Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Эфесу и Шириндже
Насладитесь архитектурой Эфеса, вином Шириндже и закатом на Сипиле. Путешествие в дружеской атмосфере, полное открытий и впечатлений
«Увидите архитектурные сооружения прошлых веков: библиотеку Цельсия, огромный амфитеатр и храм Домициана»
11 дек в 07:30
12 дек в 07:30
€490 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
Путешествие в античный Эфес из Измира на вашем автомобиле. Узнайте о жизни Римской империи, посетите знаменитые храмы, театры и библиотеки
«Вы увидите главные достопримечательности Эфеса: храм Адриана, библиотеку Цельса с пергаментными свитками, фонтан Траяна и амфитеатр, рассчитанный на 24 тысячи зрителей»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€250 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Полюбоваться древними храмами, покататься на лодочке и попробовать местную кухню
Начало: У часовой Башни Измира
«Древний медицинский центр Асклепион — в его состав входили больницы, бани, храмы, библиотеки и даже театры»
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
€490 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 ноября 2023Все отлично
- ВВиктор14 октября 2023Интересно построенная экскурсия в сочетании аудиогида и живого общения с его автором. Насыщенный день, стоит выезжать пораньше, иначе всё запланированное
- ИИнна26 сентября 2023Спасибо вам огромное оба дня были совершенно замечательные вы превзошли наши ожидания. Ещё раз спасибо конечно мы вас будем рекомендовать всем нашим знакомым
- ММария22 июня 2023Юрий и Кирилл составили отличный маршрут, вписав его в наше непростое путешествие по городам древней Греции (от Галикарнаса до Трои). Не самый исхоженный, но потрясающе интересный маршрут. Спасибо!
- ИИрина23 мая 2023Экскурсия очень понравилась! Чудесный гид и чудесный аудиогид, который он подготовил - их было два на разные локации. Очень необычная, атмосферная, веселая экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Измире
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Измиру в декабре 2025
Сейчас в Измире в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 490. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Измире на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 34 ⭐ отзыва, цены от €250. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль