Хотите сфотографировать восход солнца на ладошке, насладиться бесконечным горизонтом и рассказать всем, что самое страшное в полёте — это его ожидание? Мы приглашаем вас в самое сердце Каппадокии, чтобы взмыть в небо на ярком воздушном шаре. С высоты вам откроются чарующие панорамы самого романтичного региона Турции. Это нужно увидеть хотя бы раз в жизни!
Описание экскурсииДрузья, представьте себе: вы встречаете первые лучи солнца, держа их словно в ладонях, любуетесь бескрайним горизонтом и ощущаете лёгкость полёта над завораживающими пейзажами Каппадокии. Мы приглашаем вас в уникальное приключение — полёт на воздушном шаре в самом сердце одного из самых романтичных и живописных регионов Турции! Это путешествие, которое останется в вашей памяти навсегда. Утреннее путешествие в сердце Каппадокии• Ранний старт. Между 4:00 и 5:30 утра (точное время мы сообщим накануне) за вами в отель приедет комфортабельный микроавтобус. Наш водитель доставит вас в национальный парк Гёреме — место, где начинается магия.
- Лёгкий завтрак перед полётом. На стартовой площадке вас угостят лёгким завтраком, чтобы зарядить энергией перед приключением. Вы также сможете понаблюдать за захватывающим процессом подготовки и надувания воздушных шаров — это уже само по себе зрелище! Полёт над сказочными пейзажами• Невероятная высота. Поднимитесь на высоту до 1000 метров и ощутите свободу полёта. Корзина воздушного шара вмещает до 28 человек, что делает это приключение уютным и дружелюбным.
- Маршрут полёта. Вы пролетите над знаменитой Долиной любви с её уникальными скальными формациями, увидите древний скальный город Чавушин и встретите восход солнца, окрашивающий пейзажи в золотистые и розовые тона.
- Продолжительность. Полёт длится около 1 часа, но эти 60 минут наполнят вас эмоциями на всю жизнь. После полёта• Торжественное завершение. После мягкого приземления мы отметим ваше приключение бокалом безалкогольного шампанского и вручим сертификат о полёте — отличный сувенир на память!
• Возвращение в отель. Наш водитель позаботится о вашем комфорте и доставит вас обратно в отель. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В компании с другими путешественниками пролетите над Долиной любви
- Скальным городом Чавушин и поймаете первые лучи восходящего солнца
Что включено
- Трансфер от/до стартовой площадки/n
- Полёт
- Лёгкий перекус
- Безалкогольное шампанское
- Сертификат о полёте
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У вашего отеля
Завершение: Национальный парк Гёреме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Важная информация
- В случае неблагоприятных погодных условий полёт может быть отменён. Решение принимает Управление гражданской авиации Турции. В случае отмены вам будет предоставлен полный возврат денежных средств
- Программа подходит участникам с 7 лет
- Не подходит беременным женщинам и людям с расстройствами нервной и сердечно-сосудистой систем
- С вами поедет водитель из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
11 сен 2025
Хочется сразу поблагодарить организатора Кристину: на все вопросы отвечала быстро и по делу, развеивала сомнения все наши сомнения, очень переживали насчет погоды; за день до полета прислала всю информацию по
А
Андрей
10 сен 2025
Все было супер. Все понравилось. Советую, спасибо за прекрасно проведенное время!
М
Мария
9 сен 2025
Все прошло отлично! Отдельная благодарность Кристине за организацию процесса.
О
Олег
8 сен 2025
Все прошло замечательно, спасибо большое Кристине и всей команде!
Н
Наталья
7 сен 2025
Нам очень понравилось! Мы довольные) Спасибо большое за чудесные воспоминания!
С
Сергей
6 сен 2025
Все прошло просто великолепно. Дочка была в восторге. Отдельное спасибо организаторам, все сделали четко и красиво.
С
Светлана
2 сен 2025
Экскурсия прошла отлично, полетать над Каппадокией считаю должен каждый) это не забываемые впечатления!!! Трансфер на экскурсию чуток задержался, через 5 минут после назначено времени, в 04.40 утра! я написала, уточнить
В
Виктория
2 сен 2025
Всё было организовано на отлично. Мы заранее выбрали локацию, чтобы можно было дольше поспать перед экскурсией. Также нам предложили сафари — получилось здорово! Полёт на шаре восхитителен, с сафари — фотографии просто супер. Спасибо команде!
А
Анастасия
20 авг 2025
Потрясающе!!! Очень все здорово, все супер организовано
А
Алиса
15 авг 2025
Всё прошло просто замечательно: от онлайн-общения с менеджером до завершения экскурсии. Менеджер Кристина была на связи круглосуточно, оперативно отвечала на все наши вопросы и внимательно учитывала любые пожелания:) Это незабываемая экскурсия, от которой бегут мурашки — от зрелища подготовки шаров до самого момента подъёма. Всем очень рекомендую, эти эмоции останутся со мной навсегда, это было невероятно и восхитительно!
А
Анна
20 июл 2025
Летала на воздушном шаре 7 июля. Организатор Кристина подробно всё объяснила при бронировании и уточнила детали за день до полёта. Трансфер из отеля прибыл вовремя. Встречать рассвет в полёте — незабываемо! Виды потрясающие! Рекомендую этого организатора.
Э
Элеонора
10 июл 2025
Все прошло отлично! Спасибо за организацию
П
Павел
3 июл 2025
Полет прошел прекрасно. Большое спасибо за неповторимые эмоции и прекрасную организацию. Жена в восторге
К
Ксения
1 июл 2025
Все прошло замечательно. Благодарю организаторов!
С
Светлана
13 июн 2025
Полет был великолепным. Пилот — профессионал: где бы ты ни стоял в корзине, всё видно и фото получаются отличные. Организаторам большое спасибо! Всё полностью соответствовало описанию.
