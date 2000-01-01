Хотите привезти из поездки в Каппадокию не только воспоминания и фото сделанные на телефон, а еще и...
Хотите привезти из поездки в Каппадокию не только воспоминания и фото сделанные на телефон, а еще и классные профессиональные фото. Тогда вы по адресу! Фотосессия на ранчо - изюминка Каппадокии, ведь слово Каппадокия переводится как «страна прекрасных лошадей»
Самая необычная фотосессия на ранчо на фоне пейзажей Каппадокии.
Что вас ждет:
- Индивидуальные, семейные фотосессии и лав-стори - можно все!
- Я помогу подобрать образ
- Помогу в позировании
Вы получите не менее 100 фото с цветокоррекцией уже на следующий день после фотосессии и 10 фото с детальной ретушью (готовность фото с ретушью не более 10 дней)
Все фото передаются ссылкой на файлообменник.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Фотосессия 1 час
- Место начала и завершения
- Гереме
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
По выбранному вами времени
Ольга Б.
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