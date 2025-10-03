Смотровые площадки Каппадокии

E Ekaterina ТОП-8 мест Каппадокии читать дальше удалось увидеть главные достопримечательности региона, но при этом всё проходило в комфортном темпе, без спешки.



Отдельное спасибо гиду Догану🫶: рассказы были интересные, с юмором и при этом информативные, он отвечал на все вопросы и помогал почувствовать атмосферу этого удивительного края.



Организация тура на высоком уровне — транспорт удобный, всё чётко по времени, никаких накладок. В итоге остались только самые приятные впечатления и желание вернуться ещё раз. ❤️



Рекомендуем всем, кто хочет посетить Каппадокию! ❤️ Мы посетили экскурсию «8 мест Каппадокии» с гидом Доганом, и остались в полном восторге! Программа очень насыщенная — за день

А Андрей ТОП-8 мест Каппадокии Прекрасно продуманный тур. За один день удалось увидеть очень много. Гид прекрасно говорит по-русски, хорошо знает материал, отвечает на вопросы. Очень гибко и лояльно относится к запросам, и если не хочешь куда-то ехать - предложат альтернативу. Всячески рекомендую

Н Наталья ТОП-8 мест Каппадокии читать дальше управлением аккуратного водителя). Доган тот гид, который не льет воду, рассказывая байки для туристов, его экскурсия основана на исторических фактах. Уверенно отвечал на все вопросы. И он действительно русскоговорящий гид, родом из Каппадокии. Спасибо еще раз за волшебный день. Доган, спасибо большое за информативную и оочень насыщенную экскурсию. Посетили все заявленные локации, даже чуть больше на комфортабельном минивэне под

Ю Юлия ТОП-8 мест Каппадокии читать дальше не ошиблись. Это была не просто экскурсия, это было настоящее путешествие - комфортное, увлекательное, удивляющие и удивительное.

Доган очень пунктуален и обязателен, с первых минут от момента бронирования был на связи, готов был идти на встречу нашим пожеланиям. Автомобиль, на котором мы передвигались в течение дня, очень комфортный, стиль вождения водителя безопасный. Мы чувствовали себя по-настоящему дорогими гостями.

Однозначно рекомендую обратиться к Догану, чтобы получить незабываемые впечатления, насладиться фантастической природой Каппадокии и крышечтносным скальным бытом местных жителей, узнать много интересного и сделать отличные фотографии с панорамными завораживающими видами! Приезжая в новое месте, всегда очень внимательно и тщательно выбираю гида. При посещении Каппадокии выбрали в качестве проводника Догана и

Н Надежда ТОП-8 мест Каппадокии Большое спасибо Догану!! Очень интересно рассксзывал. Когда опять вернемся, то обратимся с экскурсией именно к нему!

I Ildar ТОП-8 мест Каппадокии Экскурсия была просто отличная, гид Доган всё рассказал в мельчайших подробностях, очень осведомлен в истории Турции.

Так же понравились места, которые были подобраны для экскурсии.

Особенно закат на последней точке.

Обязательно вернемся ещё раз в Кападокию и обратимся к данному гиду.

Л Людмила ТОП-8 мест Каппадокии читать дальше исторической информации. Очень вежливый и предупредительный. Доган приехал за нами в отель вовремя. Мы передвигались на комфортном чистом минивэне. Рекомендую именно эту экскурсию и Догана в качестве рассказчика! Посетили Каппадокию с компанией друзей. Эту экскурсию выбрали основываясь на отзывах. Очень информативная и красивая экскурсия! Доган интересно рассказывает, много

М Мария ТОП-8 мест Каппадокии Наше путешествие с Доганом по Каппадокии получилось невероятно захватывающим! Прекрасная организация. Догнан очень доброжелательный и позитивный человек! Всем рекомендую! Спасибо большое!

Е Елена ТОП-8 мест Каппадокии Экскурсия понравилась! Все посмотрели без спешки, Доган интересно рассказывал про историю Турции

Н Наталья ТОП-8 мест Каппадокии Очень понравилась экскурсия и гид. А нас было 6 человек с разным опытом путешествий, но довольны остались все. Спасибо большое за интересный маршрут и замечательный рассказ. С удовольствием порекомендую друзьям

А Анна ТОП-8 мест Каппадокии читать дальше и комфортный, много и интересно нам рассказал и показал, а также помог сделать фото и видео. Очень интересная и насыщенная программа, даже не ожидала. Спасибо большое за всё, всем буду советовать этот маршрут Экскурсия просто отличная! Мы увидели столько прекрасных мест, я даже не ожидала. Проехали по очень красивым местам. Гид очень приятный

Е Елизавета ТОП-8 мест Каппадокии Спасибо за прекрасную экскурсию! Познавательно и насыщенно)

Е Елена ТОП-8 мест Каппадокии читать дальше торопил. Места для обеда предлагал на наш выбор, ничего не навязывал. Очень понравилось нам с мужем такое отношение. Опыт путешествий большой, есть с чем сравнивать. Автомобиль чистый и комфортный. Русский язык у Догана очень хороший. Рекомендуем. Доган - очень приятный и тактичный в общении человек. Учитывал наши пожелания, легко соглашался на корректировку маршрута, нигде нас не

И Игорь ТОП-8 мест Каппадокии Все прошло отлично. Дочка не любит много ходить по экскурсиям, тут даже не устала! Очень понравилось, рекомендую!!!

С Светлана По долинам Каппадокии - на классическом автомобиле Благодарим за проведенную поездку на ретро авто. Мы арендовали два автомобиля, очень вежливые и приятные водители. Мы проводили фотосессию, они нам помогали с платьями. Наша компания осталась очень довольна.

С Светлана ТОП-8 мест Каппадокии Большое спасибо Догану. Подробная экскурсия, узнали много интересного и увидели невероятно красивые места. Перемещались на удобном авто с водителем. Доган очень приятный, тактичный и интересный гид.

О Ольга ТОП-8 мест Каппадокии читать дальше питьевой водой. Доган очень доброжелательно провез нас с мужем по ВОСЬМИ местам Каппадокии. Мы были: в пещере, в деревне Зельве, в гончарной мастерской, где слепили с мужем два глиняных изделия, также побывали в Долине Любви, проехали Долину Фантазий, посетили винодельню, где купили бутылочку каппадокийского вина, также увидели заброшенную деревню и напоследок посетили прекрасную розовую долину. Доган рассказал много интересных фактов о каждом месте. Экскурсия была очень яркая и динамичная. Ощущения, что не 1 день ходили, а месяц. Доган говорит на чистейшем русском языке, что конечно же жирный плюс. Огромное спасибо Догану за эту потрясающую и насыщенную экскурсию 🔥🔥🔥🔥🔥 Недавно мы были на индивидуальной экскурсии с Доганом. Все было очень комфортно. За нами приехал комфортабельный автомобиль с кондиционером и

N Nadezda ТОП-8 мест Каппадокии читать дальше очень жаркий день, даже дочь-подросток не устала и была заинтересована весь маршрут. Идеально спланировано - везде успели до толп туристов, на некоторых смотровых и в подземном городе вообще были одни. Ну и попробовать себя в гончарном деле, а потом замечательно пообедать - тоже

приятные бонусы. В общем - горячо рекомендую. Великолепный вариант экскурсии, в которой сочетаются лучшие локации, вы услышите много интересного от гида, знающего и любящего Каппадокию. Несмотря на

Ж Жанна ТОП-8 мест Каппадокии читать дальше очень понравилось все! Доган провел для нас экскурсию так, что мы смогли увидеть всё без спешки, сделать потрясающие фото и снять видео. Было интересно услышать историю страны и этих мест. Доган -интересный рассказчик. Вежливый и заботливый гид. К тому же, пунктуальный. Отвечал на все вопросы, ведь у путешественников их всегда огромное количество☺️ Следил за тем, чтобы у нас всегда была вода, угощал соком. Привез в отличный ресторан, где мы смогли вкусно поесть и отдохнуть в середине экскурсии. Очень приятно, когда гид относится так душевно и ответственно к своей работе. Я искренне рекомендую тем, кто хочет своими глазами увидеть чудесную Каппадокию, выбрать именно Догана. Ведь он родился здесь и знает места лучше всех👌☺️ Мы впервые в Каппадокии. Поэтому заранее забронировали именно эту экскурсию, чтобы увидеть как можно больше красивых и интересных мест. Нам