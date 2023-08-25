-
15%
Групповая
до 28 чел.
Рассвет над Каппадокией - утренний полет на воздушном шаре
Начало: Ваш отель
Расписание: См. расписание
€289
€340 за человека
Групповая
до 24 чел.
Встретить рассвет - на воздушном шаре
Сказочное утро над долинами Гёреме и пейзажи Каппадокии с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
12 фев в 04:30
€207 за человека
Фотопрогулка
до 20 чел.
Парад шаров на рассвете: магия Каппадокии и фотосессия
Встретить утро в Долине Роз и Долине Любви - в окружении сотен воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
12 фев в 05:30
€39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий25 августа 2023Потрясающий опыт, персонал дружелюбный, а пилот очень знающий и веселый.
- ВВера25 августа 2023Один из самых невероятных опытов, которые я пережила в жизни. Все было идеально, команда очень профессиональная. Полет был потрясающим. Компания все время связывалась со мной, сообщала время посадки, спрашивала, как полет и т. д. Рекомендую!
- ССоня23 августа 2023Дороговато, но один раз в жизни можно себе позволить. Впечатления невероятные!
- ИИра22 августа 2023Прекрасный опыт, хорошая компания, все пунктуально и профессионально. Без сомнения, полностью рекомендую!
- ЕЕвгения19 августа 2023Один из тех моментов, которые никогда не забудешь. Очень впечатлил не только подъем на воздушном шаре, но и количество воздушных шаров в небе: больше сотни, восход солнца, окрестности незабываемые!
- ВВлада18 августа 2023Отличный полет, все было идеально, как описано. Единственное, цена немного кусается, но в сезон другого ожидать не приходится.
- УУльяна15 августа 2023Волшебное занятие, вставали очень рано, чтобы увидеть восход солнца, но оно того стоит. Полет длился около часа, настолько понравилось,что мы с удовольствием остались бы в воздухе подольше. транспорт, гид, все было организовано.
- ГГалина15 августа 2023Хороший опыт. отлично организованный и управляемый полет. Дружелюбный пилот и экипаж. Все работало гладко и по плану.
- ККсения13 августа 2023Это был потрясающий опыт полета на воздушных шарах. Очень рекомендую! Наш пилот Басак был великолепен! Вид с воздушного шара завораживающий, услышали всю информацию о местах, над которыми пролетали. Полет безопасный и плавный. Это действительно нельзя пропустить, находясь в Каппадокии!
- ММакарчук9 августа 2023Это был волшебный момент! Наш полет прошел идеально, пилот отлично летал и много шутил. Определенно рекомендую это всем, кто посещает Каппадокию!
