Полюбоваться древними храмами, покататься на лодочке и попробовать местную кухню
Приглашаем прикоснуться к богатому прошлому Турции и насладиться её современной жизнью! Вы погуляете по античному городу Пергам и древнему медицинскому центру Асклепион, увидите Красную Базилику и узнаете, почему в ней поклонялись египетским богам.
А затем отправитесь в чудесный приморский городок Фоча, где можно покататься на кораблике и отведать свежевыловленную рыбу.
А затем отправитесь в чудесный приморский городок Фоча, где можно покататься на кораблике и отведать свежевыловленную рыбу.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путешествие по эпохам
Вы проведёте день, погружаясь в прошлое и настоящее Турции. Сопровождать вас будет наш дружелюбный гид. Кроме того, для прогулки по древним Асклепиону и Пергаму мы подготовили для вас нескучный авторский аудиогид на русском языке.
- Древний медицинский центр Асклепион — в его состав входили больницы, бани, храмы, библиотеки и даже театры. Сюда приезжали на лечение из разных уголков мира, здесь обучался врач императора Марка Аврелия. Сегодня от Асклепиона остались только руины, но и по ним очень интересно погулять.
- Античный город Пергам — мы посмотрим на остатки древних храмов и библиотеки. Прикоснемся к Алтарю Зевса, посидим в амфитеатре с потрясающими видами и попробуем пиде из дровяной печи в традиционном турецком ресторане.
- Красная Базилика — вы оцените самый большой храм Римской империи, построенный во 2 веке до н. э. в честь египетской богини Изиды. Он известен уникальной для того времени кирпичной кладкой и архитектурой.
- Город Фоча и морская прогулка — мы посетим древний город с живописной набережной и вкусными рыбными ресторанами. Прокатимся на кораблике среди островов и загадочных гротов. Если повезёт, познакомимся с местными тюленями.
Организационные детали
- Экскурсия может проходить на вашем транспорте или арендованном авто. Во втором случае доплата составит 140 евро с группы.
- В стоимость включены: сопровождение русскоговорящего гида, аудиогид в Пергаме и Асклепионе
- Дополнительные расходы: входные билеты в музеи — 20 евро с человека, аренда лодки на 2 часа — 40 евро с группы, еда и напитки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юра — ваша команда гидов в Измире
Провели экскурсии для 467 туристов
Меня зовут Юра, всегда хочу куда-то ехать и что-нибудь фотографировать. Cоздаём насыщенные индивидуальные туры на рассветы и закаты. Путешествия с комфортом — Турция, Урал. Хотите сбежать от суеты? Добро пожаловать на экскурсии нашей команды!
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