Приключения на квадроциклах по живописным долинам Каппадокии • Подготовка к поездке Ваше путешествие начнется с подробного инструктажа по технике безопасности и обучения основам управления квадроциклом. Даже если вы никогда не ездили на квадроциклах, опытный инструктор поможет вам чувствовать себя комфортно.

Уникальные маршруты Исследуйте потрясающие ландшафты Каппадокии, включая Долину роз, Долину мечей и Долину любви. Грунтовые дороги, скрытые тропы и захватывающие виды превратят ваш маршрут в захватывающее приключение.

Остановки для фотографий в живописных местах Вы посетите самые известные локации, где сможете сделать фотографии знаменитых «волшебных дымоходов» и бескрайних долин, освещенных золотистым светом.

Эмоции и драйв Езда по пересеченной местности подарит вам чувство свободы: ветер в лицо и восторг от открытия новых горизонтов. Этот тур идеально подходит как для опытных путешественников, так и для новичков. Он соединяет природу, драйв и незабываемые эмоции! Важная информация:.

