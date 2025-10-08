Давайте отправимся в путешествие, чтобы проводить закат в необычном месте — городке Дальян. Нас ждут Ликийские гробницы, пляж Изтузу, черепахи и голубые крабы. Я расскажу вам о своей стране, её истории и редких представителях местной фауны. Маршрут спланирован так, чтобы мы избежали туристических толп и вышли в путь в комфортное время — когда жара уже спадает.

15:40–16:45 — трансфер в Дальян. Заберу вас из отеля в Фетхие на автомобиле, а в Дальяне мы пересядем на лодку

17:00–17:20 — остановка у Ликийских наскальных гробниц. Вы услышите их историю и сфотографируетесь на фоне

17:30–17:55 — знакомство с голубыми крабами. Желающие смогут попробовать себя в ловле, а я расскажу об их популяции. Мы также заглянем в места обитания морских черепах каретта-каретта

18:00–19:15 — отдых на пляже Изтузу. Вы поплаваете в Средиземном море, позагораете и отдохнёте под солнцем

19:15–19:45 — ужин на лодке с барбекю или в уютном ресторанчике на берегу реки с великолепной кухней за отдельную оплату

20:00–20:45 — посещение грязевых источников

20:00–21:15 — обратная дорога и прибытие в Фетхие

Организационные детали