Мини-группа
до 1 чел.
Захватывающий тур на квадроциклах по долинам Каппадокии
Исследуйте красоты Каппадокии, управляя квадроциклом среди скал и долин во время захватывающего заката
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Сафари верхом в Каппадокии: Красная и Розовая долины
Погрузитесь в атмосферу древней Каппадокии, выбрав уникальное сафари на верблюдах или лошадях
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€50 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Исследуя Каппадокию: индивидуальный тур
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€300 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Полёт мечты над Каппадокией
Начало: На стойке регистрации вашего отеля
Завтра в 05:30
10 апр в 05:30
€290 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия20 мая 2024Очень классная экскурсия! Столько впечатлений и эмоций можно получить за пару часов. Отличные организаторы и сопровождающие.
- AAnna16 апреля 2024Замечательная экскурсия! Гиды дали привыкнуть к квадроциклам, спокойно показали, как им управлять. Мы останавливались на красивых локациях, чтобы погулять, узнать историю места и сделать крутые фотографии! Мы встретили красивый закат и получили огромное количество положительных эмоций! Однозначно рекомендую к посещению
- ААлександра2 сентября 2023Потрясающий опыт. Гид был дружелюбным и вежливым. Другой гид сделал для нас фотографии и приложил все усилия, чтобы убедиться, что они идеальны.)
- ВВадим1 сентября 2023Сафари на верблюдах было потрясающим. Весь персонал очень профессиональный. Это было одним из наших лучших впечатлений в Каппадокии! Ребята, ведущие верблюдов, сделали множество фото и видео каждого участника тура. Ребята, вы лучшие!!!!:)
- ООля21 августа 2023Отличный опыт для тех, кто еще не пробовал кататься на верблюде. Дорога легкая и относительно безопасная. Гиды также старались развлечь нас.
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Долина мечей»
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