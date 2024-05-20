Ю Юлия Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии Очень классная экскурсия! Столько впечатлений и эмоций можно получить за пару часов. Отличные организаторы и сопровождающие.

A Anna Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии Замечательная экскурсия! Гиды дали привыкнуть к квадроциклам, спокойно показали, как им управлять. Мы останавливались на красивых локациях, чтобы погулять, узнать историю места и сделать крутые фотографии! Мы встретили красивый закат и получили огромное количество положительных эмоций! Однозначно рекомендую к посещению

А Александра Прогулка верхом по живописным долинам Каппадокии Потрясающий опыт. Гид был дружелюбным и вежливым. Другой гид сделал для нас фотографии и приложил все усилия, чтобы убедиться, что они идеальны.)

В Вадим Прогулка верхом по живописным долинам Каппадокии Сафари на верблюдах было потрясающим. Весь персонал очень профессиональный. Это было одним из наших лучших впечатлений в Каппадокии! Ребята, ведущие верблюдов, сделали множество фото и видео каждого участника тура. Ребята, вы лучшие!!!!:)