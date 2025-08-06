Индивидуальная
до 4 чел.
Уютные улочки Алачаты и курортный Чешме: экскурсия по Измиру
Прогулка по цветущим улочкам Алачаты, дегустация местного мороженого и посещение ветряных мельниц. Обед у моря в Чешме и отдых на белоснежном пляже
Начало: По договоренности
«И посетим деревушку, где каждый переулок достоин кадра, увидим старинные мельницы и попробуем местное мороженое»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€314 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Главные и тайные места Измира
Крепость Кадифекале, аутентичный квартал Басмане, древняя Агора и рынок Кемералты за 1 день
Начало: У Часовой башни
«Заглянете за ширму современного мегаполиса в бедных районах, выпьем кофе на кофейной улице и попробуете ароматную турецкую кухню»
Завтра в 08:30
8 сен в 08:30
€230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
Пройти сквозь века - от античных руин до шумных базаров и ритма мегаполиса
«Здесь же еврейская улица с сохранившимися синагогами — напоминание о многообразии культур»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 8 чел.
- ААлександра6 августа 2025Экскурсия емкая, информативная и лень интересная! Рекомендую!
- ССергей6 апреля 2025Гид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная и эрудированная девушка. Понравилось, что
- ААлександра22 марта 2025Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии прошла по маршруту, нашла места, где продают старинные ключи. Люба - большая молодец!
- ННонна24 декабря 2024Экскурсия по Измиру оставила прекрасные впечатления. Хотя изначально я ожидала одного гида, вместо него пришёл другой, что сначала немного удивило.
- ААлексей27 ноября 2024Увидели реально другую Турцию, маленькие красивые улицы, кристально чистое море, красивые виды
- ММихаил18 октября 2024Экскурсия полностью оправдала наши ожидания, не сложная логистика, при этом много мест посетили, рекомендую для первого обзорного опыта в регионе.
- ББорис28 сентября 2024Спасибо, очень профессионально и душевно прошла экскурсия с Кириллом по Измиру
- ААлександра7 августа 2024Без гида на местности бы не разобрались. А тут за пол дня посетили и Алачаты и несколько красивых бухт и пляж Бойялык. Всё очень понравилось. Гид нас забирала с пристани Ulusoy. Приплыли на Astoria Grande.
- ННаталья5 августа 2024Прекрасная прогулка! Содержательная, легкая, получили множество рекомендаций, что еще можно посмотреть/посетить. Спасибо проводнице за обзорный тур по Алачати и Чешме.
- ЮЮлия28 июля 2024Были на экскурсии с Гулей! Все прошло на высшем уровне! Позитивно, искрометно, все как мы любим)
- ААнна16 июля 2024От души рекомендую экскурсию и гида Викторию. Помимо экскурсии она помогла нам с бронированием платного пляжа. Важно понимать, что это
- ИИрина11 июля 2024Спасибо Виктории за чудесный день!
Мы приплыли в Чешме на Астории Гранде, так что Виктория встретила нас прямо в порту. Маршрут
- ЕЕвгения10 июля 2024Легко и комфортно прошла экскурсия. Замечательные и красивые места. Успели даже искупаться.
- ВВладислава7 июля 2024Виктория очень быстро отозвалась и с учётом наших пожеланий составила программу.
Мы в Измире на пару дней, сейчас очень жаркая погода,
- ЕЕкатерина14 июня 2024Приятная девушка, легкая в общении. Мы понимали, что это прогулка, у нас не было завышенных требований с точки зрения истории и прочее. Мы отлично провели время. Вика спасибо и удачи вам!
- ЕЕлена21 октября 2023Экскурсия очень понравилась, Кирил показал и рассказал всё про Измир, провёл по трущебам и богатым районам, показал восточный базар, напоил
- ИИнна17 октября 2023Нам очень понравилась экскурсия по Измиру, был замечательный экскурсовод которого зовут Кирилл. Рекомендую всем моим знакомым воспользоваться вашими услугами
- ЕЕлена27 сентября 2023Виктория, спасибо за экскурсию) мои дети до сих пор вспоминают вас) особенно дочка. Все было очень комфортно, душевно.
- ААлексей25 августа 2023Интересно, понятно и приятно
- ССветлана17 июля 2023Отдыхали семьёй в июле в Чешме. Очень понравилось! Виктория умничка, организовала интересную экскурсию в музей, по колоритным улочкам и открыла Эгейское море для нас. Очень чистый пляж, уютное место. Спасибо огромное за отдых! Приедем еще раз!
