Захватывающее приключение на квадроциклах в живописной природной среде.
Под присмотром опытных инструкторов вы отправитесь в путь, полный испытаний: пересеченная местность, грязь, ухабы и ямы.
Это будет уникальный опыт, где скорость, адреналин и красота природы объединятся в одном путешествии!
Описание экскурсииЧто вас ожидает Мы заберем вас из отеля в оговоренное время на удобном трансферном автобусе и отправимся к месту старта, где начнется ваше увлекательное путешествие. Полная безопасность и подготовка Перед поездкой вас встретят профессиональные инструкторы с лицензией. Они проведут инструктаж по управлению квадроциклом, расскажут о правилах безопасности, разъяснят, чего следует избегать во время поездки. Также вас ждет короткая тренировочная сессия, чтобы освоиться с техникой. Незабываемое сафари Запускайте двигатель и отправляйтесь покорять живописные маршруты Фетхие. Вас ждут скоростные заезды, потрясающие пейзажи и яркие эмоции. В пути мы сделаем остановку у таинственной заброшенной греческой деревни, где вы сможете узнать немного истории и сделать памятные фотографии. Важная информация:
- Наденьте удобную одежду и обувь, не забудьте головной убор и солнцезащитные очки.
- Рекомендуется использовать маску или платок, чтобы защититься от пыли на дороге.
- Вода и фотоаппарат — обязательные спутники для вашего комфорта.
- Вы можете сделать свои снимки или приобрести профессиональные фото у наших фотографов.
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). мы свяжемся с вами для уточнения.
- Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.
Ежедневно в 08:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Тренировка и тест-драйв
- 1-1, 5 часа катания на квадроциклах
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Защитные очки и маска для лица
- Фото и видео
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
