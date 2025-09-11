читать дальше

не забыли ли меня) мне тут же ответили, что сейчас свяжутся с трансфером, оказалось что кто то из туристов чуток опоздал, и через пару минут трансфер был у меня. Порадовало, что даже так рано организатор на связи. Трансфер - чуть под уставший вип (комфортные кожаные сидения, столик). Привезли на площадку, на которой при нас поднимали шар, в это время выдали сока пакетик и пару пирожных. Далее по лестнице мы поднялись в кабину, и шар стал подниматься всё выше и выше. Шар идёт очень плавно, даже не было страшно) Ну а потом любовались красотами, и снимали, снимали, снимали) Посадка была жестковата) но возможно так всегда, сравнить не с чем, но никто конечно же никак не пострадал (до полета проводят инструктаж как действовать при посадке). Затем сели на свой же трансфер и всех развезли по отелям. Летали в районе часа, что вполне достаточно, видели рассвет, все шары взлетали в одно время +-, летали (как в целом и все шары) над Гёреме и окрестностями. ВСЕМ ОЧЕНЬ советую!!! Спасибо организатору! Забыла совсем, в конце было: бокальчик шампанского безалкогольного и сертификат.