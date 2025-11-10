Откройте для себя вдохновляющие пейзажи Каппадокии, отправившись на квадроцикле по внедорожным маршрутам.
Вы преодолеете загадочные долины, где пролегают скальные образования, и сделаете потрясающие снимки «волшебных дымоходов».
Под чутким руководством профессионального инструктора это приключение станет идеальным сочетанием драйва, природной красоты и новых впечатлений.
Описание экскурсии
Приключения на квадроциклах по живописным долинам Каппадокии • Подготовка к поездке Ваше путешествие начнется с подробного инструктажа по технике безопасности и обучения основам управления квадроциклом. Даже если вы никогда не ездили на квадроциклах, опытный инструктор поможет вам чувствовать себя комфортно.
- Уникальные маршруты Исследуйте потрясающие ландшафты Каппадокии, включая Долину роз, Долину мечей и Долину любви. Грунтовые дороги, скрытые тропы и захватывающие виды превратят ваш маршрут в захватывающее приключение.
- Остановки для фотографий в живописных местах Вы посетите самые известные локации, где сможете сделать фотографии знаменитых «волшебных дымоходов» и бескрайних долин, освещенных золотистым светом.
Эмоции и драйв Езда по пересеченной местности подарит вам чувство свободы: ветер в лицо и восторг от открытия новых горизонтов. Этот тур идеально подходит как для опытных путешественников, так и для новичков. Он соединяет природу, драйв и незабываемые эмоции! Важная информация:.
- Не подходит для инвалидных колясок.
- Не рекомендуется: путешественникам с проблемами спины, нарушениями опорно-двигательного аппарата, заболеваниями сердца или беременным женщинам.
- Путешественники должны иметь умеренный уровень физической подготовки.
- Дети в возрасте от 5 до 16 лет могут присоединиться к экскурсии в качестве пассажиров в сопровождении родителей.
- Не допускаются дети младше 5 лет.
Каждый день утром и вечером.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каппадокия
- Долина роз
- Долина мечей
- Долина любви
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Шлемы, очки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день утром и вечером.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Каппадокии
