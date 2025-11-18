Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Эфесу и Шириндже
Насладитесь архитектурой Эфеса, вином Шириндже и закатом на Сипиле. Путешествие в дружеской атмосфере, полное открытий и впечатлений
«Увидите архитектурные сооружения прошлых веков: библиотеку Цельсия, огромный амфитеатр и храм Домициана»
11 дек в 07:30
12 дек в 07:30
€490 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Полюбоваться древними храмами, покататься на лодочке и попробовать местную кухню
Начало: У часовой Башни Измира
«Античный город Пергам — мы посмотрим на остатки древних храмов и библиотеки»
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
€490 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Знакомство с Измиром
Открыть историческое и культурное наследие города и увидеть его главные достопримечательности
«Хисарская мечеть, выполненная в классическом османском стиле, с изысканным интерьером, затейливыми орнаментами и украшениями»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€218 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий18 ноября 2025Знакомство с ИзмиромДата посещения: 10 ноября 2025Прекрасный гид, экскурсия прошла интересно и увлекательно.
- ООльга12 сентября 2025Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)
- РРуфина5 августа 2025Это было увлекательное приключение. Спасибо организатору и Джану за интересные рассказы и гадание на кофейной гуще.
- ААртем31 июля 2025Спасибо Джихану за такую классную прогулку по Измиру. Измир сложный город, где греческие развалины соседствуют с восточными рынками и чисто
- ООльга12 ноября 2023Все отлично
- ВВиктор14 октября 2023Интересно построенная экскурсия в сочетании аудиогида и живого общения с его автором. Насыщенный день, стоит выезжать пораньше, иначе всё запланированное
- ИИнна26 сентября 2023Спасибо вам огромное оба дня были совершенно замечательные вы превзошли наши ожидания. Ещё раз спасибо конечно мы вас будем рекомендовать всем нашим знакомым
- ММария22 июня 2023Юрий и Кирилл составили отличный маршрут, вписав его в наше непростое путешествие по городам древней Греции (от Галикарнаса до Трои). Не самый исхоженный, но потрясающе интересный маршрут. Спасибо!
- ИИрина23 мая 2023Экскурсия очень понравилась! Чудесный гид и чудесный аудиогид, который он подготовил - их было два на разные локации. Очень необычная, атмосферная, веселая экскурсия.
