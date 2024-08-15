Мои заказы

Национальный парк Гёреме – экскурсии в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальный парк Гёреме» в Каппадокии, цены от €170, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
По Каппадокии с личным гидом
На автобусе
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
По Каппадокии с личным гидом
Индивидуальная экскурсия по Каппадокии - это возможность увидеть всё самое интересное в своём темпе, без спешки и суеты, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно с 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€295 за всё до 12 чел.
Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме
На воздушном шаре
1 час
-
15%
Групповая
до 28 чел.
Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре
Полетайте на воздушном шаре в Каппадокии и насладитесь чарующими пейзажами на рассвете. Уникальное приключение для всех
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
24 авг в 04:00
€170€200 за человека
Каппадокия за один день: комфортный тур на минивэне. ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
На микроавтобусе
8 часов
Индивидуальная
Каппадокия за один день: комфортный тур на минивэне. ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Ежедневно с 9-17
Завтра в 09:00
24 авг в 09:00
€300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    15 августа 2024
    По Каппадокии с личным гидом
    Гид Мурат очень понравился, все прошло так, как нам было удобно, учитывая, что мы с 3 детьми. Посмотрели основные достопримечательности. Детям понравился подземный город! Спасибо за интересный рассказ и за классные фото Мурату👍
  • О
    Ольга
    5 апреля 2024
    По Каппадокии с личным гидом
    Спасибо большое за организацию экскурсии с личным гидом! Это было потрясающе! Огромная благодарность Марии за оперативность, всё быстро, четко, на
    высоком уровне! Мы накануне вечером сделали запрос на экскурсию, Мария моментально нам ответила, а утром за нами приехали водитель с гидом на комфортном микроавтобусе. Спасибо огромное нашему замечательному гиду Эрдиму за прекрасную информативную экскурсию. Он прекрасно говорит на русском языке. Отвечал на все наши вопросы, фотографировал, все было интересно и познавательно! Очень приятный и интеллигентный, много знает и хорошо интересно рассказывает! Мы посетили основные достопримечательности волшебной Каппадокии, маршрут составляли с учетом наших пожеланий и в нашем темпе. Ездили семьей (2 взр. и 2 детей) и нам на четверых было выгоднее и гораздо комфортнее взять индивидуальную экскурсию. Всем рекомендую! Кроме того, к Марии можно обратиться и по другим туристическим вопросам! Спасибо Вам огромное! Это было сказочно и незабываемо! 🫶❤️

  • А
    Алексей
    9 июля 2023
    По Каппадокии с личным гидом
    Хочу выразить особую благодарность гиду Джану! Это была прекрасная экскурсия по Каппадокии, спасибо за интересны факты о истории и текущих
    днях этого места, за самые лучшие советы по ресторанам и местам, куда лучше сходить. И в целом, сама экскурсия по самым красивым местам Каппадокии, где природа творит чудеса и оставляет самые невероятные впечатления. Самая максимальная оценка Джану, и моя рекомендация всем путешественникам!

  • И
    Ирина
    8 мая 2023
    По Каппадокии с личным гидом
    Гид старался чувствовать нас, мы были с детьми, нас не торопили, мы чувствовали себя не скованно, задавали вопросы и получали
    ответы. Что не понравилось, так это то что очень много продаж, гончарный город Аванос, золото, камни, вино сладости… Не заехали в подземный город, зато продали нам все что можно было продать)) Тем кто заказывает индивидуальный тур, советую сразу предупредить агенство, что вам это интересно либо не интересно, потому как вы платите за экскурсию, а не за шопинг.

  • А
    Анна
    7 мая 2023
    По Каппадокии с личным гидом
    Гиды были замечательные, на все вопросы отвечали, посетили много интересных локаций, спасибо, все понравилось.
  • T
    Tatiana
    30 октября 2021
    По Каппадокии с личным гидом
    Удивительно интересная экскурсия!
  • S
    Svetlana
    4 ноября 2020
    По Каппадокии с личным гидом
    Все очень понравилось! Я в восторге и от самой экскурсии, и от команды гидов, и от самого сервиса. Моей целью
    было посмотреть и запечатлеть места, отражающие аутентичность Каппадокии. Ребята справились на 200 процентов! На тот момент я находилась в Каппадокии уже третий день, и вот что я скажу: организация самой экскурсии через это агентство оказалась самой простой и лучшей по моему опыту.

