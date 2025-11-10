Ощутите атмосферу прошлого, отправившись по Каппадокии на ретро-автомобиле.
Погрузитесь в атмосферу волшебства, наслаждаясь живописными пейзажами на рассвете, в самый разгар дня или на закате.
Каждое мгновение этого путешествия станет по-истине захватывающим, а чтобы запечатлеть эти моменты, мы предлагаем вам провести фотосессию в элегантных образах.
Погрузитесь в атмосферу волшебства, наслаждаясь живописными пейзажами на рассвете, в самый разгар дня или на закате.
Каждое мгновение этого путешествия станет по-истине захватывающим, а чтобы запечатлеть эти моменты, мы предлагаем вам провести фотосессию в элегантных образах.
Время начала: 05:30, 09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание фото-прогулки
Волшебная Каппадокия Откройте для себя Каппадокию в совершенно новом свете, путешествуя на роскошном ретро-автомобиле. Поездка подарит вам незабываемые впечатления и яркие фотографии. Почувствуйте магию региона, наслаждаясь его великолепными пейзажами и вдыхая атмосферу прошлого. В этом туре вы сможете посетить самые знаковые места региона: от фантастических долин до величественных скальных образований. Прокатиться по узким дорогам и живописным смотровым площадкам, погружаясь в красоту природы и истории на элегантном авто. Выберите своё идеальное время:
- Дневной часовой тур: откройте для себя главные достопримечательности под яркими лучами солнца.
- 2-часовой дневной тур: длинное путешествие по самым живописным уголкам Каппадокии.
- Тур на закате (1 час): насладитесь магическими оттенками заходящего солнца, когда мир Каппадокии наполняется настоящим волшебством.
Тур на рассвете (1 час): начните свой день, ловя нежные лучи утреннего солнца, озаряющие ландшафты региона. Незабываемые моменты: останавливайтесь в лучших локациях для фотографий и сохраняйте самые яркие моменты. Для желающих провести фотосессию в элегантных нарядах предусмотрена возможность сменить образ. Индивидуальные варианты туров: стоимость тура зависит от выбранной продолжительности и опций. При бронировании вы сможете узнать о специальных предложениях для фотосессий и ценах на наряды. Наше путешествие — сочетание приключения и погружения в культурные традиции. Это то, что обязательно стоит попробовать каждому, кто мечтает увидеть настоящую Каппадокию. Важная информация:.
Тур на рассвете (1 час): начните свой день, ловя нежные лучи утреннего солнца, озаряющие ландшафты региона. Незабываемые моменты: останавливайтесь в лучших локациях для фотографий и сохраняйте самые яркие моменты. Для желающих провести фотосессию в элегантных нарядах предусмотрена возможность сменить образ. Индивидуальные варианты туров: стоимость тура зависит от выбранной продолжительности и опций. При бронировании вы сможете узнать о специальных предложениях для фотосессий и ценах на наряды. Наше путешествие — сочетание приключения и погружения в культурные традиции. Это то, что обязательно стоит попробовать каждому, кто мечтает увидеть настоящую Каппадокию. Важная информация:.
• Тур на рассвете (1 час): начните свой день, ловя нежные лучи утреннего солнца, озаряющие ландшафты региона. Незабываемые моменты: останавливайтесь в лучших локациях для фотографий и сохраняйте самые яркие моменты. Для желающих провести фотосессию в элегантных нарядах предусмотрена возможность сменить образ. Индивидуальные варианты туров: стоимость тура зависит от выбранной продолжительности и опций. При бронировании вы сможете узнать о специальных предложениях для фотосессий и ценах на наряды. Наше путешествие — сочетание приключения и погружения в культурные традиции. Это то, что обязательно стоит попробовать каждому, кто мечтает увидеть настоящую Каппадокию. Важная информация:
- Индивидуальная экскурсия.
- Не подходит для инвалидных колясок.
- Можно с детскими колясками.
- Есть детские сиденья.
- Можно со служебными животными.
Время можно выбирать в индивидуальном порядке.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Водитель
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Одеяло
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время можно выбирать в индивидуальном порядке.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Индивидуальная экскурсия
- Не подходит для инвалидных колясок
- Можно с детскими колясками
- Есть детские сиденья
- Можно со служебными животными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Каппадокии
Похожие экскурсии из Каппадокии
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: пикник в Каппадокии
Устройте утренний пикник в Каппадокии с восточным столом и живописными видами. Насладитесь свежими закусками и ароматным кофе в окружении воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
11 ноя в 05:30
от €120 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
Завтра в 04:00
11 ноя в 04:00
€168
€210 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Каппадокия - на квадроциклах за закатом
Ощутить драйв, полюбоваться чудесами природы и проводить солнце в Красной долине
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
11 ноя в 16:00
€50 за человека