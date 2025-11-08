Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Хотите увидеть десятки воздушных шаров, взлетающих на рассвете? Мы отвезём вас на лучшие панорамные площадки Каппадокии, откуда открываются самые яркие виды. Снимайте фото, наслаждайтесь тишиной утра и наблюдайте за этим волшебным зрелищем. Завтрак включён, трансфер тоже — всё продумано для красивого начала дня. 5 1 отзыв

Екатерина Ваш гид в Каппадокии Групповая экскурсия €20 за человека 5 1 отзыв 🇷🇺 русский 2 часа На воздушном шаре

Описание экскурсии Проснуться до рассвета в Каппадокии стоит ради одного — чтобы увидеть, как в небо поднимаются десятки воздушных шаров. Во время этой короткой поездки мы отвезём вас на лучшие смотровые площадки региона. Первая остановка — панорамная точка с идеальным обзором на старт воздушных шаров. Здесь вы почувствуете дыхание утра: шелест горелок, розовеющее небо и сюрреалистичные туфовые скалы создают магическую атмосферу. Вторая точка — смотровая площадка в районе Гёреме. В зависимости от направления ветра и высоты полёта шары могут пролетать совсем рядом — их видно буквально на вытянутой руке. Вы сделаете яркие фотографии и просто насладитесь моментом. Мы предложим лёгкий завтрак — симит или круассан, и отвезём вас обратно в отель, когда регион уже проснётся. Это отличный способ начать день в Каппадокии без полёта, но с максимумом впечатлений. Важная информация: Это наземная экскурсия — вы наблюдаете воздушные шары (без полёта). Поездка длится 1–2 часа, в зависимости от погоды и маршрута полётов. Экскурсия проходит ранним утром.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Панорамная площадка с видом на старт шаров

Смотровая площадка в Гёреме

Воздушные шары на рассвете

Туфовые скалы и долины Каппадокии в утреннем свете Что включено Трансфер из отеля и обратно

Посещение 2 смотровых площадок

Лёгкий завтрак (симит или круассан)

Аудиогид на английском (по желанию) Что не входит в цену Фото - и видеосъёмка Место начала и завершения? Каппадокия Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Важная информация Это наземная экскурсия - вы наблюдаете воздушные шары (без полёта)

Поездка длится 1-2 часа, в зависимости от погоды и маршрута полётов

Экскурсия проходит ранним утром Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.