Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии

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Все краски Каппадокии

Спуститься в подземный город, посетить скальные монастыри и погулять по кварталу гончаров

Firat
Firat – Гид из Каппадокии
Приглашаю провести день в окружении причудливых скал и живописных долин! Вы узнаете историю 📖 происхождения этого сюрреалистического места и подниметесь на лучшие смотровые площадки.

А также раскроете тайны древних подземных поселений и познакомитесь с местными ремеслами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 230€207 за экскурсиюскидка10%

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Все краски Каппадокии
Все краски Каппадокии

Что вас ожидает

Каппадокия изнутри
Вы посетите самые интересные и живописные места Каппадокии. В программе экскурсии:

  • Долина Голубей — вы рассмотрите со смотровой площадки расположенные в скалах голубятни и узнаете, когда и при каких обстоятельствах они здесь появились.
  • Долина Дервент — вы отыщете необычные скальные образования, похожие по очертаниям на верблюда, льва, быка, кошку и других животных.
  • Розовая долина — вы полюбуетесь на закате кирпично-красным оттенком гор ⛰️ и раскроете, с чем связан их необычный цвет.
  • Подземный город 🏙️ Каймаклы — вы спуститесь на глубину 80 метров и удивитесь, насколько комфортными были древние подземные поселения. Я расскажу, кто и с какими целями их создавал и как жили в них люди.
  • Музей под открытым небом Гёреме — комплекс старинных пещерных монастырей и келий монахов. Вы услышите его богатую историю 📖 и отыщете величественную Темную церковь ⛪ с отреставрированными изображениями библейских сцен.
  • Замок Учхисар — бывшая сторожевая башня и самая высокая точка Каппадокии. Вы подниметесь на смотровую площадку замка и полюбуетесь шикарными видами на скалы и долины.
  • «Город гончаров» Аванос — вы заглянете в лавки местных мастеров и увидите, какие изящные кувшины, горшки и тарелки они создают своими руками.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает остановку на обед. Еда и напитки не включены в стоимость.
  • Если вас больше двух человек, входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно: Каймаклы — 50 лир, Гёреме — 75 лир, Учхисар — 20 лир
Все краски Каппадокии
Все краски Каппадокии
Все краски Каппадокии
Все краски Каппадокии
Все краски Каппадокии
Все краски Каппадокии
Все краски Каппадокии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Firat
Firat
Здравствуйте, дорогие друзья! Я Фырат, мне 38 лет. Закончив школу в родной Турции, я уехал учиться в Россию, где через 6 лет стал дипломированным специалистом по социально-культурному сервису и туризму. Вернувшись домой, получил лицензию профессионального гида-историка Министерства культуры и туризма Турции. С тех пор, вот уже более 10 лет, провожу экскурсии по всей стране. С радостью покажу вам местные чудеса природы и архитектуры и расскажу о них самое интересное.
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