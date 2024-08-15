читать дальше

высоком уровне! Мы накануне вечером сделали запрос на экскурсию, Мария моментально нам ответила, а утром за нами приехали водитель с гидом на комфортном микроавтобусе. Спасибо огромное нашему замечательному гиду Эрдиму за прекрасную информативную экскурсию. Он прекрасно говорит на русском языке. Отвечал на все наши вопросы, фотографировал, все было интересно и познавательно! Очень приятный и интеллигентный, много знает и хорошо интересно рассказывает! Мы посетили основные достопримечательности волшебной Каппадокии, маршрут составляли с учетом наших пожеланий и в нашем темпе. Ездили семьей (2 взр. и 2 детей) и нам на четверых было выгоднее и гораздо комфортнее взять индивидуальную экскурсию. Всем рекомендую! Кроме того, к Марии можно обратиться и по другим туристическим вопросам! Спасибо Вам огромное! Это было сказочно и незабываемо! 🫶❤️