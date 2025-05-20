Путешествие из Измира в Эфес предлагает уникальную возможность окунуться в древнюю историю и насладиться гастрономическими изысками.
В программе: экскурсия по Эфесу, где вы узнаете о жизни римлян и греков, дегустация ароматных вин в Шириндже и захватывающий закат на горе Сипил. Туристы также смогут попробовать свежие морепродукты в аутентичном кафе. Всё это создаёт атмосферу, которая запомнится надолго
В программе: экскурсия по Эфесу, где вы узнаете о жизни римлян и греков, дегустация ароматных вин в Шириндже и захватывающий закат на горе Сипил. Туристы также смогут попробовать свежие морепродукты в аутентичном кафе. Всё это создаёт атмосферу, которая запомнится надолго
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура Эфеса
- 🍷 Дегустация вин в Шириндже
- 🌅 Закат на горе Сипил
- 🍽️ Аутентичное рыбное кафе
- 🚗 Путешествие на собственном авто
Что можно увидеть
- Эфес
- Библиотека Цельсия
- Амфитеатр
- Храм Домициана
Описание экскурсии
Эфес и не только
Приглашаем в насыщенную авторскую поездку на целый день, сочетающую богатые вкусы, древнюю архитектуру и удивительную природу. В программе:
- Фотостоп с видом на острова — по дороге в Эфес мы сделаем остановку, чтобы насладиться красотой утреннего моря и увидеть греческие острова.
- Эфес — вас ждет захватывающая трехчасовая экскурсия по музею. Ёмко, интересно, без воды! Вы услышите о взлетах и падениях древнего города, о жизни римлян и греков. Увидите архитектурные сооружения прошлых веков: библиотеку Цельсия, огромный амфитеатр и храм Домициана. Пройдёте по улицам, где когда-то кипела торговля и продавали рабов.
- Рыбное кафе — мы посетим аутентичное заведение, где можно попробовать свежепойманных чупру, кальмара и осьминога. А ещё анчоусов, приготовленных на углях с гранатовым соусом.
- Дегустация вина в деревне Шириндже — вы попробуете ароматные вина из манго, клубники, изюма и мандаринов. Пройдёте по атмосферным улицам, напоминающим Италию. По желанию, заглянете в местные лавочки и оцените украшения из камня султанит, меняющего цвет при разном освещении.
Организационные детали
- В стоимость включены: услуги русскоговорящего гида, трансфер с водителем, чай с турецкими сладостями
- Дополнительные расходы: музей Эфес — €40/чел., рыбное кафе, вино
- Возможно провести программу для группы из 4-6 человек. В таком случае будет арендован минивэн. Стоимость уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юра — Организатор в Измире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 1761 туриста
Путешествия с нами — это насыщенно, комфортно и без спешки. Мы выезжаем рано утром, чтобы встречать рассветы и бывать в местах до появления туристов. Создаём нешаблонные программы с 2014 года —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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