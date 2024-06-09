Прогулка по Розовой долине

Оказаться в окружении причудливых скал и увидеть один из самых красивых закатов в жизни
Розовая долина соединяет посёлок Гёреме и Чавушин, поэтому начав маршрут из одного места, мы попадём в другое. Нам предстоит преодолеть 5 км.

По пути посетим 3 церкви Византийского периода, а завершим путешествие наблюдением за заходом солнца в окружении розовых скал, которые приобретают невероятные оттенки именно на закате.
Прогулка по Розовой долине
Прогулка по Розовой долине
Прогулка по Розовой долине
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Крепость Ортахисар. Одно их самых красивых мест Каппадокии, откуда открывается потрясающий вид и где можно выпить чашечку кофе в лавандовом кафе.
  • Розовая долина. Своё название получила благодаря цвету скал, которые особенно очаровательно смотрятся на закате. Сюда мы ещё вернёмся!
  • Виноградная церковь. Вы увидите различные фрески и узнаете, что они значат.
  • Церковь с крестом. Сохранившиеся на стенах изображения расскажут о жизни Иисуса Христа.
  • Церковь с колоннами. Не буду раскрывать все карты, но история этой святыни вас потрясёт!

Вы узнаете:

  • Как образовались скалы и почему они имеют такую форму
  • Как живут и чем занимаются местные жители
  • Какие функции выполняли крепости Каппадокии
  • А также об истории региона, религии и церквях, находящихся в долине

После завершения пешеходного маршрута нас встретит водитель и отвезёт к месту, откуда начинался наш путь, — в Розовую долину. Здесь будем наблюдать за заходом солнца. Поверьте, такой красоты, вы ещё не видели! В этом месте много уютных кафе, если захотите, можно будет заказать чашечку турецкого кофе.

Кому подойдёт маршрут

Эта экскурсия для тех, кто любит активный отдых и готов много ходить пешком. Если у вас маленькие дети, то им может быть сложно пройти 5 км. Рекомендую надеть спортивную обувь, взять с собой головной убор и солнцезащитный крем.

Организационные детали

  • Экскурсия 10+
  • Я заберу вас из отеля в Гёреме и после прогулки отвезу обратно. Основная часть экскурсии пешеходная.
  • Напитки в кафе в стоимость не входят

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Гёреме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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