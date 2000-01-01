Хотите привезти из поездки в Каппадокию не только воспоминания и фото сделанные на телефон, а еще и классные профессиональные фото. Тогда вы по адресу! Фотосессия на ранчо - изюминка Каппадокии, ведь слово Каппадокия переводится как «страна прекрасных лошадей»