Полет на воздушном шаре в Каппадокии — уникальное приключение, которое начинается с восхода солнца. Вы увидите невероятные пейзажи скал и долин, парящих шаров, создающих волшебную атмосферу. Это один из самых популярных и незабываемых способов исследовать Каппадокию.
Описание экскурсии
Полет над рассветными пейзажами Полет на воздушном шаре в Каппадокии — это путешествие, которое вы не забудете никогда! Просыпаясь ранним утром, вы станете свидетелем невероятного рассвета, который окрашивает уникальные скалы и долины Каппадокии в золотистые оттенки. Во время экскурсии участники смогут:
- Насладиться завораживающим видом Каппадокии с высоты.
- Узнать интересные факты о регионе и истории воздушных шаров.
Ощутить незабываемые эмоции, которые навсегда останутся в памяти. Маршрут полета пролегает над долинами Каппадокии, где участники смогут увидеть такие знаменитые места, как «Долина любви» и «Долина голубей». После приземления вас ждет торжественное празднование с бокалом безалкогольного шампанского и вручение сертификата участника полета.
- Полет не рекомендуется детям младше 6 лет, беременным женщинам и людям с серьезными медицинскими противопоказаниями.
- Экскурсия начинается рано утром, за час до восхода солнца. Точное время будет сообщено за день до полета.
- Полет длится от 45 до 60 минут, в зависимости от погодных условий.
- Полеты зависят от погодных условий. В случае отмены бронирование можно перенести или оформить возврат.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина любви (Love Valley) - уникальные природные образования в форме столбов, которые стали визитной карточкой Каппадокии. Эти пейзажи выглядят особенно впечатляюще с высоты
- Долина голубей (Pigeon Valley) - место, знаменитое своими древними голубятнями, вырезанными прямо в скалах
- Гёреме (Göreme) - небольшой городок, окруженный скалами и долинами, который вы сможете увидеть с высоты, включая знаменитый музей под открытым небом
- Долина воображения (Devrent Valley) - скалы причудливых форм, которые напоминают животных и сказочные фигуры
- Долина роз (Rose Valley) - скалы с розоватым оттенком, которые особенно красивы в утреннем свете
- Долина мечей (Sword Valley) - узкие скалистые образования, напоминающие мечи, создающие захватывающий вид
Что включено
- Утренний трансфер от вашего отеля и обратно
- Полет на воздушном шаре (от 45 до 60 минут)
- Безалкогольное шампанское после приземления
- Сертификат участника полета
- Страховка за пределами полета
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из регионов за пределами Каппадокии
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
C
Christia
21 авг 2025
Все было потрясающе!!! Каппадокия была прекрасна, а гид был очень добр и помогал во всем. Спасибо
T
Teodora
19 авг 2025
Полет на воздушном шаре — обязательный пункт программы в Турции, сюрреалистический опыт, который я запомню на всю жизнь
M
Majken
18 авг 2025
Прежде всего: ВАУ!!!!! Нам посчастливилось полетать на воздушном шаре на рассвете над прекрасным Гёреме (Каппадокия), и это определенно не разочаровало.
C
Casia
18 авг 2025
Спасибо вам! Полет на воздушном шаре — это приключение, которое каждый должен испытать хотя бы раз в жизни.
М
Мария
15 июл 2025
Полет на воздушном шаре 🎈 был незабываемым опытом. 😍 👌 Это было самым ярким событием моего путешествия: ранний подъем, восход солнца, парение в небе, наблюдение за другими разноцветными шарами и панорамный вид на грандиозные каньоны. ❤️ 😍 💖
