Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии

Мои заказы

Все краски Каппадокии

Спуститься в подземный город, посетить скальные монастыри и погулять по кварталу гончаров
Приглашаю провести день в окружении причудливых скал и живописных долин! Вы узнаете историю происхождения этого сюрреалистического места и подниметесь на лучшие смотровые площадки. А также раскроете тайны древних подземных поселений и познакомитесь с местными ремеслами.
4.9
179 отзывов
Все краски Каппадокии
Все краски Каппадокии
Все краски Каппадокии

Описание экскурсии

Каппадокия изнутри

Вы посетите самые интересные и живописные места Каппадокии. В программе экскурсии:

  • Долина Голубей — вы рассмотрите со смотровой площадки расположенные в скалах голубятни и узнаете, когда и при каких обстоятельствах они здесь появились.
  • Долина Дервент — вы отыщете необычные скальные образования, похожие по очертаниям на верблюда, льва, быка, кошку и других животных.
  • Розовая долина — вы полюбуетесь на закате кирпично-красным оттенком гор и раскроете, с чем связан их необычный цвет.
  • Подземный город Каймаклы — вы спуститесь на глубину 80 метров и удивитесь, насколько комфортными были древние подземные поселения. Я расскажу, кто и с какими целями их создавал и как жили в них люди.
  • Музей под открытым небом Гёреме — комплекс старинных пещерных монастырей и келий монахов. Вы услышите его богатую историю и отыщете величественную Темную церковь с отреставрированными изображениями библейских сцен.
  • Замок Учхисар — бывшая сторожевая башня и самая высокая точка Каппадокии. Вы подниметесь на смотровую площадку замка и полюбуетесь шикарными видами на скалы и долины.
  • «Город гончаров» Аванос — вы заглянете в лавки местных мастеров и увидите, какие изящные кувшины, горшки и тарелки они создают своими руками.

Организационные детали

  • Экскурсия предполагает остановку на обед. Еда и напитки не включены в стоимость.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Каймаклы — €13 за чел., Гёреме — €20 за чел., Учхисар — €7 за чел.
  • Стоимость указана за 1-10 человек, если вас больше, пожалуйста, уточните цену у гида в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Отель путешественника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фырат
Фырат — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4189 туристов
Я представитель команды гидов-историков с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. Нас объединяет любовь к городу и умение просто и интересно рассказывать о нашей стране. Специализируемся на прошлом, архитектуре и еде.
читать дальшеуменьшить

Копаем глубже путеводителей, добавляем детали из архивов, секреты и легенды от местных жителей. Мы делаем экскурсии ради живого знакомства с городом, а не заученного текста. Показываем места так, чтобы после прогулки хотелось вернуться снова. Я подбираю гидов индивидуально под вас: смотрю, сколько человек в группе, есть ли дети, на чём именно хотите сделать акцент. Благодаря этому получается подстроить маршрут под ваши интересы и темп. Если хочется дольше постоять у красивого здания или свернуть в атмосферную улочку мы легко меняем план. Так, каждая экскурсия получается разной, потому что она строится вокруг живого разговора с людьми.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 179 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
177
4
1
3
2
1
1
Г
хочу поблагодарить гида Мустафу, за увлекательную и подробную экскурсию по Каппадокии. отвечал на все наши вопросы, доходчиво объяснял. Прилетели на один день, написали и в этот же день забрали из отеля.
хочу поблагодарить гида Мустафу, за увлекательную и подробную экскурсию по Каппадокии. отвечал на все наши вопросы,
хочу поблагодарить гида Мустафу, за увлекательную и подробную экскурсию по Каппадокии. отвечал на все наши вопросы,
хочу поблагодарить гида Мустафу, за увлекательную и подробную экскурсию по Каппадокии. отвечал на все наши вопросы,
хочу поблагодарить гида Мустафу, за увлекательную и подробную экскурсию по Каппадокии. отвечал на все наши вопросы,
хочу поблагодарить гида Мустафу, за увлекательную и подробную экскурсию по Каппадокии. отвечал на все наши вопросы,
хочу поблагодарить гида Мустафу, за увлекательную и подробную экскурсию по Каппадокии. отвечал на все наши вопросы,
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
У нас был прекрасный гид, который составил для нас маршрут по нашим пожеланиям. Интересно все рассказал, сделал прекрасные фотографии. Очень приятный человек и собеседник. Машина была новая, чистая и комфортная. Водитель хороший.
Однозначно рекомендуем. Спасибо 🥰
Вам был полезен этот отзыв?
С
Прекрасная экскурсия и Гид Мустафа отлично отработал.
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Экскурсия понравилась! за один день посмотрели очень много. Гид Хусейн обладает глубокими знаниями и ответит на любые вопросы. Открытый, доброжелательный человек и приятный собеседник. рекомендую данную команду👍
Фырат
Фырат
Ответ организатора:
Роман, спасибо огромное за такой тёплый отзыв!
Мы очень рады, что экскурсия вам понравилась и вы успели посмотреть так много за один день.
Гиду обязательно передадим ваши слова ему будет очень приятно!
Будем ждать вас снова в Анталье. До новых встреч!
Вам был полезен этот отзыв?
Надежда
Отличная экскурсия👍Интересные локации, грамотная подача истории, комфортная атмосфера. Все на высоте! Спасибо огромное! Рекомендуем всем и обязательно вернемся.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия отличная! Насыщенная, разнообразная, микроавтобус удобный, гид Али супер позитивный и подстраивал рассказ под наши интересы. Каменные грибы - топ🔥 вроде они называются виноградники Паши, обязательно купите туда билет. Подземный
читать дальшеуменьшить

город - интересно конечно, но стремновато внутри, даже если обычно нет клаустрофобии. Мы минут 40 там находились, были пробки из туристов, ну может детям и невысоким людям с крепкими нервами понравится)) Еще по нашей просьбе добавили одну локацию, и все равно всё успели, было время и пофоткаться и кофе попить. Экскурсия особенно порадовала, тк на шарах нам не удалось полетать из-за сильного ветра, и в итоге от Каппадокии остались приятные впечатления!

Экскурсия отличная! Насыщенная, разнообразная, микроавтобус удобный, гид Али супер позитивный и подстраивал рассказ под наши интересы.
Экскурсия отличная! Насыщенная, разнообразная, микроавтобус удобный, гид Али супер позитивный и подстраивал рассказ под наши интересы.
Экскурсия отличная! Насыщенная, разнообразная, микроавтобус удобный, гид Али супер позитивный и подстраивал рассказ под наши интересы.
Экскурсия отличная! Насыщенная, разнообразная, микроавтобус удобный, гид Али супер позитивный и подстраивал рассказ под наши интересы.
Экскурсия отличная! Насыщенная, разнообразная, микроавтобус удобный, гид Али супер позитивный и подстраивал рассказ под наши интересы.
Экскурсия отличная! Насыщенная, разнообразная, микроавтобус удобный, гид Али супер позитивный и подстраивал рассказ под наши интересы.
Экскурсия отличная! Насыщенная, разнообразная, микроавтобус удобный, гид Али супер позитивный и подстраивал рассказ под наши интересы.
Экскурсия отличная! Насыщенная, разнообразная, микроавтобус удобный, гид Али супер позитивный и подстраивал рассказ под наши интересы.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Каппадокии

Похожие экскурсии на «Все краски Каппадокии»

Открыть Северную Каппадокию
На машине
На микроавтобусе
7 часов
59 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Открыть Северную Каппадокию
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
11 авг в 09:45
€86 за человека
По северной Каппадокии - с местным гидом
На машине
6.5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По северной Каппадокии - с местным гидом
Путешествие в сердце Каппадокии без толп туристов. Откройте уникальные пейзажи, исторические памятники и местный быт в компании опытного гида
Начало: Гореме
Завтра в 10:30
11 авг в 10:30
от €271 за всё до 10 чел.
Волшебные долины Каппадокии
На автобусе
5 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Волшебные долины Каппадокии
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и историй Каппадокии. Посетите самые живописные долины и замок Учхисар с персональным гидом
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €295 за всё до 10 чел.
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
На машине
7 часов
15 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив самые знаковые места Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
€86 за человека
У нас ещё много экскурсий в Каппадокии. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каппадокии
от €410 за экскурсию