Индивидуальная экскурсия по Каппадокии с гидом и фото-сопровождением

Хотите привезти из поездки в Каппадокию не только воспоминания и фото сделанные на телефон, а еще и...

Хотите привезти из поездки в Каппадокию не только воспоминания и фото сделанные на телефон, а еще и классные профессиональные фото. Тогда вы по адресу! Индивидуальная экскурсия по Каппадокии с профессиональным фотографом.

Мы составляем индивидуальный маршрут, исходя и ваших предпочтений.
Индивидуальная экскурсия по Каппадокии с гидом и фото-сопровождением
Индивидуальная экскурсия по Каппадокии с гидом и фото-сопровождением
Индивидуальная экскурсия по Каппадокии с гидом и фото-сопровождением
Индивидуальная экскурсия по Каппадокии с гидом и фото-сопровождением
Индивидуальная экскурсия по Каппадокии с гидом и фото-сопровождением
Индивидуальная экскурсия по Каппадокии с гидом и фото-сопровождением
Индивидуальная экскурсия по Каппадокии с гидом и фото-сопровождением

Что вас ждет?

  • Покажем самые лучшие места Каппадокии и проведем профессиональную фотосессию.
  • Поможем подобрать образы
  • Поможем в позировании
Вы получите не менее 100 фото с цветокоррекцией уже на следующий день после фотосессии и 10 фото с детальной ретушью (готовность фото с ретушью не более 10 дней)
Все фото передаются ссылкой на файлообменник.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
€500

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия 7 часов
  • Фотосессия на протяжении всей экскурсии
  • Комфортный автомобиль
Что не входит
  • входные билеты в музеи и платные локации
  • обед
Место начала и завершения
Гереме
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Ольга Б.
Ольга Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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