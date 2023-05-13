Древняя архитектура, аутентичные винодельни и завораживающие пейзажи за 1 день
Путешествие из Измира в легендарный Эфес считается must-see направлением. Мы решили дополнить его гастрономическими нотками и романтичными смотровыми площадками.
Кроме фантастической старинной архитектуры вас ждут: дегустации в винной деревне Шириндже, закат над облаками и превосходное рыбное кафе. Всё это — в дружеской душевной атмосфере.
Кроме фантастической старинной архитектуры вас ждут: дегустации в винной деревне Шириндже, закат над облаками и превосходное рыбное кафе. Всё это — в дружеской душевной атмосфере.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Эфес и не только
Приглашаем в насыщенную авторскую поездку на целый день, сочетающую богатые вкусы, древнюю архитектуру и удивительную природу. В программе:
- Фотостоп с видом на острова — по дороге в Эфес мы сделаем остановку, чтобы насладиться красотой утреннего моря и увидеть греческие острова.
- Эфес — вас ждет захватывающая трехчасовая экскурсия по музею с аудиогидом. Ёмко, интересно, без воды! Вы услышите о взлетах и падениях древнего города, о жизни римлян и греков. Увидите архитектурные сооружения прошлых веков: библиотеку Цельсия, огромный амфитеатр и храм Домициана. Пройдёте по улицам, где когда-то кипела торговля и продавали рабов.
- Рыбное кафе — мы посетим аутентичное заведение, где можно попробовать свежепойманных чупру, кальмара и осьминога. А ещё анчоуса, приготовленного на углях с гранатовым соусом.
- Дегустация вина в деревне Шириндже — вы попробуете ароматные вина из манго, клубники, изюма и мандаринов. Пройдёте по атмосферным улицам, напоминающим Италию. По желанию, заглянете в местные лавочки и оцените украшения из камня султанит, меняющего цвет при разном освещении.
- Закат на горе Сипил — мы поднимемся на идеальную смотровую площадку с видом на горы, море и город Манис. Самые отважные смогут прогуляться над ущельем до турецкого флага.
Организационные детали
- Экскурсия может проходить на вашем транспорте или арендованном авто. Во втором случае доплата составит 140 евро с группы.
- В стоимость включены: сопровождение русскоговорящего гида, аудиогид в Эфесе, билеты в национальный парк, чай с турецкими сладостями
- Дополнительные расходы: музей Эфес — 10 евро, рыбное кафе, вино
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Часовой башни
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юра — ваша команда гидов в Измире
Провели экскурсии для 464 туристов
Меня зовут Юра, всегда хочу куда-то ехать и что-нибудь фотографировать. Cоздаём насыщенные индивидуальные туры на рассветы и закаты. Путешествия с комфортом — Турция, Урал. Хотите сбежать от суеты? Добро пожаловать на экскурсии нашей команды!
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