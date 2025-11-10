Мои заказы

Каппадокия на ретро-автомобиле: путешествие на рассвете и закате

Каппадокия на ретро-автомобиле
Ощутите атмосферу прошлого, отправившись по Каппадокии на ретро-автомобиле.

Погрузитесь в атмосферу волшебства, наслаждаясь живописными пейзажами на рассвете, в самый разгар дня или на закате.

Каждое мгновение этого путешествия станет по-истине захватывающим, а чтобы запечатлеть эти моменты, мы предлагаем вам провести фотосессию в элегантных образах.
Каппадокия на ретро-автомобиле: путешествие на рассвете и закате
Каппадокия на ретро-автомобиле: путешествие на рассвете и закате
Каппадокия на ретро-автомобиле: путешествие на рассвете и закате
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 05:30, 09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание фото-прогулки

Волшебная Каппадокия Откройте для себя Каппадокию в совершенно новом свете, путешествуя на роскошном ретро-автомобиле. Поездка подарит вам незабываемые впечатления и яркие фотографии. Почувствуйте магию региона, наслаждаясь его великолепными пейзажами и вдыхая атмосферу прошлого. В этом туре вы сможете посетить самые знаковые места региона: от фантастических долин до величественных скальных образований. Прокатиться по узким дорогам и живописным смотровым площадкам, погружаясь в красоту природы и истории на элегантном авто. Выберите своё идеальное время:
  • Дневной часовой тур: откройте для себя главные достопримечательности под яркими лучами солнца.
  • 2-часовой дневной тур: длинное путешествие по самым живописным уголкам Каппадокии.
  • Тур на закате (1 час): насладитесь магическими оттенками заходящего солнца, когда мир Каппадокии наполняется настоящим волшебством.
Тур на рассвете (1 час): начните свой день, ловя нежные лучи утреннего солнца, озаряющие ландшафты региона. Незабываемые моменты: останавливайтесь в лучших локациях для фотографий и сохраняйте самые яркие моменты. Для желающих провести фотосессию в элегантных нарядах предусмотрена возможность сменить образ. Индивидуальные варианты туров: стоимость тура зависит от выбранной продолжительности и опций. При бронировании вы сможете узнать о специальных предложениях для фотосессий и ценах на наряды. Наше путешествие — сочетание приключения и погружения в культурные традиции. Это то, что обязательно стоит попробовать каждому, кто мечтает увидеть настоящую Каппадокию. Важная информация:.
Тур на рассвете (1 час): начните свой день, ловя нежные лучи утреннего солнца, озаряющие ландшафты региона. Незабываемые моменты: останавливайтесь в лучших локациях для фотографий и сохраняйте самые яркие моменты. Для желающих провести фотосессию в элегантных нарядах предусмотрена возможность сменить образ. Индивидуальные варианты туров: стоимость тура зависит от выбранной продолжительности и опций. При бронировании вы сможете узнать о специальных предложениях для фотосессий и ценах на наряды. Наше путешествие — сочетание приключения и погружения в культурные традиции. Это то, что обязательно стоит попробовать каждому, кто мечтает увидеть настоящую Каппадокию. Важная информация:.
• Тур на рассвете (1 час): начните свой день, ловя нежные лучи утреннего солнца, озаряющие ландшафты региона. Незабываемые моменты: останавливайтесь в лучших локациях для фотографий и сохраняйте самые яркие моменты. Для желающих провести фотосессию в элегантных нарядах предусмотрена возможность сменить образ. Индивидуальные варианты туров: стоимость тура зависит от выбранной продолжительности и опций. При бронировании вы сможете узнать о специальных предложениях для фотосессий и ценах на наряды. Наше путешествие — сочетание приключения и погружения в культурные традиции. Это то, что обязательно стоит попробовать каждому, кто мечтает увидеть настоящую Каппадокию. Важная информация:
  • Индивидуальная экскурсия.
  • Не подходит для инвалидных колясок.
  • Можно с детскими колясками.
  • Есть детские сиденья.
  • Можно со служебными животными.

Время можно выбирать в индивидуальном порядке.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в отель
  • Водитель
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
  • Одеяло
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время можно выбирать в индивидуальном порядке.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Индивидуальная экскурсия
  • Не подходит для инвалидных колясок
  • Можно с детскими колясками
  • Есть детские сиденья
  • Можно со служебными животными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Каппадокии

Похожие экскурсии из Каппадокии

Пикник на рассвете в Каппадокии
На машине
На воздушном шаре
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: пикник в Каппадокии
Устройте утренний пикник в Каппадокии с восточным столом и живописными видами. Насладитесь свежими закусками и ароматным кофе в окружении воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
11 ноя в 05:30
от €120 за человека
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
На машине
2 часа
-
20%
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
Завтра в 04:00
11 ноя в 04:00
€168€210 за всё до 4 чел.
Каппадокия - на квадроциклах за закатом
На квадроциклах
3 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Каппадокия - на квадроциклах за закатом
Ощутить драйв, полюбоваться чудесами природы и проводить солнце в Красной долине
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
11 ноя в 16:00
€50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Каппадокии. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каппадокии