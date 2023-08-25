Мои заказы

Утренние – экскурсии в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Утренние» в Каппадокии, цены от €39, скидки до 15%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Рассвет над Каппадокией - утренний полет на воздушном шаре
На воздушном шаре
3 часа
-
15%
47 отзывов
Групповая
до 28 чел.
Рассвет над Каппадокией - утренний полет на воздушном шаре
Начало: Ваш отель
Расписание: См. расписание
€289€340 за человека
Встретить рассвет - на воздушном шаре
На воздушном шаре
3 часа
Групповая
до 24 чел.
Встретить рассвет - на воздушном шаре
Сказочное утро над долинами Гёреме и пейзажи Каппадокии с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
12 фев в 04:30
€207 за человека
Парад шаров на рассвете: магия Каппадокии и фотосессия
На автобусе
На воздушном шаре
2 часа
Фотопрогулка
до 20 чел.
Парад шаров на рассвете: магия Каппадокии и фотосессия
Встретить утро в Долине Роз и Долине Любви - в окружении сотен воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
12 фев в 05:30
€39 за человека

Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в феврале 2026
Сейчас в Каппадокии в категории "Утренние" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 289 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
