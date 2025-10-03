-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
По долинам Каппадокии - на классическом авто
Станьте свидетелями восхода воздушных шаров в Каппадокии, наслаждаясь поездкой на классическом автомобиле. Фотографии и незабываемые виды гарантированы
Начало: У вашего отеля в Гёреме
«Это одна из лучших смотровых площадок для наблюдения за шарами»
Сегодня в 19:30
Завтра в 04:30
€99
€110 за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 12 чел.
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
€267
€355 за всё до 12 чел.
Групповая
Лучшие смотровые площадки Каппадокии
Полюбоваться шарами на рассвете с панорамных видовых точек
Начало: У вашего отеля
«Мы отвезём вас на лучшие смотровые площадки, откуда открываются самые впечатляющие панорамы»
Расписание: ежедневно в 04:30
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina3 октября 2025Мы посетили экскурсию «8 мест Каппадокии» с гидом Доганом, и остались в полном восторге! Программа очень насыщенная — за день
- ААндрей2 октября 2025Прекрасно продуманный тур. За один день удалось увидеть очень много. Гид прекрасно говорит по-русски, хорошо знает материал, отвечает на вопросы. Очень гибко и лояльно относится к запросам, и если не хочешь куда-то ехать - предложат альтернативу. Всячески рекомендую
- ННаталья27 сентября 2025Доган, спасибо большое за информативную и оочень насыщенную экскурсию. Посетили все заявленные локации, даже чуть больше на комфортабельном минивэне под
- ЮЮлия27 сентября 2025Приезжая в новое месте, всегда очень внимательно и тщательно выбираю гида. При посещении Каппадокии выбрали в качестве проводника Догана и
- ННадежда27 сентября 2025Большое спасибо Догану!! Очень интересно рассксзывал. Когда опять вернемся, то обратимся с экскурсией именно к нему!
- IIldar26 сентября 2025Экскурсия была просто отличная, гид Доган всё рассказал в мельчайших подробностях, очень осведомлен в истории Турции.
Так же понравились места, которые были подобраны для экскурсии.
Особенно закат на последней точке.
Обязательно вернемся ещё раз в Кападокию и обратимся к данному гиду.
- ЛЛюдмила22 сентября 2025Посетили Каппадокию с компанией друзей. Эту экскурсию выбрали основываясь на отзывах. Очень информативная и красивая экскурсия! Доган интересно рассказывает, много
- ММария9 сентября 2025Наше путешествие с Доганом по Каппадокии получилось невероятно захватывающим! Прекрасная организация. Догнан очень доброжелательный и позитивный человек! Всем рекомендую! Спасибо большое!
- ЕЕлена31 августа 2025Экскурсия понравилась! Все посмотрели без спешки, Доган интересно рассказывал про историю Турции
- ННаталья21 августа 2025Очень понравилась экскурсия и гид. А нас было 6 человек с разным опытом путешествий, но довольны остались все. Спасибо большое за интересный маршрут и замечательный рассказ. С удовольствием порекомендую друзьям
- ААнна20 августа 2025Экскурсия просто отличная! Мы увидели столько прекрасных мест, я даже не ожидала. Проехали по очень красивым местам. Гид очень приятный
- ЕЕлизавета12 августа 2025Спасибо за прекрасную экскурсию! Познавательно и насыщенно)
- ЕЕлена10 августа 2025Доган - очень приятный и тактичный в общении человек. Учитывал наши пожелания, легко соглашался на корректировку маршрута, нигде нас не
- ИИгорь27 июля 2025Все прошло отлично. Дочка не любит много ходить по экскурсиям, тут даже не устала! Очень понравилось, рекомендую!!!
- ССветлана26 июля 2025Благодарим за проведенную поездку на ретро авто. Мы арендовали два автомобиля, очень вежливые и приятные водители. Мы проводили фотосессию, они нам помогали с платьями. Наша компания осталась очень довольна.
- ССветлана26 июля 2025Большое спасибо Догану. Подробная экскурсия, узнали много интересного и увидели невероятно красивые места. Перемещались на удобном авто с водителем. Доган очень приятный, тактичный и интересный гид.
- ООльга25 июля 2025Недавно мы были на индивидуальной экскурсии с Доганом. Все было очень комфортно. За нами приехал комфортабельный автомобиль с кондиционером и
- NNadezda11 июля 2025Великолепный вариант экскурсии, в которой сочетаются лучшие локации, вы услышите много интересного от гида, знающего и любящего Каппадокию. Несмотря на
- ЖЖанна9 июля 2025Мы впервые в Каппадокии. Поэтому заранее забронировали именно эту экскурсию, чтобы увидеть как можно больше красивых и интересных мест. Нам
- ЮЮлия8 июля 2025Мы были на экскурсии с друзьями вчетвером и всё понравилось абсолютно всем. Удобный маршрут и локации, мы даже не вымотались,
