Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии

Каппадокия изнутри Вы посетите самые интересные и живописные места Каппадокии. В программе экскурсии:
Долина Голубей — вы рассмотрите со смотровой площадки расположенные в скалах голубятни и узнаете, когда и при каких обстоятельствах они здесь появились.
Долина Дервент — вы отыщете необычные скальные образования, похожие по очертаниям на верблюда, льва, быка, кошку и других животных.
Розовая долина — вы полюбуетесь на закате кирпично-красным оттенком гор ⛰️ и раскроете, с чем связан их необычный цвет.
Подземный город 🏙️ Каймаклы — вы спуститесь на глубину 80 метров и удивитесь, насколько комфортными были древние подземные поселения. Я расскажу, кто и с какими целями их создавал и как жили в них люди.
Музей под открытым небом Гёреме — комплекс старинных пещерных монастырей и келий монахов. Вы услышите его богатую историю 📖 и отыщете величественную Темную церковь ⛪ с отреставрированными изображениями библейских сцен.
Замок Учхисар — бывшая сторожевая башня и самая высокая точка Каппадокии. Вы подниметесь на смотровую площадку замка и полюбуетесь шикарными видами на скалы и долины.
«Город гончаров» Аванос — вы заглянете в лавки местных мастеров и увидите, какие изящные кувшины, горшки и тарелки они создают своими руками.
Организационные детали
Экскурсия предполагает остановку на обед. Еда и напитки не включены в стоимость.
Если вас больше двух человек, входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно: Каймаклы — 50 лир, Гёреме — 75 лир, Учхисар — 20 лир
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие друзья! Я Фырат, мне 38 лет. Закончив школу в родной Турции, я уехал учиться в Россию, где через 6 лет стал дипломированным специалистом по социально-культурному сервису и туризму. Вернувшись домой, получил лицензию профессионального гида-историка Министерства культуры и туризма Турции. С тех пор, вот уже более 10 лет, провожу экскурсии по всей стране. С радостью покажу вам местные чудеса природы и архитектуры и расскажу о них самое интересное.