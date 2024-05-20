Экскурсии в Долину Роз из Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Долина роз» в Каппадокии, цены от €30. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии
На квадроциклах
2 часа
29 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Захватывающий тур на квадроциклах по долинам Каппадокии
Исследуйте красоты Каппадокии, управляя квадроциклом среди скал и долин во время захватывающего заката
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
Прогулка верхом по живописным долинам Каппадокии
2 часа
17 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Сафари верхом в Каппадокии: Красная и Розовая долины
Погрузитесь в атмосферу древней Каппадокии, выбрав уникальное сафари на верблюдах или лошадях
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€50 за человека
Исследуя Каппадокию: индивидуальный тур
На автобусе
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Исследуя Каппадокию: индивидуальный тур
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€300 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии
    Очень классная экскурсия! Столько впечатлений и эмоций можно получить за пару часов. Отличные организаторы и сопровождающие.
  • A
    Anna
    16 апреля 2024
    Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии
    Замечательная экскурсия! Гиды дали привыкнуть к квадроциклам, спокойно показали, как им управлять. Мы останавливались на красивых локациях, чтобы погулять, узнать историю места и сделать крутые фотографии! Мы встретили красивый закат и получили огромное количество положительных эмоций! Однозначно рекомендую к посещению
  • А
    Александра
    2 сентября 2023
    Прогулка верхом по живописным долинам Каппадокии
    Потрясающий опыт. Гид был дружелюбным и вежливым. Другой гид сделал для нас фотографии и приложил все усилия, чтобы убедиться, что они идеальны.)
  • В
    Вадим
    1 сентября 2023
    Прогулка верхом по живописным долинам Каппадокии
    Сафари на верблюдах было потрясающим. Весь персонал очень профессиональный. Это было одним из наших лучших впечатлений в Каппадокии! Ребята, ведущие верблюдов, сделали множество фото и видео каждого участника тура. Ребята, вы лучшие!!!!:)
  • О
    Оля
    21 августа 2023
    Прогулка верхом по живописным долинам Каппадокии
    Отличный опыт для тех, кто еще не пробовал кататься на верблюде. Дорога легкая и относительно безопасная. Гиды также старались развлечь нас.

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Долина роз»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии
  2. Прогулка верхом по живописным долинам Каппадокии
  3. Исследуя Каппадокию: индивидуальный тур
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Крепость Учхисар
  4. Аванос
  5. Долина Голубей
  6. Долина монахов Пашабаг
  7. Деревня Учхисар
  8. Долина Ихлара
  9. Монастыри Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в апреле 2025
Сейчас в Каппадокии в категории "Долина роз" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 300. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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