Мои заказы

Развлечения в Кайсери

Найдено 3 тура в категории «Развлечения» в Кайсери, цены от 589 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
«Всё включено» в Каппадокии с катанием на склонах вулкана, сафари на квадроциклах и турецким шоу
На машине
На квадроциклах
Туры на квадроциклах
5 дней
«Всё включено» в Каппадокии с катанием на склонах вулкана, сафари на квадроциклах и турецким шоу
Изучить причудливые долины, покорить горнолыжные трассы «Эрджиеса», насладиться танцами и музыкой
Начало: Аэропорт или автовокзал Кайсери / Невшехир / Ургюп...
2 мар в 12:00
9 мар в 12:00
75 000 ₽ за человека
В Каппадокию с комфортом: катание на горнолыжном курорте Эрджиес и главные места Кайсери
На воздушном шаре
На квадроциклах
Туры на квадроциклах
7 дней
В Каппадокию с комфортом: катание на горнолыжном курорте Эрджиес и главные места Кайсери
Насладиться ездой со склонов, полетать на шаре, проехать по Гёреме на квадроциклах и посмотреть шоу
Начало: Кайсери, 12:00
2 мар в 12:00
9 мар в 12:00
98 000 ₽ за человека
Космическая магия Каппадокии
На машине
На воздушном шаре
5 дней
-
10%
Космическая магия Каппадокии
Насладиться инопланетными пейзажами, увидеть воздушные шары на рассвете и побывать в пещерном городе
Начало: Кайсери или Невшехир, время встречи зависит от при...
1 мая в 14:00
$589$654 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Кайсери в категории «Развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Кайсери
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. «Всё включено» в Каппадокии с катанием на склонах вулкана, сафари на квадроциклах и турецким шоу;
  2. В Каппадокию с комфортом: катание на горнолыжном курорте Эрджиес и главные места Кайсери;
  3. Космическая магия Каппадокии.
Какие места ещё посмотреть в Кайсери
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Аванос;
  2. Деринкую;
  3. Крепость Учхисар;
  4. Парк Гёреме.
Сколько стоит тур в Кайсери в феврале 2026
Сейчас в Кайсери в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 589 до 98 000 со скидкой до 10%.
Забронируйте тур в Кайсери на 2026 год по теме «Развлечения», цены от 589₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель