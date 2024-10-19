Авторский тур
9 дней
Фантастическая Каппадокия и белоснежное чудо Памуккале
Рассмотреть каменные останцы и подземные города, полюбоваться воздушными шарами и травертинами
Начало: Необходимо прилететь в 1-й день тура в аэропорт Ка...
19 окт в 08:00
$1 285 за человека
скидка
15%
Авторский тур
2 дня
Каппадокия с местным жителем: индивидуальный VIP-тур
Погулять по неземным долинам, коридорам 8-этажного подземного города и посетить винную фабрику
Начало: Аэропорт Кайсери, по договорённости
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
790$672 за всё до 10 чел.
Авторский тур
9 дней
Турецкий калейдоскоп: ландшафты Каппадокии и колорит Стамбула
Восхититься инопланетными вау-видами, погрузиться в атмосферу бывшей столицы и насладиться кухней
Начало: Необходимо прилететь в 1-й день тура в аэропорт Ка...
27 окт в 20:00
€1 320 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кайсери в категории «Выездные»
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