Индивидуальная
до 8 чел.
Привет, Измир: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с Измиром: древние руины, панорамные виды, местные деликатесы и бурлящая жизнь на рынке Кемералты. Узнайте все секреты этого удивительного города
Начало: В районе Конак
«Затем вы подниметесь на гору Пагос к крепости, а еще посетите панорамную площадку Асансер в еврейском районе»
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:30
€258 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Эфесу и Шириндже
Насладитесь архитектурой Эфеса, вином Шириндже и закатом на Сипиле. Путешествие в дружеской атмосфере, полное открытий и впечатлений
Начало: У Часовой башни
«Приглашаем в насыщенную авторскую поездку на целый день, сочетающую богатые вкусы, древнюю архитектуру и удивительную природу»
12 мая в 08:30
13 мая в 08:30
€300 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Дегустация изысканных турецких вин в оливковой роще
Посетить живописную Урлу, побывать на винодельне и узнать, как много в Турции собирают винограда
«Мы поедем на винодельню Урла, что находится в живописном месте в оливковой роще»
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:30
€333
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина31 марта 2025Экскурсия очень интересная! Гуля -наш гид, очень интересно рассказывает, много знает, показала нам Измир со всех сторон. . Ездили на трамвае, поднимались на историческом лифте, пили турецкий кофе и гадали на кофейной гуще! Мы были в восторге!
- ССветлана11 марта 2025Душевная прогулка по Измиру в обществе Гули. Мы почувствовали дух настоящего караван - сарая, выпили вкусный кофе, удивились европейской улочке в районе столетнего лифта, узнали историю города от амазонок до революции. Было интересно и очень душевно.
- ССветлана4 января 2025Я в восторге от гида! Гюльсерен просто супер, во первых знание русского языка, интересный рассказчик, прослушали историческую часть, посетили базар, историческую часть Измира, прогулялись по улочкам города, от гида приятная положительная энергетика, старалась помочь, очень понравилось!
- ООльга14 ноября 2023Отличный маршрут, экскурсия понравилась
- ЯЯна9 июля 2023Всё было хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «Природа и пейзажи»
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