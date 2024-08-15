Индивидуальная
до 12 чел.
По Каппадокии с личным гидом
Индивидуальная экскурсия по Каппадокии - это возможность увидеть всё самое интересное в своём темпе, без спешки и суеты, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно с 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€295 за всё до 12 чел.
-
15%
Групповая
до 28 чел.
Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре
Полетайте на воздушном шаре в Каппадокии и насладитесь чарующими пейзажами на рассвете. Уникальное приключение для всех
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
24 авг в 04:00
€170
€200 за человека
Индивидуальная
Каппадокия за один день: комфортный тур на минивэне. ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с 9-17
Завтра в 09:00
24 авг в 09:00
€300 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 августа 2024Гид Мурат очень понравился, все прошло так, как нам было удобно, учитывая, что мы с 3 детьми. Посмотрели основные достопримечательности. Детям понравился подземный город! Спасибо за интересный рассказ и за классные фото Мурату👍
- ООльга5 апреля 2024Спасибо большое за организацию экскурсии с личным гидом! Это было потрясающе! Огромная благодарность Марии за оперативность, всё быстро, четко, на
- ААлексей9 июля 2023Хочу выразить особую благодарность гиду Джану! Это была прекрасная экскурсия по Каппадокии, спасибо за интересны факты о истории и текущих
- ИИрина8 мая 2023Гид старался чувствовать нас, мы были с детьми, нас не торопили, мы чувствовали себя не скованно, задавали вопросы и получали
- ААнна7 мая 2023Гиды были замечательные, на все вопросы отвечали, посетили много интересных локаций, спасибо, все понравилось.
- ММакеева7 мая 2023Гиды были замечательные, на все вопросы отвечали, посетили много интересных локаций, спасибо, все понравилось.
- BBass30 октября 2021Удивительно интересная экскурсия!
- SSvetlana4 ноября 2020Все очень понравилось! Я в восторге и от самой экскурсии, и от команды гидов, и от самого сервиса. Моей целью
