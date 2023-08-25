В Василий Рассвет над Каппадокией - утренний полет на воздушном шаре Потрясающий опыт, персонал дружелюбный, а пилот очень знающий и веселый.

В Вера Рассвет над Каппадокией - утренний полет на воздушном шаре Один из самых невероятных опытов, которые я пережила в жизни. Все было идеально, команда очень профессиональная. Полет был потрясающим. Компания все время связывалась со мной, сообщала время посадки, спрашивала, как полет и т. д. Рекомендую!

С Соня Рассвет над Каппадокией - утренний полет на воздушном шаре Дороговато, но один раз в жизни можно себе позволить. Впечатления невероятные!

И Ира Рассвет над Каппадокией - утренний полет на воздушном шаре Прекрасный опыт, хорошая компания, все пунктуально и профессионально. Без сомнения, полностью рекомендую!

Е Евгения Рассвет над Каппадокией - утренний полет на воздушном шаре Один из тех моментов, которые никогда не забудешь. Очень впечатлил не только подъем на воздушном шаре, но и количество воздушных шаров в небе: больше сотни, восход солнца, окрестности незабываемые!

В Влада Рассвет над Каппадокией - утренний полет на воздушном шаре Отличный полет, все было идеально, как описано. Единственное, цена немного кусается, но в сезон другого ожидать не приходится.

У Ульяна Рассвет над Каппадокией - утренний полет на воздушном шаре Волшебное занятие, вставали очень рано, чтобы увидеть восход солнца, но оно того стоит. Полет длился около часа, настолько понравилось,что мы с удовольствием остались бы в воздухе подольше. транспорт, гид, все было организовано.

Г Галина Рассвет над Каппадокией - утренний полет на воздушном шаре Хороший опыт. отлично организованный и управляемый полет. Дружелюбный пилот и экипаж. Все работало гладко и по плану.

К Ксения Рассвет над Каппадокией - утренний полет на воздушном шаре Это был потрясающий опыт полета на воздушных шарах. Очень рекомендую! Наш пилот Басак был великолепен! Вид с воздушного шара завораживающий, услышали всю информацию о местах, над которыми пролетали. Полет безопасный и плавный. Это действительно нельзя пропустить, находясь в Каппадокии!