мы встретимся у офиса компании и на автобусе поедем на гору Бабадаг (дорога занимает 20 минут), после чего со стартовой площадки вы взлетите на параплане» €117 €179 за человека Другие экскурсии Фетхие Последние отзывы на экскурсии Е Екатерина Прыжок в небо: полёт на параплане над Фетхие Очень классно провели время, спасибо организаторам! Сам полет прошел отлично, страх почти ушел с первых минут полета, спасибо большое инструктору, который давал советы и всячески поддерживал, я бы обязательно еще полетала!

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «На параплане»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фетхие Прыжок в небо: полёт на параплане над Фетхие Путешествие в небо: полёт на параплане над мёртвым морем (Олюдениз) Полёт на параплане в Олюденизе В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Фетхие в мае 2025 Сейчас в Фетхие в категории "На параплане" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 117 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.37 из 5

Купите полёт на параплане в окрестностях Фетхие за небольшую стоимость для себя или в подарок друзьям, вы увидите город с высоты птичьего полёта, сможете записать на видео или фото, а инструкторы-гиды проведут небольшую экскурсию. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025