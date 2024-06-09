Розовая долина соединяет посёлок Гёреме и Чавушин, поэтому начав маршрут из одного места, мы попадём в другое. Нам предстоит преодолеть 5 км. По пути посетим 3 церкви Византийского периода, а завершим путешествие наблюдением за заходом солнца в окружении розовых скал, которые приобретают невероятные оттенки именно на закате.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Крепость Ортахисар . Одно их самых красивых мест Каппадокии, откуда открывается потрясающий вид и где можно выпить чашечку кофе в лавандовом кафе.

. Одно их самых красивых мест Каппадокии, откуда открывается потрясающий вид и где можно выпить чашечку кофе в лавандовом кафе. Розовая долина . Своё название получила благодаря цвету скал, которые особенно очаровательно смотрятся на закате. Сюда мы ещё вернёмся!

. Своё название получила благодаря цвету скал, которые особенно очаровательно смотрятся на закате. Сюда мы ещё вернёмся! Виноградная церковь . Вы увидите различные фрески и узнаете, что они значат.

. Вы увидите различные фрески и узнаете, что они значат. Церковь с крестом . Сохранившиеся на стенах изображения расскажут о жизни Иисуса Христа.

. Сохранившиеся на стенах изображения расскажут о жизни Иисуса Христа. Церковь с колоннами. Не буду раскрывать все карты, но история этой святыни вас потрясёт!

Вы узнаете:

Как образовались скалы и почему они имеют такую форму

Как живут и чем занимаются местные жители

Какие функции выполняли крепости Каппадокии

А также об истории региона, религии и церквях, находящихся в долине

После завершения пешеходного маршрута нас встретит водитель и отвезёт к месту, откуда начинался наш путь, — в Розовую долину. Здесь будем наблюдать за заходом солнца. Поверьте, такой красоты, вы ещё не видели! В этом месте много уютных кафе, если захотите, можно будет заказать чашечку турецкого кофе.

Кому подойдёт маршрут

Эта экскурсия для тех, кто любит активный отдых и готов много ходить пешком. Если у вас маленькие дети, то им может быть сложно пройти 5 км. Рекомендую надеть спортивную обувь, взять с собой головной убор и солнцезащитный крем.

Организационные детали