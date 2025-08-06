Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Измира

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Измире, цены от €200. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
На машине
4 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уютные улочки Алачаты и курортный Чешме: экскурсия по Измиру
Прогулка по цветущим улочкам Алачаты, дегустация местного мороженого и посещение ветряных мельниц. Обед у моря в Чешме и отдых на белоснежном пляже
Начало: По договоренности
«И посетим деревушку, где каждый переулок достоин кадра, увидим старинные мельницы и попробуем местное мороженое»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€314 за всё до 4 чел.
Главные и тайные места Измира
Пешая
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Главные и тайные места Измира
Крепость Кадифекале, аутентичный квартал Басмане, древняя Агора и рынок Кемералты за 1 день
Начало: У Часовой башни
«Заглянете за ширму современного мегаполиса в бедных районах, выпьем кофе на кофейной улице и попробуете ароматную турецкую кухню»
Завтра в 08:30
8 сен в 08:30
€230 за всё до 6 чел.
От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
Пройти сквозь века - от античных руин до шумных базаров и ритма мегаполиса
«Здесь же еврейская улица с сохранившимися синагогами — напоминание о многообразии культур»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    6 августа 2025
    Главные и тайные места Измира
    Экскурсия емкая, информативная и лень интересная! Рекомендую!
  • С
    Сергей
    6 апреля 2025
    Главные и тайные места Измира
    Гид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная и эрудированная девушка. Понравилось, что
    экскурсию продумали так, что не нужно было подниматься в гору. За это отдельное - спасибо. Прогулка прошла на лёгкой и мы даже не заметили как прошёл наш очень интересный и замечательный день. Люба легко предоставляла как историческую информацию, так и об современной жизни в Измире. Провела по тем улицам, по которым даже не ходят местные жители, мы узнали разный Измир. Даже захотелось ещё раз приехать в этот город и узнать его поподробнее. Спасибо большое организаторам и конечно же Любе!

  • А
    Александра
    22 марта 2025
    Главные и тайные места Измира
    Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии прошла по маршруту, нашла места, где продают старинные ключи. Люба - большая молодец!
  • Н
    Нонна
    24 декабря 2024
    Главные и тайные места Измира
    Экскурсия по Измиру оставила прекрасные впечатления. Хотя изначально я ожидала одного гида, вместо него пришёл другой, что сначала немного удивило.
    Но это не стало проблемой. Наш гид живёт в Измире всего несколько лет, и хотя он знает историю города, его знания нельзя назвать исчерпывающими. Наша группа сошлась во мнении, что историю стоит изучать глубже, чтобы уверенно отвечать на вопросы туристов.

    Впрочем, экскурсия прошла очень удачно. Гид был молодым и старательным, с большим потенциалом для роста. Особенно порадовало отсутствие языкового барьера: он прекрасно общался с местными жителями, что добавило экскурсии живости и аутентичности. Уверена, что впереди у него блестящая карьера в туризме!

  • А
    Алексей
    27 ноября 2024
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Увидели реально другую Турцию, маленькие красивые улицы, кристально чистое море, красивые виды
  • М
    Михаил
    18 октября 2024
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Экскурсия полностью оправдала наши ожидания, не сложная логистика, при этом много мест посетили, рекомендую для первого обзорного опыта в регионе.
  • Б
    Борис
    28 сентября 2024
    Главные и тайные места Измира
    Спасибо, очень профессионально и душевно прошла экскурсия с Кириллом по Измиру
  • А
    Александра
    7 августа 2024
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Без гида на местности бы не разобрались. А тут за пол дня посетили и Алачаты и несколько красивых бухт и пляж Бойялык. Всё очень понравилось. Гид нас забирала с пристани Ulusoy. Приплыли на Astoria Grande.
  • Н
    Наталья
    5 августа 2024
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Прекрасная прогулка! Содержательная, легкая, получили множество рекомендаций, что еще можно посмотреть/посетить. Спасибо проводнице за обзорный тур по Алачати и Чешме.
  • Ю
    Юлия
    28 июля 2024
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Были на экскурсии с Гулей! Все прошло на высшем уровне! Позитивно, искрометно, все как мы любим)
  • А
    Анна
    16 июля 2024
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    От души рекомендую экскурсию и гида Викторию. Помимо экскурсии она помогла нам с бронированием платного пляжа. Важно понимать, что это
    формат прогулки, а не классический «стоим и слушаем про историю и даты». Хотелось бы еще с гидом прогуляться по самому Чешме и может чуть больше интересных фактов о главных событиях истории узнать. Но в целом если вы заранее почитаете, то у вас будет общее представление о месте.

  • И
    Ирина
    11 июля 2024
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Спасибо Виктории за чудесный день!
    Мы приплыли в Чешме на Астории Гранде, так что Виктория встретила нас прямо в порту. Маршрут
    был построен очень грамотно, за неск часов мы увидели замечательные пляжи, побродили по колоритным уютным улочкам поселка Алачаты, который весь утопает в цветах, отдохнули там в кафе. попробовав настоящий кофе по- турецки. Потом проехали по Чешме, полюбовались самим городом и красивыми панорамными видами. Виктория-очень легкая в общении, приятная девушка, интересный собеседник. Так что за время прогулки мы узнали много нового о жизни в Турции в целом, а также об истории и жизни в Чешме. Если хотите приятно отдохнуть в Чешме, увидеть много красивого, то Виктория вам в этом поможет!!!

  • Е
    Евгения
    10 июля 2024
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Легко и комфортно прошла экскурсия. Замечательные и красивые места. Успели даже искупаться.
  • В
    Владислава
    7 июля 2024
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Виктория очень быстро отозвалась и с учётом наших пожеланий составила программу.
    Мы в Измире на пару дней, сейчас очень жаркая погода,
    и хотелось совместить экскурсионную программу с поездкой на пляж, при этом не особо долго ходить по жаре.
    Спасибо большое Виктории за проведенный день! Она очень приятный и лёгкий в общении человек, интересный рассказчик! Рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    14 июня 2024
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Приятная девушка, легкая в общении. Мы понимали, что это прогулка, у нас не было завышенных требований с точки зрения истории и прочее. Мы отлично провели время. Вика спасибо и удачи вам!
  • Е
    Елена
    21 октября 2023
    Главные и тайные места Измира
    Экскурсия очень понравилась, Кирил показал и рассказал всё про Измир, провёл по трущебам и богатым районам, показал восточный базар, напоил
    турецким кофе. Конечно мы узнали и историю возникновения Измира, поднялись на крепость Кадифекале, спустились к Агоре. В конце экскурсии прокатились на кораблике до другого берега.

  • И
    Инна
    17 октября 2023
    Главные и тайные места Измира
    Нам очень понравилась экскурсия по Измиру, был замечательный экскурсовод которого зовут Кирилл. Рекомендую всем моим знакомым воспользоваться вашими услугами
  • Е
    Елена
    27 сентября 2023
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Виктория, спасибо за экскурсию) мои дети до сих пор вспоминают вас) особенно дочка. Все было очень комфортно, душевно.
  • А
    Алексей
    25 августа 2023
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Интересно, понятно и приятно
  • С
    Светлана
    17 июля 2023
    Нетурецкий колорит: Чешме и Алачаты
    Отдыхали семьёй в июле в Чешме. Очень понравилось! Виктория умничка, организовала интересную экскурсию в музей, по колоритным улочкам и открыла Эгейское море для нас. Очень чистый пляж, уютное место. Спасибо огромное за отдых! Приедем еще раз!

