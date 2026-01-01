Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Кайсери, цены от 1680 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине На квадроциклах Туры на квадроциклах 5 дней «Всё включено» в Каппадокии с катанием на склонах вулкана, сафари на квадроциклах и турецким шоу Изучить причудливые долины, покорить горнолыжные трассы «Эрджиеса», насладиться танцами и музыкой Начало: Аэропорт или автовокзал Кайсери / Невшехир / Ургюп... «Начнём обзорную экскурсию по Каппадокии и первым делом осмотрим каменные столбы «Три красавицы»» 75 000 ₽ за человека Пешая 9 дней Турецкий калейдоскоп: ландшафты Каппадокии и колорит Стамбула Восхититься инопланетными вау-видами, погрузиться в атмосферу бывшей столицы и насладиться кухней Начало: Кайсери, аэропорт (ASR), вечер. Точное время будет... «Познакомитесь с культурным наследием нескольких империй, средневекового христианства и загадочной цивилизации хеттов» €1900 за человека Пешая На воздушном шаре 9 дней Фантастическая Каппадокия и белоснежное чудо Памуккале Рассмотреть каменные останцы и подземные города, полюбоваться воздушными шарами и травертинами Начало: Необходимо прилететь в 1-й день тура в аэропорт Ка... «А сегодня вас ждёт знакомство с античным городом Лаодикея, построенным в 3-м веке до н» $1680 за человека Все туры Кайсери

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