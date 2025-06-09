Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие в Дальян: источники, черепахи и древние гробницы
Погрузитесь в атмосферу древнего Дальяна, насладитесь грязевыми ваннами и исследуйте пляж Изтузу, родину морских черепах
Начало: Ваш отель (в пределах Фетхие)
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
11 июн в 08:00
€39 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие к Дальяну из Фетхие (с обедом и трансфером)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Фетхие, Чалы...
Завтра в 08:00
11 июн в 08:00
€50 за человека
Водная прогулка
Путешествие по реке Дальян
Увлекательное путешествие по реке Дальян подарит вам незабываемые впечатления и единение с природой. Узнайте больше о древних ликийцах и морских черепахах
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, среда, четверг, суббота. Время зависит от вашего отеля.
Завтра в 06:30
11 июн в 06:30
€39 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Река Дальян»
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