Южная Каппадокия: групповая экскурсия

Посетить подземный город и скальный собор, полюбоваться Долиной голубей и пообедать в долине Ихлара
Вы прикоснётесь к древней истории Каппадокии и оцените её волшебные пейзажи с разных ракурсов. Подниметесь на смотровую площадку и сделаете антуражные снимки «города гнёзд». Погуляете по пещерному городу, где жили 2-3 тысячи лет назад. Увидите, как обрабатывают оникс и султанит. А ещё отведаете фисташковый кофе и семечки по-каппадокийски.
Южная Каппадокия: групповая экскурсия
Южная Каппадокия: групповая экскурсия
Южная Каппадокия: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 09:45

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Смотровая площадка в Эсентепе — вы посетите одну из лучших панорамных точек, с которой открывается волшебный вид на Каппадокию.
  • Долина голубей — в этом живописном месте вы полюбуетесь целым «городом гнёзд» и скальных образований.
  • Мастерская по обработке оникса и султанита — вас познакомят с традиционным ремеслом Каппадокии и покажут процесс изготовления изделий из этих камней.
  • Подземный город — гуляя по таинственному каппадокийскому лабиринту, вы перенесётесь на несколько тысяч лет назад и представите, как был устроен быт древних народов региона.
  • Долина Иxлара — после вы пообедаете в живописном месте у реки и прогуляетесь вдоль долины.
  • Монастырь Селиме — среди скальных образований вы осмотрите крупнейшее религиозное здание региона и услышите историю собора 8-9 веков.
  • Дегустации — в завершении вы попробуете необычное фисташковый кофе и тыквенные семечки, которые в Каппадокии обжаривают по-особенному.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из отелей Ургюпа, Аваноса, Ортахисара, Учисара, Гёреме и обратно; входные билеты и обед.
  • Дополнительные расходы: напитки.
  • Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes.
  • Начало в 9:30-10:00, окончание в 17:30-18:00.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 09:30 и 09:45, в среду, четверг и пятницу в 09:45

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€72
Дети с 4 до 12 лет€43
Если у вас больше людей чем 5€67
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 09:30 и 09:45, в среду, четверг и пятницу в 09:45
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Каппадокии

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеВыездныеНа выходныеНа весь деньСкидкиДолина ГолубейПопулярные местаДолина ИхлараПодземныеСвятые местаМонастыри, церкви, храмыНа микроавтобусе

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