Давайте отправимся в путешествие, чтобы проводить закат в необычном месте — городке Дальян. Нас ждут Ликийские гробницы, пляж Изтузу, черепахи и голубые крабы. Я расскажу вам о своей стране, её истории и редких представителях местной фауны.
Маршрут спланирован так, чтобы мы избежали туристических толп и вышли в путь в комфортное время — когда жара уже спадает.
Описание водной прогулки
15:40–16:45 — трансфер в Дальян. Заберу вас из отеля в Фетхие на автомобиле, а в Дальяне мы пересядем на лодку
17:00–17:20 — остановка у Ликийских наскальных гробниц. Вы услышите их историю и сфотографируетесь на фоне
17:30–17:55 — знакомство с голубыми крабами. Желающие смогут попробовать себя в ловле, а я расскажу об их популяции. Мы также заглянем в места обитания морских черепах каретта-каретта
18:00–19:15 — отдых на пляже Изтузу. Вы поплаваете в Средиземном море, позагораете и отдохнёте под солнцем
19:15–19:45 — ужин на лодке с барбекю или в уютном ресторанчике на берегу реки с великолепной кухней за отдельную оплату
20:00–20:45 — посещение грязевых источников
20:00–21:15 — обратная дорога и прибытие в Фетхие
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле и безопасном речном судне — катере или лодке
- Дополнительные расходы (по желанию): обед в ресторане, голубой краб или другие морепродукты дополнительно к обеду — €45 за порцию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мехмет — ваш гид в Фетхие
Провёл экскурсии для 228 туристов
Я профессиональный гид-историк с двумя высшими образованиями. Владею турецким, русским и английским языками. В сфере туризма работаю с 2012 года. Люблю своё дело, потому что это работа с живыми людьми, а мне нравится дарить другим новые впечатления и много информации.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
8 окт 2025
Благодарим за экскурсию, отмечали мой день рождения на лодке, а перед этим были на источниках. Ловили голубых крабов, дети управляли лодкой! А какие волшебные виды и закаты! Ещё посмотрели, как растет гранат) Мехмет рассказал много удивительных историй, купил торт на праздник, нам повезло и экскурсия получилась камерной, только наша семья) спасибо ещё раз!
Е
Екатерина
3 окт 2025
Наша экскурсия прошла не на закате, а в первую половину дня, чем мы очень довольны. Успели везде, очередей и толп туристов нигде не застали. Мемет нас не торопил, в спокойном
Л
Лариса
13 авг 2025
Брали экскурсию на р. Дальян. Побывали в очень интересных локациях: ловили крабов и ели их приготовленных на гриле. Наш гид Мехмет очень интересно обо всем рассказал, откликался на все наши просьбы. Наша поездка была очень интересная, но не утомительная, что важно, т. к. нами был ребенок 7 лет. Он был в восторге - ему очень понравилось управлять лодкой!
David
10 авг 2025
Это было волшебное путешествие! Нас забрали из отеля, мы катались на прекрасной шхуне, посетили все места которые хотели, капитан шхуны приго овил нам пойманных нами крабов, черепах видели целых 3
Входит в следующие категории Фетхие
