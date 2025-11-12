Фетхийский тур в Дальян — это незабываемое путешествие к природным красотам, термальным источникам и грязевым ваннам. Вы посетите Черепаший пляж, древние руины и отдохнёте в сернистом бассейне.
Купание в горячих источниках и грязевые процедуры подарят расслабление, заряд энергии и отвлекут от городской суеты.
Описание экскурсии
В путешествие всей семьёйБлагодаря разнообразной программе, тур понравится даже семьям с маленькими детьми. Особенно весело будет в грязевых ваннах. Если вы любите лодочные прогулки, озёра и древнюю историю — этот тур для вас. История и природа в одном дне Тур начинается с трансфера из отеля в Фетхие до Дальяна. Программа включает прогулку на лодке по реке Изтузу, посещение грязевых ванн и термальных источников. Затем экскурсия продолжится к древним скальным гробницам с рассказом гида об их истории. Кульминацией станет посещение Черепашьего пляжа, где будет возможность искупаться и понаблюдать за черепахами каретта-каретта. В завершение тура – обратный трансфер в отель. Важная информация:
- Трансфер из центра Фетхие, Чалыша и Олюдениза без дополнительной платы. Трансфер из других районов осуществляется за дополнительную плату за человека, размер которой варьируется в зависимости от зоны расположения вашего отеля.
- Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитный крем и солнцезащитные очки, чтобы максимально комфортно проводить время на солнце.
- Пронос своей еды и напитков на борт запрещён.
Понедельник, среда, четверг, суббота в 08:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Грязевые ванны и термальные источники Даляна
- Река Далян (Dalyan Çayı)
- Скальные гробницы древнего города Каунус
- Пляж Изтузу (Turtle Beach)
Что включено
- Трансфер от/до отеля (Фетхие, Чалыш и Олюдениз)
- Услуги гида
- Обед
- Речной круиз
- Грязевые ванны и термальное СПА
- Вход в Султание
Что не входит в цену
- Трансфер из районов, не входящих в стоимость
- Напитки
- Личные расходы
- Сувенирные фотографии (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Фетхие, Чалыш и Олюдениз)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Фетхие, Чалыш и Олюдениз)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, четверг, суббота в 08:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. После бронирования — свяжитесь с нами! Нам нужно знать Ваш отель или местоположения.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Фетхие
