Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии

Приглашаю провести день в окружении причудливых скал и живописных долин! Вы узнаете историю происхождения этого сюрреалистического места и подниметесь на лучшие смотровые площадки. А также раскроете тайны древних подземных поселений и познакомитесь с местными ремеслами.
Описание экскурсии
Каппадокия изнутри
Вы посетите самые интересные и живописные места Каппадокии. В программе экскурсии:
- Долина Голубей — вы рассмотрите со смотровой площадки расположенные в скалах голубятни и узнаете, когда и при каких обстоятельствах они здесь появились.
- Долина Дервент — вы отыщете необычные скальные образования, похожие по очертаниям на верблюда, льва, быка, кошку и других животных.
- Розовая долина — вы полюбуетесь на закате кирпично-красным оттенком гор и раскроете, с чем связан их необычный цвет.
- Подземный город Каймаклы — вы спуститесь на глубину 80 метров и удивитесь, насколько комфортными были древние подземные поселения. Я расскажу, кто и с какими целями их создавал и как жили в них люди.
- Музей под открытым небом Гёреме — комплекс старинных пещерных монастырей и келий монахов. Вы услышите его богатую историю и отыщете величественную Темную церковь с отреставрированными изображениями библейских сцен.
- Замок Учхисар — бывшая сторожевая башня и самая высокая точка Каппадокии. Вы подниметесь на смотровую площадку замка и полюбуетесь шикарными видами на скалы и долины.
- «Город гончаров» Аванос — вы заглянете в лавки местных мастеров и увидите, какие изящные кувшины, горшки и тарелки они создают своими руками.
Организационные детали
- Экскурсия предполагает остановку на обед. Еда и напитки не включены в стоимость.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Каймаклы — €13 за чел., Гёреме — €20 за чел., Учхисар — €7 за чел.
- Стоимость указана за 1-10 человек, если вас больше, пожалуйста, уточните цену у гида в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель путешественника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фырат — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4189 туристов
Я представитель команды гидов-историков с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. Нас объединяет любовь к городу и умение просто и интересно рассказывать о нашей стране. Специализируемся на прошлом, архитектуре и еде.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 179 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
хочу поблагодарить гида Мустафу, за увлекательную и подробную экскурсию по Каппадокии. отвечал на все наши вопросы, доходчиво объяснял. Прилетели на один день, написали и в этот же день забрали из отеля.
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У нас был прекрасный гид, который составил для нас маршрут по нашим пожеланиям. Интересно все рассказал, сделал прекрасные фотографии. Очень приятный человек и собеседник. Машина была новая, чистая и комфортная. Водитель хороший.
Однозначно рекомендуем. Спасибо 🥰
Однозначно рекомендуем. Спасибо 🥰
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С
Прекрасная экскурсия и Гид Мустафа отлично отработал.
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Р
Экскурсия понравилась! за один день посмотрели очень много. Гид Хусейн обладает глубокими знаниями и ответит на любые вопросы. Открытый, доброжелательный человек и приятный собеседник. рекомендую данную команду👍
Фырат
Ответ организатора:
Роман, спасибо огромное за такой тёплый отзыв!
Мы очень рады, что экскурсия вам понравилась и вы успели посмотреть так много за один день.
Гиду обязательно передадим ваши слова ему будет очень приятно!
Будем ждать вас снова в Анталье. До новых встреч!
Мы очень рады, что экскурсия вам понравилась и вы успели посмотреть так много за один день.
Гиду обязательно передадим ваши слова ему будет очень приятно!
Будем ждать вас снова в Анталье. До новых встреч!
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Отличная экскурсия👍Интересные локации, грамотная подача истории, комфортная атмосфера. Все на высоте! Спасибо огромное! Рекомендуем всем и обязательно вернемся.
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С
Экскурсия отличная! Насыщенная, разнообразная, микроавтобус удобный, гид Али супер позитивный и подстраивал рассказ под наши интересы. Каменные грибы - топ🔥 вроде они называются виноградники Паши, обязательно купите туда билет. Подземный
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