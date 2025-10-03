Мои заказы

Смотровые площадки Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровые площадки» в Каппадокии, цены от €25, скидки до 25%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
По долинам Каппадокии - на классическом автомобиле
На машине
2 часа
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По долинам Каппадокии - на классическом авто
Станьте свидетелями восхода воздушных шаров в Каппадокии, наслаждаясь поездкой на классическом автомобиле. Фотографии и незабываемые виды гарантированы
Начало: У вашего отеля в Гёреме
«Это одна из лучших смотровых площадок для наблюдения за шарами»
Сегодня в 19:30
Завтра в 04:30
€99€110 за всё до 4 чел.
ТОП-8 мест Каппадокии
На машине
7 часов
-
25%
69 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
€267€355 за всё до 12 чел.
Лучшие смотровые площадки Каппадокии
На автобусе
2 часа
Групповая
Лучшие смотровые площадки Каппадокии
Полюбоваться шарами на рассвете с панорамных видовых точек
Начало: У вашего отеля
«Мы отвезём вас на лучшие смотровые площадки, откуда открываются самые впечатляющие панорамы»
Расписание: ежедневно в 04:30
€25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    3 октября 2025
    ТОП-8 мест Каппадокии
    Мы посетили экскурсию «8 мест Каппадокии» с гидом Доганом, и остались в полном восторге! Программа очень насыщенная — за день
    читать дальше

    удалось увидеть главные достопримечательности региона, но при этом всё проходило в комфортном темпе, без спешки.

    Отдельное спасибо гиду Догану🫶: рассказы были интересные, с юмором и при этом информативные, он отвечал на все вопросы и помогал почувствовать атмосферу этого удивительного края.

    Организация тура на высоком уровне — транспорт удобный, всё чётко по времени, никаких накладок. В итоге остались только самые приятные впечатления и желание вернуться ещё раз. ❤️

    Рекомендуем всем, кто хочет посетить Каппадокию! ❤️

  • А
    Андрей
    2 октября 2025
    ТОП-8 мест Каппадокии
    Прекрасно продуманный тур. За один день удалось увидеть очень много. Гид прекрасно говорит по-русски, хорошо знает материал, отвечает на вопросы. Очень гибко и лояльно относится к запросам, и если не хочешь куда-то ехать - предложат альтернативу. Всячески рекомендую
  • Н
    Наталья
    27 сентября 2025
    ТОП-8 мест Каппадокии
    Доган, спасибо большое за информативную и оочень насыщенную экскурсию. Посетили все заявленные локации, даже чуть больше на комфортабельном минивэне под
    читать дальше

    управлением аккуратного водителя). Доган тот гид, который не льет воду, рассказывая байки для туристов, его экскурсия основана на исторических фактах. Уверенно отвечал на все вопросы. И он действительно русскоговорящий гид, родом из Каппадокии. Спасибо еще раз за волшебный день.

    Доган, спасибо большое за информативную и оочень насыщенную экскурсию. Посетили все заявленные локации, даже чуть больше на комфортабельном минивэне под управлением аккуратного водителя). Доган тот гид, который не льет воду, рассказывая байки для туристов, его экскурсия основана на исторических фактах. Уверенно отвечал на все вопросы. И он действительно русскоговорящий гид, родом из Каппадокии. Спасибо еще раз за волшебный день.
  • Ю
    Юлия
    27 сентября 2025
    ТОП-8 мест Каппадокии
    Приезжая в новое месте, всегда очень внимательно и тщательно выбираю гида. При посещении Каппадокии выбрали в качестве проводника Догана и
    читать дальше

    не ошиблись. Это была не просто экскурсия, это было настоящее путешествие - комфортное, увлекательное, удивляющие и удивительное.
    Доган очень пунктуален и обязателен, с первых минут от момента бронирования был на связи, готов был идти на встречу нашим пожеланиям. Автомобиль, на котором мы передвигались в течение дня, очень комфортный, стиль вождения водителя безопасный. Мы чувствовали себя по-настоящему дорогими гостями.
    Однозначно рекомендую обратиться к Догану, чтобы получить незабываемые впечатления, насладиться фантастической природой Каппадокии и крышечтносным скальным бытом местных жителей, узнать много интересного и сделать отличные фотографии с панорамными завораживающими видами!

  • Н
    Надежда
    27 сентября 2025
    ТОП-8 мест Каппадокии
    Большое спасибо Догану!! Очень интересно рассксзывал. Когда опять вернемся, то обратимся с экскурсией именно к нему!
    Большое спасибо Догану!! Очень интересно рассксзывал. Когда опять вернемся, то обратимся с экскурсией именно к нему!
  • I
    Ildar
    26 сентября 2025
    ТОП-8 мест Каппадокии
    Экскурсия была просто отличная, гид Доган всё рассказал в мельчайших подробностях, очень осведомлен в истории Турции.
    Так же понравились места, которые были подобраны для экскурсии.
    Особенно закат на последней точке.
    Обязательно вернемся ещё раз в Кападокию и обратимся к данному гиду.
    Экскурсия была просто отличная, гид Доган всё рассказал в мельчайших подробностях, очень осведомлен в истории Турции
  • Л
    Людмила
    22 сентября 2025
    ТОП-8 мест Каппадокии
    Посетили Каппадокию с компанией друзей. Эту экскурсию выбрали основываясь на отзывах. Очень информативная и красивая экскурсия! Доган интересно рассказывает, много
    читать дальше

    исторической информации. Очень вежливый и предупредительный. Доган приехал за нами в отель вовремя. Мы передвигались на комфортном чистом минивэне. Рекомендую именно эту экскурсию и Догана в качестве рассказчика!

  • М
    Мария
    9 сентября 2025
    ТОП-8 мест Каппадокии
    Наше путешествие с Доганом по Каппадокии получилось невероятно захватывающим! Прекрасная организация. Догнан очень доброжелательный и позитивный человек! Всем рекомендую! Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    31 августа 2025
    ТОП-8 мест Каппадокии
    Экскурсия понравилась! Все посмотрели без спешки, Доган интересно рассказывал про историю Турции
  • Н
    Наталья
    21 августа 2025
    ТОП-8 мест Каппадокии
    Очень понравилась экскурсия и гид. А нас было 6 человек с разным опытом путешествий, но довольны остались все. Спасибо большое за интересный маршрут и замечательный рассказ. С удовольствием порекомендую друзьям
  • А
    Анна
    20 августа 2025
    ТОП-8 мест Каппадокии
    Экскурсия просто отличная! Мы увидели столько прекрасных мест, я даже не ожидала. Проехали по очень красивым местам. Гид очень приятный
    читать дальше

    и комфортный, много и интересно нам рассказал и показал, а также помог сделать фото и видео. Очень интересная и насыщенная программа, даже не ожидала. Спасибо большое за всё, всем буду советовать этот маршрут

    Экскурсия просто отличная! Мы увидели столько прекрасных мест, я даже не ожидала. Проехали по очень красивым местам. Гид очень приятный и комфортный, много и интересно нам рассказал и показал, а также помог сделать фото и видео. Очень интересная и насыщенная программа, даже не ожидала. Спасибо большое за всё, всем буду советовать этот маршрут
  • Е
    Елизавета
    12 августа 2025
    ТОП-8 мест Каппадокии
    Спасибо за прекрасную экскурсию! Познавательно и насыщенно)
    Спасибо за прекрасную экскурсию! Познавательно и насыщенно)
  • Е
    Елена
    10 августа 2025
    ТОП-8 мест Каппадокии
    Доган - очень приятный и тактичный в общении человек. Учитывал наши пожелания, легко соглашался на корректировку маршрута, нигде нас не
    читать дальше

    торопил. Места для обеда предлагал на наш выбор, ничего не навязывал. Очень понравилось нам с мужем такое отношение. Опыт путешествий большой, есть с чем сравнивать. Автомобиль чистый и комфортный. Русский язык у Догана очень хороший. Рекомендуем.

    Доган - очень приятный и тактичный в общении человек. Учитывал наши пожелания, легко соглашался на корректировку
  • И
    Игорь
    27 июля 2025
    ТОП-8 мест Каппадокии
    Все прошло отлично. Дочка не любит много ходить по экскурсиям, тут даже не устала! Очень понравилось, рекомендую!!!
    Все прошло отлично. Дочка не любит много ходить по экскурсиям, тут даже не устала! Очень понравилось, рекомендую!!!
  • С
    Светлана
    26 июля 2025
    По долинам Каппадокии - на классическом автомобиле
    Благодарим за проведенную поездку на ретро авто. Мы арендовали два автомобиля, очень вежливые и приятные водители. Мы проводили фотосессию, они нам помогали с платьями. Наша компания осталась очень довольна.
  • С
    Светлана
    26 июля 2025
    ТОП-8 мест Каппадокии
    Большое спасибо Догану. Подробная экскурсия, узнали много интересного и увидели невероятно красивые места. Перемещались на удобном авто с водителем. Доган очень приятный, тактичный и интересный гид.
  • О
    Ольга
    25 июля 2025
    ТОП-8 мест Каппадокии
    Недавно мы были на индивидуальной экскурсии с Доганом. Все было очень комфортно. За нами приехал комфортабельный автомобиль с кондиционером и
    читать дальше

    питьевой водой. Доган очень доброжелательно провез нас с мужем по ВОСЬМИ местам Каппадокии. Мы были: в пещере, в деревне Зельве, в гончарной мастерской, где слепили с мужем два глиняных изделия, также побывали в Долине Любви, проехали Долину Фантазий, посетили винодельню, где купили бутылочку каппадокийского вина, также увидели заброшенную деревню и напоследок посетили прекрасную розовую долину. Доган рассказал много интересных фактов о каждом месте. Экскурсия была очень яркая и динамичная. Ощущения, что не 1 день ходили, а месяц. Доган говорит на чистейшем русском языке, что конечно же жирный плюс. Огромное спасибо Догану за эту потрясающую и насыщенную экскурсию 🔥🔥🔥🔥🔥

    Недавно мы были на индивидуальной экскурсии с Доганом. Все было очень комфортно. За нами приехал комфортабельный автомобиль с кондиционером и питьевой водой. Доган очень доброжелательно провез нас с мужем по ВОСЬМИ местам Каппадокии. Мы были: в пещере, в деревне Зельве, в гончарной мастерской, где слепили с мужем два глиняных изделия, также побывали в Долине Любви, проехали Долину Фантазий, посетили винодельню, где купили бутылочку каппадокийского вина, также увидели заброшенную деревню и напоследок посетили прекрасную розовую долину. Доган рассказал много интересных фактов о каждом месте. Экскурсия была очень яркая и динамичная. Ощущения, что не 1 день ходили, а месяц. Доган говорит на чистейшем русском языке, что конечно же жирный плюс. Огромное спасибо Догану за эту потрясающую и насыщенную экскурсию 🔥🔥🔥🔥🔥
  • N
    Nadezda
    11 июля 2025
    ТОП-8 мест Каппадокии
    Великолепный вариант экскурсии, в которой сочетаются лучшие локации, вы услышите много интересного от гида, знающего и любящего Каппадокию. Несмотря на
    читать дальше

    очень жаркий день, даже дочь-подросток не устала и была заинтересована весь маршрут. Идеально спланировано - везде успели до толп туристов, на некоторых смотровых и в подземном городе вообще были одни. Ну и попробовать себя в гончарном деле, а потом замечательно пообедать - тоже
    приятные бонусы. В общем - горячо рекомендую.

    Великолепный вариант экскурсии, в которой сочетаются лучшие локации, вы услышите много интересного от гида, знающего и любящего Каппадокию. Несмотря на очень жаркий день, даже дочь-подросток не устала и была заинтересована весь маршрут. Идеально спланировано - везде успели до толп туристов, на некоторых смотровых и в подземном городе вообще были одни. Ну и попробовать себя в гончарном деле, а потом замечательно пообедать - тоже приятные бонусы. В общем - горячо рекомендую.
  • Ж
    Жанна
    9 июля 2025
    ТОП-8 мест Каппадокии
    Мы впервые в Каппадокии. Поэтому заранее забронировали именно эту экскурсию, чтобы увидеть как можно больше красивых и интересных мест. Нам
    читать дальше

    очень понравилось все! Доган провел для нас экскурсию так, что мы смогли увидеть всё без спешки, сделать потрясающие фото и снять видео. Было интересно услышать историю страны и этих мест. Доган -интересный рассказчик. Вежливый и заботливый гид. К тому же, пунктуальный. Отвечал на все вопросы, ведь у путешественников их всегда огромное количество☺️ Следил за тем, чтобы у нас всегда была вода, угощал соком. Привез в отличный ресторан, где мы смогли вкусно поесть и отдохнуть в середине экскурсии. Очень приятно, когда гид относится так душевно и ответственно к своей работе. Я искренне рекомендую тем, кто хочет своими глазами увидеть чудесную Каппадокию, выбрать именно Догана. Ведь он родился здесь и знает места лучше всех👌☺️

    Мы впервые в Каппадокии. Поэтому заранее забронировали именно эту экскурсию, чтобы увидеть как можно больше красивых и интересных мест. Нам очень понравилось все! Доган провел для нас экскурсию так, что мы смогли увидеть всё без спешки, сделать потрясающие фото и снять видео. Было интересно услышать историю страны и этих мест. Доган -интересный рассказчик. Вежливый и заботливый гид. К тому же, пунктуальный. Отвечал на все вопросы, ведь у путешественников их всегда огромное количество☺️ Следил за тем, чтобы у нас всегда была вода, угощал соком. Привез в отличный ресторан, где мы смогли вкусно поесть и отдохнуть в середине экскурсии. Очень приятно, когда гид относится так душевно и ответственно к своей работе. Я искренне рекомендую тем, кто хочет своими глазами увидеть чудесную Каппадокию, выбрать именно Догана. Ведь он родился здесь и знает места лучше всех👌☺️
  • Ю
    Юлия
    8 июля 2025
    ТОП-8 мест Каппадокии
    Мы были на экскурсии с друзьями вчетвером и всё понравилось абсолютно всем. Удобный маршрут и локации, мы даже не вымотались,
    читать дальше

    учитывая, что вставали в 3 часа ночи на шары:) Хотя при этом было очень насыщенно. Просто действительно интересно. Доган очень приятный человек, позитивный, отлично всё рассказывал, не нудно, учитывал наши пожелания, отвечал на все вопросы, мы узнали много интересных фактов. Прям не пожалели, что поехали, хотя я изначально думала вообще не посещать экскурсии. Спасибо!

