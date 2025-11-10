Мои заказы

Приключение на квадроциклах по Каппадокии на рассвете или днем

Откройте для себя вдохновляющие пейзажи Каппадокии, отправившись на квадроцикле по внедорожным маршрутам.

Вы преодолеете загадочные долины, где пролегают скальные образования, и сделаете потрясающие снимки «волшебных дымоходов».

Под чутким руководством профессионального инструктора это приключение станет идеальным сочетанием драйва, природной красоты и новых впечатлений.
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 15:30

Описание экскурсии

Приключения на квадроциклах по живописным долинам Каппадокии • Подготовка к поездке Ваше путешествие начнется с подробного инструктажа по технике безопасности и обучения основам управления квадроциклом. Даже если вы никогда не ездили на квадроциклах, опытный инструктор поможет вам чувствовать себя комфортно.
  • Уникальные маршруты Исследуйте потрясающие ландшафты Каппадокии, включая Долину роз, Долину мечей и Долину любви. Грунтовые дороги, скрытые тропы и захватывающие виды превратят ваш маршрут в захватывающее приключение.
  • Остановки для фотографий в живописных местах Вы посетите самые известные локации, где сможете сделать фотографии знаменитых «волшебных дымоходов» и бескрайних долин, освещенных золотистым светом.
  • Не подходит для инвалидных колясок.
  • Не рекомендуется: путешественникам с проблемами спины, нарушениями опорно-двигательного аппарата, заболеваниями сердца или беременным женщинам.
  • Путешественники должны иметь умеренный уровень физической подготовки.
  • Дети в возрасте от 5 до 16 лет могут присоединиться к экскурсии в качестве пассажиров в сопровождении родителей.
  • Не допускаются дети младше 5 лет.

Каждый день утром и вечером.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каппадокия
  • Долина роз
  • Долина мечей
  • Долина любви
Что включено
  • Трансфер из/в отель
  • Шлемы, очки
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день утром и вечером.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

