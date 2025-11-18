читать дальше

не успеть! Мы так еще и покупаться в лагуне успели, хотя уже и темно было. Несмотря на 10+ часов общения, совсем не устали. Стоит ли смотреть Пергам? - стоит, если греческая история - это ваш конёк или хобби. Особенно стоит ехать, если есть желание и вы остановились в Измире, Пергам - это не так далеко. Много ли вы узнаете нового? - ну, лучше подготовиться заранее. Пергамский алтарь, конечно же, в Берлине находится, но безусловно необходимо ощутить, где ему на самом деле стоит быть. Поселок Фоча (есть в программе) лучше увидеть, прекрасный пример респектабельного отдыха для яхтсменов! Там, кстати,"познакомились" с очень вкусных мороженым - рекомендую.