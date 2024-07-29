Вы прикоснётесь к древней истории Каппадокии и оцените её волшебные пейзажи с разных ракурсов. Подниметесь на смотровую площадку и сделаете антуражные снимки «города гнёзд». Погуляете по пещерному городу, где жили 2-3 тысячи лет назад. Увидите, как обрабатывают оникс и султанит. А ещё отведаете фисташковый кофе и семечки по-каппадокийски.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 09:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Смотровая площадка в Эсентепе — вы посетите одну из лучших панорамных точек, с которой открывается волшебный вид на Каппадокию.
- Долина голубей — в этом живописном месте вы полюбуетесь целым «городом гнёзд» и скальных образований.
- Мастерская по обработке оникса и султанита — вас познакомят с традиционным ремеслом Каппадокии и покажут процесс изготовления изделий из этих камней.
- Подземный город — гуляя по таинственному каппадокийскому лабиринту, вы перенесётесь на несколько тысяч лет назад и представите, как был устроен быт древних народов региона.
- Долина Иxлара — после вы пообедаете в живописном месте у реки и прогуляетесь вдоль долины.
- Монастырь Селиме — среди скальных образований вы осмотрите крупнейшее религиозное здание региона и услышите историю собора 8-9 веков.
- Дегустации — в завершении вы попробуете необычное фисташковый кофе и тыквенные семечки, которые в Каппадокии обжаривают по-особенному.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из отелей Ургюпа, Аваноса, Ортахисара, Учисара, Гёреме и обратно; входные билеты и обед.
- Дополнительные расходы: напитки.
- Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes.
- Начало в 9:30-10:00, окончание в 17:30-18:00.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 09:30 и 09:45, в среду, четверг и пятницу в 09:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€72
|Дети с 4 до 12 лет
|€43
|Если у вас больше людей чем 5
|€67
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 09:30 и 09:45, в среду, четверг и пятницу в 09:45
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сулейман — Организатор в Каппадокии
Здравствуйте. Меня зовут Сулейман. За профессиональный подход к работе меня часто называют Сулейманом Великолепным. После изучения русского языка в Беларуси и Украине я поселился в Каппадокии. С моей командой вы сможете полюбоваться невероятной красотой этого места и узнать больше о нём и его чудесах.Задать вопрос
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