Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день

Полюбоваться древними храмами, покататься на лодочке и попробовать местную кухню

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Приглашаем прикоснуться к богатому прошлому Турции и насладиться её современной жизнью! Вы погуляете по античному городу Пергам и древнему медицинскому центру Асклепион, увидите Красную Базилику и узнаете, почему в ней поклонялись египетским богам.

А затем отправитесь в чудесный приморский городок Фоча, где можно покататься на кораблике и отведать свежевыловленную рыбу.
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие по эпохам

Вы проведёте день, погружаясь в прошлое и настоящее Турции. Сопровождать вас будет наш дружелюбный гид. Кроме того, для прогулки по древним Асклепиону и Пергаму мы подготовили для вас нескучный авторский аудиогид на русском языке.

  • Древний медицинский центр Асклепион — в его состав входили больницы, бани, храмы, библиотеки и даже театры. Сюда приезжали на лечение из разных уголков мира, здесь обучался врач императора Марка Аврелия. Сегодня от Асклепиона остались только руины, но и по ним очень интересно погулять.
  • Античный город Пергам — мы посмотрим на остатки древних храмов и библиотеки. Прикоснемся к Алтарю Зевса, посидим в амфитеатре с потрясающими видами и попробуем пиде из дровяной печи в традиционном турецком ресторане.
  • Красная Базилика — вы оцените самый большой храм Римской империи, построенный во 2 веке до н. э. в честь египетской богини Изиды. Он известен уникальной для того времени кирпичной кладкой и архитектурой.
  • Город Фоча и морская прогулка — мы посетим древний город с живописной набережной и вкусными рыбными ресторанами. Прокатимся на кораблике среди островов и загадочных гротов. Если повезёт, познакомимся с местными тюленями.

Организационные детали

  • Экскурсия может проходить на вашем транспорте или арендованном авто. Во втором случае доплата составит 140 евро с группы.
  • В стоимость включены: сопровождение русскоговорящего гида, аудиогид в Пергаме и Асклепионе
  • Дополнительные расходы: входные билеты в музеи — 20 евро с человека, аренда лодки на 2 часа — 40 евро с группы, еда и напитки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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