Гастрономические экскурсии Измира

Найдено 4 экскурсии в категории «Гастрономические» в Измире, цены от €200. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Эфес и винная деревня Шириндже
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Эфес и винная деревня Шириндже
Насладитесь архитектурой Эфеса, вином Шириндже и закатом на Сипиле. Путешествие в дружеской атмосфере, полное открытий и впечатлений
«Мы решили дополнить его гастрономическими нотками и романтичными смотровыми площадками»
26 янв в 07:30
27 янв в 07:30
€490 за всё до 3 чел.
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Полюбоваться древними храмами, покататься на лодочке и попробовать местную кухню
Начало: У часовой Башни Измира
«Прикоснёмся к Алтарю Зевса, посидим в амфитеатре с потрясающими видами и попробуем пиде из дровяной печи в традиционном турецком ресторане»
26 янв в 07:00
27 янв в 07:00
€490 за всё до 3 чел.
От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
Пешая
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
Пройти сквозь века - от античных руин до шумных базаров и ритма мегаполиса
«Обед — свежая рыба, блюда эгейской кухни и угощения с оливковым маслом в старинной гостинице (по желанию)»
30 янв в 10:00
31 янв в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Главные и тайные места Измира
Пешая
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Главные и тайные места Измира
Крепость Кадифекале, аутентичный квартал Басмане, древняя Агора и рынок Кемералты за 1 день
Начало: У Часовой башни
«Кроме того, мы выпьем знаменитый на весь мир турецкий кофе и попробуем местную кухню в проверенном кафе»
26 янв в 08:30
27 янв в 08:30
€230 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Куликов
    13 декабря 2025
    От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
    Отличная экскурсия,которую провела для нас Гуля. Мы познакомились с историей Измира,побывали в исторической части города. Много интересного узнали о Турции.
    читать дальше

    Мы влюбились в Измир и нам очень захотелось вернуться сюда. Благодаря Гули мы попробовали вкусную рыбу и попили турецкое кофе. После кофе каждый узнал в чашке свой секрет,что было и что будет в предстоящем. Гуля очень хорошо читает рисунок она,как проводница в будущее.
    Мы рекомендуем Гулю всем.

  • С
    Сергей
    26 ноября 2025
    От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
    Великолепная экскурсия, хочется ещё раз вернуться в Измир
    Великолепная экскурсия, хочется ещё раз вернуться в Измир
  • Т
    Татьяна
    20 ноября 2025
    От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
    Отличная экскурсия с неравнодушным и увлеченным экскурсоводом. Гуле большое спасибо! Показала и рассказала об интересных местах, дала хорошие советы и помогла в личной просьбе! Всегда на связи, никаких проблем. Измир покорил и полюбился во многом благодаря Гуле!
  • А
    Александр
    9 октября 2025
    От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
    Очень понравилась экскурсия. Гуля великолепный экскурсовод, знает историю, современную жизнь Турции. Четыре часа экскурсии пролетели как один миг. Мы обязательно ещё приедем в Измир и будем советовать Гулю нашим друзьям и знакомым. Желаем Гуле успехов и здоровья!
  • А
    Александра
    6 августа 2025
    Главные и тайные места Измира
    Экскурсия емкая, информативная и лень интересная! Рекомендую!
  • М
    Михаил
    20 мая 2025
    Эфес и винная деревня Шириндже
    Остались крайне довольны компанией и экскурсией!
  • С
    Сергей
    6 апреля 2025
    Главные и тайные места Измира
    Гид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная и эрудированная девушка. Понравилось, что
    читать дальше

    экскурсию продумали так, что не нужно было подниматься в гору. За это отдельное - спасибо. Прогулка прошла на лёгкой и мы даже не заметили как прошёл наш очень интересный и замечательный день. Люба легко предоставляла как историческую информацию, так и об современной жизни в Измире. Провела по тем улицам, по которым даже не ходят местные жители, мы узнали разный Измир. Даже захотелось ещё раз приехать в этот город и узнать его поподробнее. Спасибо большое организаторам и конечно же Любе!

    экскурсию продумали так, что не нужно было подниматься в гору. За это отдельное - спасибо. Прогулка прошла на лёгкой и мы даже не заметили как прошёл наш очень интересный и замечательный день. Люба легко предоставляла как историческую информацию, так и об современной жизни в Измире. Провела по тем улицам, по которым даже не ходят местные жители, мы узнали разный Измир. Даже захотелось ещё раз приехать в этот город и узнать его поподробнее. Спасибо большое организаторам и конечно же Любе!
  • А
    Александра
    22 марта 2025
    Главные и тайные места Измира
    Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии прошла по маршруту, нашла места, где продают старинные ключи. Люба - большая молодец!
    Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии прошла по маршруту, нашла места, где продают старинные ключи. Люба - большая молодец!
  • Н
    Нонна
    24 декабря 2024
    Главные и тайные места Измира
    Экскурсия по Измиру оставила прекрасные впечатления. Хотя изначально я ожидала одного гида, вместо него пришёл другой, что сначала немного удивило.
    читать дальше

    Но это не стало проблемой. Наш гид живёт в Измире всего несколько лет, и хотя он знает историю города, его знания нельзя назвать исчерпывающими. Наша группа сошлась во мнении, что историю стоит изучать глубже, чтобы уверенно отвечать на вопросы туристов.

    Впрочем, экскурсия прошла очень удачно. Гид был молодым и старательным, с большим потенциалом для роста. Особенно порадовало отсутствие языкового барьера: он прекрасно общался с местными жителями, что добавило экскурсии живости и аутентичности. Уверена, что впереди у него блестящая карьера в туризме!

    Впрочем, экскурсия прошла очень удачно. Гид был молодым и старательным, с большим потенциалом для роста. Особенно порадовало отсутствие языкового барьера: он прекрасно общался с местными жителями, что добавило экскурсии живости и аутентичности. Уверена, что впереди у него блестящая карьера в туризме!
  • Б
    Борис
    28 сентября 2024
    Главные и тайные места Измира
    Спасибо, очень профессионально и душевно прошла экскурсия с Кириллом по Измиру

