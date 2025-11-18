Мои заказы

Религиозные экскурсии по святым местам Измира

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Измире, цены от €218. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Эфес и винная деревня Шириндже
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Эфесу и Шириндже
Насладитесь архитектурой Эфеса, вином Шириндже и закатом на Сипиле. Путешествие в дружеской атмосфере, полное открытий и впечатлений
«Увидите архитектурные сооружения прошлых веков: библиотеку Цельсия, огромный амфитеатр и храм Домициана»
11 дек в 07:30
12 дек в 07:30
€490 за всё до 3 чел.
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Полюбоваться древними храмами, покататься на лодочке и попробовать местную кухню
Начало: У часовой Башни Измира
«Античный город Пергам — мы посмотрим на остатки древних храмов и библиотеки»
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
€490 за всё до 3 чел.
Знакомство с Измиром
Пешая
7 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 9 чел.
Знакомство с Измиром
Открыть историческое и культурное наследие города и увидеть его главные достопримечательности
«Хисарская мечеть, выполненная в классическом османском стиле, с изысканным интерьером, затейливыми орнаментами и украшениями»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€218 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    18 ноября 2025
    Знакомство с Измиром
    Дата посещения: 10 ноября 2025
    Прекрасный гид, экскурсия прошла интересно и увлекательно.
  • О
    Ольга
    12 сентября 2025
    Знакомство с Измиром
    Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)
    Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)
  • Р
    Руфина
    5 августа 2025
    Знакомство с Измиром
    Это было увлекательное приключение. Спасибо организатору и Джану за интересные рассказы и гадание на кофейной гуще.
  • А
    Артем
    31 июля 2025
    Знакомство с Измиром
    Спасибо Джихану за такую классную прогулку по Измиру. Измир сложный город, где греческие развалины соседствуют с восточными рынками и чисто
    читать дальше

    европейскими улочками. Чтобы проникнуться нужен именно такой гид как Джина, который живет в Измире, любит этот город и даже болеет за местную футбольную команду Гёзтепе. В экскурсии две жемчужины: рынок (и обязательно попросите Джихана провести вас по местным лавочкам с едой для гастрономического опыта) и мечеть (небольшая, но с большой историей и если вы не знаток ислама, то краткий экскурс от гида вас точно приведет в восторг). Во время прогулки можно будет даже прокатиться на местном трамвае, но в целом запаситесь удобной обувью, километров 10 по городу вы точно пройдете!

  • О
    Ольга
    12 ноября 2023
    Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
    Все отлично
  • В
    Виктор
    14 октября 2023
    Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
    Интересно построенная экскурсия в сочетании аудиогида и живого общения с его автором. Насыщенный день, стоит выезжать пораньше, иначе всё запланированное
    читать дальше

    не успеть! Мы так еще и покупаться в лагуне успели, хотя уже и темно было. Несмотря на 10+ часов общения, совсем не устали. Стоит ли смотреть Пергам? - стоит, если греческая история - это ваш конёк или хобби. Особенно стоит ехать, если есть желание и вы остановились в Измире, Пергам - это не так далеко. Много ли вы узнаете нового? - ну, лучше подготовиться заранее. Пергамский алтарь, конечно же, в Берлине находится, но безусловно необходимо ощутить, где ему на самом деле стоит быть. Поселок Фоча (есть в программе) лучше увидеть, прекрасный пример респектабельного отдыха для яхтсменов! Там, кстати,"познакомились" с очень вкусных мороженым - рекомендую.

  • И
    Инна
    26 сентября 2023
    Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
    Спасибо вам огромное оба дня были совершенно замечательные вы превзошли наши ожидания. Ещё раз спасибо конечно мы вас будем рекомендовать всем нашим знакомым
  • М
    Мария
    22 июня 2023
    Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
    Юрий и Кирилл составили отличный маршрут, вписав его в наше непростое путешествие по городам древней Греции (от Галикарнаса до Трои). Не самый исхоженный, но потрясающе интересный маршрут. Спасибо!
  • И
    Ирина
    23 мая 2023
    Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
    Экскурсия очень понравилась! Чудесный гид и чудесный аудиогид, который он подготовил - их было два на разные локации. Очень необычная, атмосферная, веселая экскурсия.

