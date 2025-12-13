Индивидуальная
до 3 чел.
Эфес и винная деревня Шириндже
Насладитесь архитектурой Эфеса, вином Шириндже и закатом на Сипиле. Путешествие в дружеской атмосфере, полное открытий и впечатлений
«Мы решили дополнить его гастрономическими нотками и романтичными смотровыми площадками»
26 янв в 07:30
27 янв в 07:30
€490 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Полюбоваться древними храмами, покататься на лодочке и попробовать местную кухню
Начало: У часовой Башни Измира
«Прикоснёмся к Алтарю Зевса, посидим в амфитеатре с потрясающими видами и попробуем пиде из дровяной печи в традиционном турецком ресторане»
26 янв в 07:00
27 янв в 07:00
€490 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
Пройти сквозь века - от античных руин до шумных базаров и ритма мегаполиса
«Обед — свежая рыба, блюда эгейской кухни и угощения с оливковым маслом в старинной гостинице (по желанию)»
30 янв в 10:00
31 янв в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Главные и тайные места Измира
Крепость Кадифекале, аутентичный квартал Басмане, древняя Агора и рынок Кемералты за 1 день
Начало: У Часовой башни
«Кроме того, мы выпьем знаменитый на весь мир турецкий кофе и попробуем местную кухню в проверенном кафе»
26 янв в 08:30
27 янв в 08:30
€230 за всё до 6 чел.
- ККуликов13 декабря 2025Отличная экскурсия,которую провела для нас Гуля. Мы познакомились с историей Измира,побывали в исторической части города. Много интересного узнали о Турции.
- ССергей26 ноября 2025Великолепная экскурсия, хочется ещё раз вернуться в Измир
- ТТатьяна20 ноября 2025Отличная экскурсия с неравнодушным и увлеченным экскурсоводом. Гуле большое спасибо! Показала и рассказала об интересных местах, дала хорошие советы и помогла в личной просьбе! Всегда на связи, никаких проблем. Измир покорил и полюбился во многом благодаря Гуле!
- ААлександр9 октября 2025Очень понравилась экскурсия. Гуля великолепный экскурсовод, знает историю, современную жизнь Турции. Четыре часа экскурсии пролетели как один миг. Мы обязательно ещё приедем в Измир и будем советовать Гулю нашим друзьям и знакомым. Желаем Гуле успехов и здоровья!
- ААлександра6 августа 2025Экскурсия емкая, информативная и лень интересная! Рекомендую!
- ММихаил20 мая 2025Остались крайне довольны компанией и экскурсией!
- ССергей6 апреля 2025Гид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная и эрудированная девушка. Понравилось, что
- ААлександра22 марта 2025Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии прошла по маршруту, нашла места, где продают старинные ключи. Люба - большая молодец!
- ННонна24 декабря 2024Экскурсия по Измиру оставила прекрасные впечатления. Хотя изначально я ожидала одного гида, вместо него пришёл другой, что сначала немного удивило.
- ББорис28 сентября 2024Спасибо, очень профессионально и душевно прошла экскурсия с Кириллом по Измиру
