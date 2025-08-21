Полет над рассветными пейзажами Полет на воздушном шаре в Каппадокии — это путешествие, которое вы не забудете никогда! Просыпаясь ранним утром, вы станете свидетелем невероятного рассвета, который окрашивает уникальные скалы и долины Каппадокии в золотистые оттенки. Во время экскурсии участники смогут:

Насладиться завораживающим видом Каппадокии с высоты.

Узнать интересные факты о регионе и истории воздушных шаров.

• Ощутить незабываемые эмоции, которые навсегда останутся в памяти. Маршрут полета пролегает над долинами Каппадокии, где участники смогут увидеть такие знаменитые места, как «Долина любви» и «Долина голубей». После приземления вас ждет торжественное празднование с бокалом безалкогольного шампанского и вручение сертификата участника полета. Важная информация: