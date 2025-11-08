Хотите увидеть десятки воздушных шаров, взлетающих на рассвете? Мы отвезём вас на лучшие панорамные площадки Каппадокии, откуда открываются самые яркие виды. Снимайте фото, наслаждайтесь тишиной утра и наблюдайте за этим волшебным зрелищем. Завтрак включён, трансфер тоже — всё продумано для красивого начала дня.
Описание экскурсииПроснуться до рассвета в Каппадокии стоит ради одного — чтобы увидеть, как в небо поднимаются десятки воздушных шаров. Во время этой короткой поездки мы отвезём вас на лучшие смотровые площадки региона. Первая остановка — панорамная точка с идеальным обзором на старт воздушных шаров. Здесь вы почувствуете дыхание утра: шелест горелок, розовеющее небо и сюрреалистичные туфовые скалы создают магическую атмосферу. Вторая точка — смотровая площадка в районе Гёреме. В зависимости от направления ветра и высоты полёта шары могут пролетать совсем рядом — их видно буквально на вытянутой руке. Вы сделаете яркие фотографии и просто насладитесь моментом. Мы предложим лёгкий завтрак — симит или круассан, и отвезём вас обратно в отель, когда регион уже проснётся. Это отличный способ начать день в Каппадокии без полёта, но с максимумом впечатлений. Важная информация: Это наземная экскурсия — вы наблюдаете воздушные шары (без полёта). Поездка длится 1–2 часа, в зависимости от погоды и маршрута полётов. Экскурсия проходит ранним утром.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорамная площадка с видом на старт шаров
- Смотровая площадка в Гёреме
- Воздушные шары на рассвете
- Туфовые скалы и долины Каппадокии в утреннем свете
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Посещение 2 смотровых площадок
- Лёгкий завтрак (симит или круассан)
- Аудиогид на английском (по желанию)
Что не входит в цену
- Фото - и видеосъёмка
Место начала и завершения?
Каппадокия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Это наземная экскурсия - вы наблюдаете воздушные шары (без полёта)
- Поездка длится 1-2 часа, в зависимости от погоды и маршрута полётов
- Экскурсия проходит ранним утром
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Большое спасибо за экскурсию! Было супер, как мы и хотели.
Входит в следующие категории Каппадокии
Похожие экскурсии на «Лучшие смотровые площадки Каппадокии»
Индивидуальная
до 14 чел.
Все краски Каппадокии
Спуститься в подземный город, посетить скальные монастыри и погулять по кварталу гончаров
Начало: Отель путешественника
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
€321 за всё до 14 чел.
Групповая
до 15 чел.
Зелёная поездка по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
28 мая в 09:30
29 мая в 09:30
€65 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
ТОП-8 мест Каппадокии
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
26 мая в 08:00
31 мая в 08:00
€285 за всё до 12 чел.
Групповая
до 16 чел.
Южная Каппадокия: групповая экскурсия
Прикоснитесь к древней истории Каппадокии и насладитесь её волшебными пейзажами. Побывайте на смотровой площадке, в пещерном городе и на дегустации
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Завтра в 09:30
26 мая в 09:30
€75 за человека
€20 за человека