Фетхийский тур в Дальян — это незабываемое путешествие к природным красотам, термальным источникам и грязевым ваннам. Вы посетите Черепаший пляж, древние руины и отдохнёте в сернистом бассейне.

Купание в горячих источниках и грязевые процедуры подарят расслабление, заряд энергии и отвлекут от городской суеты.
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

В путешествие всей семьёй

Благодаря разнообразной программе, тур понравится даже семьям с маленькими детьми. Особенно весело будет в грязевых ваннах. Если вы любите лодочные прогулки, озёра и древнюю историю — этот тур для вас. История и природа в одном дне Тур начинается с трансфера из отеля в Фетхие до Дальяна. Программа включает прогулку на лодке по реке Изтузу, посещение грязевых ванн и термальных источников. Затем экскурсия продолжится к древним скальным гробницам с рассказом гида об их истории. Кульминацией станет посещение Черепашьего пляжа, где будет возможность искупаться и понаблюдать за черепахами каретта-каретта. В завершение тура – обратный трансфер в отель. Важная информация:
  • Трансфер из центра Фетхие, Чалыша и Олюдениза без дополнительной платы. Трансфер из других районов осуществляется за дополнительную плату за человека, размер которой варьируется в зависимости от зоны расположения вашего отеля.
  • Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитный крем и солнцезащитные очки, чтобы максимально комфортно проводить время на солнце.
  • Пронос своей еды и напитков на борт запрещён.

Понедельник, среда, четверг, суббота в 08:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Грязевые ванны и термальные источники Даляна
  • Река Далян (Dalyan Çayı)
  • Скальные гробницы древнего города Каунус
  • Пляж Изтузу (Turtle Beach)
Что включено
  • Трансфер от/до отеля (Фетхие, Чалыш и Олюдениз)
  • Услуги гида
  • Обед
  • Речной круиз
  • Грязевые ванны и термальное СПА
  • Вход в Султание
Что не входит в цену
  • Трансфер из районов, не входящих в стоимость
  • Напитки
  • Личные расходы
  • Сувенирные фотографии (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Фетхие, Чалыш и Олюдениз)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Фетхие, Чалыш и Олюдениз)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, четверг, суббота в 08:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Трансфер из центра Фетхие, Чалыша и Олюдениза без дополнительной платы. Трансфер из других районов осуществляется за дополнительную плату за человека, размер которой варьируется в зависимости от зоны расположения вашего отеля
  • Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитный крем и солнцезащитные очки, чтобы максимально комфортно проводить время на солнце
  • Пронос своей еды и напитков на борт запрещён
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

