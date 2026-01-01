Найдено 3 тура в категории « Гастрономические » в Кайсери, цены от $1680. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая На автобусе На велосипеде На воздушном шаре Велотуры 9 дней Фантастическая Каппадокия и белоснежное чудо Памуккале Рассмотреть каменные останцы и подземные города, полюбоваться воздушными шарами и травертинами Начало: Необходимо прилететь в 1-й день тура в аэропорт Ка... «Встречаемся и отправляемся Гёреме — туристический центр Каппадокии, где скалы-останцы причудливых форм органично соседствуют с домами, а в некоторых обустроены отели и кафе» $1680 за билет Пешая 9 дней Турецкий калейдоскоп: ландшафты Каппадокии и колорит Стамбула Восхититься инопланетными вау-видами, погрузиться в атмосферу бывшей столицы и насладиться кухней Начало: Кайсери, аэропорт (ASR), вечер. Точное время будет... «А из роли гурманов и ценителей прекрасного вы не будете выходить все 9 дней» €1900 за человека На машине На квадроциклах Музыкальные теплоходы Туры на квадроциклах 5 дней «Всё включено» в Каппадокии с катанием на склонах вулкана, сафари на квадроциклах и турецким шоу Изучить причудливые долины, покорить горнолыжные трассы «Эрджиеса», насладиться танцами и музыкой Начало: Аэропорт или автовокзал Кайсери / Невшехир / Ургюп... «Между обедом и ужином успеем исследовать крепость Учхисар, Пашабагские волшебные дымоходы, проводить закат в Красной долине и заглянуть на винодельню» 75 000 ₽ за человека Все туры Кайсери

На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Кайсери, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026