Несколько шагов с горы Бабадаг — и земля остаётся где-то внизу. Вы пролетите над Голубой лагуной Олюдениза, пляжем Бельджекиз, Фетхие и горными хребтами. Вас ждут живописные виды, адреналин и ощущение невесомости.
Описание экскурсии
- Мы заберём вас из отеля и поедем к точке старта. Вы пройдёте подробный инструктаж, чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно.
- Взлетите с одной из самых известных точек для парапланеризма в Европе — с горы Бабадаг высотой около 2000 метров.
- Профессиональный пилот будет отвечать за управление и безопасность, чтобы вы наслаждались моментом.
- С высоты вам откроются виды на Голубую лагуну, пляж Бельджекиз, древний Каякёй, Фетхие и тянущиеся вдаль вершины гор.
Организационные детали
- Трансфер на авто с кондиционером, а также страховка входят в стоимость.
- Полёты проходят по сеансам. Точное время старта сообщим после бронирования, но в переписке вы можете указать удобное время — учтём ваши пожелания по возможности.
- Полёт длится около 30 минут. Подходит для участников весом от 40 кг без опыта и специальной подготовки.
- Если будет плохая погода, полёт могут перенести или отменить с полным возвратом денег.
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€160
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто свяжитесь с организатором и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Фетхие
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры.
