Познавательные экскурсии на природе в Измире

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Измире, цены от €258, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Привет, Измир
Пешая
4 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Привет, Измир: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с Измиром: древние руины, панорамные виды, местные деликатесы и бурлящая жизнь на рынке Кемералты. Узнайте все секреты этого удивительного города
Начало: В районе Конак
«Затем вы подниметесь на гору Пагос к крепости, а еще посетите панорамную площадку Асансер в еврейском районе»
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:30
€258 за всё до 8 чел.
Эфес, винная деревня Шириндже и закат на горе Сипил (на вашем авто)
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Эфесу и Шириндже
Насладитесь архитектурой Эфеса, вином Шириндже и закатом на Сипиле. Путешествие в дружеской атмосфере, полное открытий и впечатлений
Начало: У Часовой башни
«Приглашаем в насыщенную авторскую поездку на целый день, сочетающую богатые вкусы, древнюю архитектуру и удивительную природу»
12 мая в 08:30
13 мая в 08:30
€300 за всё до 4 чел.
Дегустация изысканных турецких вин в оливковой роще
На машине
4 часа
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Дегустация изысканных турецких вин в оливковой роще
Посетить живописную Урлу, побывать на винодельне и узнать, как много в Турции собирают винограда
«Мы поедем на винодельню Урла, что находится в живописном месте в оливковой роще»
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:30
€333€350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    31 марта 2025
    Привет, Измир
    Экскурсия очень интересная! Гуля -наш гид, очень интересно рассказывает, много знает, показала нам Измир со всех сторон. . Ездили на трамвае, поднимались на историческом лифте, пили турецкий кофе и гадали на кофейной гуще! Мы были в восторге!
  • С
    Светлана
    11 марта 2025
    Привет, Измир
    Душевная прогулка по Измиру в обществе Гули. Мы почувствовали дух настоящего караван - сарая, выпили вкусный кофе, удивились европейской улочке в районе столетнего лифта, узнали историю города от амазонок до революции. Было интересно и очень душевно.
    Душевная прогулка по Измиру в обществе Гули. Мы почувствовали дух настоящего караван - сарая, выпили вкусный
  • С
    Светлана
    4 января 2025
    Привет, Измир
    Я в восторге от гида! Гюльсерен просто супер, во первых знание русского языка, интересный рассказчик, прослушали историческую часть, посетили базар, историческую часть Измира, прогулялись по улочкам города, от гида приятная положительная энергетика, старалась помочь, очень понравилось!
    Я в восторге от гида! Гюльсерен просто супер, во первых знание русского языка, интересный рассказчик, прослушалиЯ в восторге от гида! Гюльсерен просто супер, во первых знание русского языка, интересный рассказчик, прослушалиЯ в восторге от гида! Гюльсерен просто супер, во первых знание русского языка, интересный рассказчик, прослушали
  • О
    Ольга
    14 ноября 2023
    Эфес, винная деревня Шириндже и закат на горе Сипил (на вашем авто)
    Отличный маршрут, экскурсия понравилась
  • Я
    Яна
    9 июля 2023
    Эфес, винная деревня Шириндже и закат на горе Сипил (на вашем авто)
    Всё было хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Привет, Измир
  2. Эфес, винная деревня Шириндже и закат на горе Сипил (на вашем авто)
  3. Дегустация изысканных турецких вин в оливковой роще
Сколько стоит экскурсия по Измиру в мае 2025
Сейчас в Измире в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 258 до 333 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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