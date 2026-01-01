«Всё включено» в Каппадокии с катанием на склонах вулкана, сафари на квадроциклах и турецким шоу
Изучить причудливые долины, покорить горнолыжные трассы «Эрджиеса», насладиться танцами и музыкой
Начало: Аэропорт или автовокзал Кайсери / Невшехир / Ургюп...
«Начнём обзорную экскурсию по Каппадокии и первым делом осмотрим каменные столбы «Три красавицы»»
28 дек в 12:00
4 янв в 12:00
75 000 ₽ за человека
Турецкий калейдоскоп: ландшафты Каппадокии и колорит Стамбула
Восхититься инопланетными вау-видами, погрузиться в атмосферу бывшей столицы и насладиться кухней
Начало: Кайсери, аэропорт (ASR), вечер. Точное время будет...
«Познакомитесь с культурным наследием нескольких империй, средневекового христианства и загадочной цивилизации хеттов»
3 окт в 19:00
10 апр в 08:00
€1900 за человека
Фантастическая Каппадокия и белоснежное чудо Памуккале
Рассмотреть каменные останцы и подземные города, полюбоваться воздушными шарами и травертинами
Начало: Необходимо прилететь в 1-й день тура в аэропорт Ка...
«А сегодня вас ждёт знакомство с античным городом Лаодикея, построенным в 3-м веке до н»
15 мая в 08:00
$1680 за человека
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