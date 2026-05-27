Полёт на параплане над Голубой лагуной

Взлететь над побережьем Фетхие в тандеме с опытным пилотом
Несколько шагов с горы Бабадаг — и земля остаётся где-то внизу. Вы пролетите над Голубой лагуной Олюдениза, пляжем Бельджекиз, Фетхие и горными хребтами. Вас ждут живописные виды, адреналин и ощущение невесомости.
Описание экскурсии

  • Мы заберём вас из отеля и поедем к точке старта. Вы пройдёте подробный инструктаж, чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно.
  • Взлетите с одной из самых известных точек для парапланеризма в Европе — с горы Бабадаг высотой около 2000 метров.
  • Профессиональный пилот будет отвечать за управление и безопасность, чтобы вы наслаждались моментом.
  • С высоты вам откроются виды на Голубую лагуну, пляж Бельджекиз, древний Каякёй, Фетхие и тянущиеся вдаль вершины гор.

Организационные детали

  • Трансфер на авто с кондиционером, а также страховка входят в стоимость.
  • Полёты проходят по сеансам. Точное время старта сообщим после бронирования, но в переписке вы можете указать удобное время — учтём ваши пожелания по возможности.
  • Полёт длится около 30 минут. Подходит для участников весом от 40 кг без опыта и специальной подготовки.
  • Если будет плохая погода, полёт могут перенести или отменить с полным возвратом денег.
  • С вами будет один из сопровождающих нашей команды.

ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€160
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

