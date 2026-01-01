Фантастическая Каппадокия и белоснежное чудо Памуккале
Рассмотреть каменные останцы и подземные города, полюбоваться воздушными шарами и травертинами
Начало: Необходимо прилететь в 1-й день тура в аэропорт Ка...
«Встречаемся и отправляемся Гёреме — туристический центр Каппадокии, где скалы-останцы причудливых форм органично соседствуют с домами, а в некоторых обустроены отели и кафе»
15 мая в 08:00
$1680 за билет
Турецкий калейдоскоп: ландшафты Каппадокии и колорит Стамбула
Восхититься инопланетными вау-видами, погрузиться в атмосферу бывшей столицы и насладиться кухней
Начало: Кайсери, аэропорт (ASR), вечер. Точное время будет...
«А из роли гурманов и ценителей прекрасного вы не будете выходить все 9 дней»
3 окт в 19:00
10 апр в 08:00
€1900 за человека
«Всё включено» в Каппадокии с катанием на склонах вулкана, сафари на квадроциклах и турецким шоу
Изучить причудливые долины, покорить горнолыжные трассы «Эрджиеса», насладиться танцами и музыкой
Начало: Аэропорт или автовокзал Кайсери / Невшехир / Ургюп...
«Между обедом и ужином успеем исследовать крепость Учхисар, Пашабагские волшебные дымоходы, проводить закат в Красной долине и заглянуть на винодельню»
28 дек в 12:00
4 янв в 12:00
75 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кайсери в категории «Гастрономические»
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