Сафари на квадроциклах в Фетхие

Захватывающее приключение на квадроциклах в живописной природной среде.

Под присмотром опытных инструкторов вы отправитесь в путь, полный испытаний: пересеченная местность, грязь, ухабы и ямы.

Это будет уникальный опыт, где скорость, адреналин и красота природы объединятся в одном путешествии!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает Мы заберем вас из отеля в оговоренное время на удобном трансферном автобусе и отправимся к месту старта, где начнется ваше увлекательное путешествие. Полная безопасность и подготовка Перед поездкой вас встретят профессиональные инструкторы с лицензией. Они проведут инструктаж по управлению квадроциклом, расскажут о правилах безопасности, разъяснят, чего следует избегать во время поездки. Также вас ждет короткая тренировочная сессия, чтобы освоиться с техникой. Незабываемое сафари Запускайте двигатель и отправляйтесь покорять живописные маршруты Фетхие. Вас ждут скоростные заезды, потрясающие пейзажи и яркие эмоции. В пути мы сделаем остановку у таинственной заброшенной греческой деревни, где вы сможете узнать немного истории и сделать памятные фотографии. Важная информация:
  • Наденьте удобную одежду и обувь, не забудьте головной убор и солнцезащитные очки.
  • Рекомендуется использовать маску или платок, чтобы защититься от пыли на дороге.
  • Вода и фотоаппарат — обязательные спутники для вашего комфорта.
  • Вы можете сделать свои снимки или приобрести профессиональные фото у наших фотографов.
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). мы свяжемся с вами для уточнения.
  • Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.

Ежедневно в 08:00.

Что включено
  • Трансфер от/до отеля
  • Тренировка и тест-драйв
  • 1-1, 5 часа катания на квадроциклах
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
  • Защитные очки и маска для лица
  • Фото и видео
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

