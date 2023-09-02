Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии

Групповая экскурсия в Каппадокии
4.9
38 отзывов
Если вы уже летали на воздушном шаре и видели рассвет, то закат вас впечатлит не меньше.

Вы увидите завораживающее зрелище — яркие краски заходящего солнца, играющие на внеземных пейзажах долин и скальных образованиях. Мы прокатимся на квадроциклах по самым красивым местам Каппадокии.
Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии
Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии
Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии
Ближайшие даты:
29
дек
30
дек
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1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 10+от €30

Что вас ожидает:

  • Долина Мечей
  • Долина любви
  • Белая долина
  • Красная долина

Описание

Что вас ожидает: Осмотрите лучшие достопримечательности Каппадокии во время захватывающей поездки на квадроцикле. По прибытии на место сбора, после краткого инструктажа по технике безопасности у вас будет время для тренировочного заезда. Когда вы почувствуете себя за рулем уверенно на 100%, начнется ваш тур. Получите заряд адреналина, совершив поездку на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии. Полюбуйтесь древнегреческой архитектурой, почувствуйте острые ощущения от езды на квадроцикле и восхититесь уникальными скальным образованиям печально известной Долины любви. Важно:
  • Экскурсия не подходит для детей младше 10 лет, беременных женщин, людей с ограниченными возможностями передвижения.
  • Все водители квадроциклов должны иметь водительские права. Для пассажиров наличие прав не нужно. Если вы планируете управлять квадроциклом, возьмите с собой водительские права.
  • Наденьте одежду по погоде и комфортную обувь.

Ежедневно в 16:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Англоговорящий инструктор
  • Двухчасовая поездка на квадроциклах
  • Защитная экипировка (маски, шлемы, очки)
  • Барбекю (при покупке билета с барбекю)
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, оденьтесь в комфортную для вас одежду, которую можно испачкать, и удобную обувь. Тур отправляется в вечернее время.
  • Экскурсия не подходит для детей младше 10 лет, беременных женщин, людей с ограниченными возможностями передвижения.
  • Все водители квадроциклов должны иметь водительские права. Для пассажиров наличие прав не нужно. Если вы планируете управлять квадроциклом, возьмите с собой водительские права
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 38 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
2
3
2
1
К
2 сен 2023
Это было здорово! Погода не позволяла полетать на воздушном шаре, и я забронировала катание. Ни разу не разочаровалась! Это было круто! Мы хорошо погуляли, сфотографировались. рекомендую!
А
1 сен 2023
Это была лучшая поездка во время нашего отдыха. Идеальное сочетание: виды + впечатления + развлечения + соотношение цены и качества =). Мы проехали по долинам меча, розы, долине любви и старой греческой деревне Кавушин. Провели достаточно времени в каждом месте, чтобы сфотографировать потрясающие виды. Встреча и возвращение в отель были своевременными.
О
31 авг 2023
Тур был потрясающим! Квадроциклы простые в использовании, и гид был очень приятным. Они забрали нас в отеле, по пути у нас было несколько остановок, чтобы насладиться видами, а в конце даже помогли нам почиститься от пыли)
Н
30 авг 2023
Нет слов! Я так рада, что мы поехали, не ожидала, что у меня будут такие эмоции! Это длилось очень долго, нас привезли в волшебные места! А какие пейзажи!!! Эрен и Мехмет были очень милыми, забавными, невероятными людьми! Большое спасибо!
Л
29 авг 2023
Тур на квадроциклах в Каппадокии был очень интересным, с потрясающими видами на долины и закатом в Долине роз. Персонал приятный, регулярно предлагали остановки для фотографирование. Однако если вы не привыкли ездить на квадроцикле, вам может потребоваться несколько минут, чтобы освоиться. Я очень рекомендую этот тур, который длился 2 часа и стал одним из самых ярких моментов моей поездки в Каппадокию!
Ю
22 авг 2023
Одна из лучших экскурсий в Каппадокии. Хорошая организация и общение. Вначале каждому дали возможность поуправлять квадроциклом, если он этого хочет. На первых этапах регулярно проверяли готовы ли мы ехать и, при необходимости, давали возможность сесть на квадроцикл с другими. Делается несколько остановок, чтобы увидеть некоторые смотровые площадки, и заканчивается просмотром заката. 100% рекомендую!
И
21 авг 2023
Весело, увлекательно, гиды очень дружелюбные и милые! Пейзажи просто захватывают дух! Квадроциклами очень легко управлять, но если у вас возникнут проблемы, вы всегда можете покататься с гидами. Рекомендую!
Л
18 авг 2023
Все было идеально! Мурат, наш гид, был превосходным, очень-очень улыбчивым, благодаря ему мы получили отличные впечатления!! мы смогли разгоняться так, как нам хочется. Я очень рекомендую этот тур, это просто супер-топ!!!!!
М
17 авг 2023
Просто нет слов! Потрясающий опыт. Я так рада, что мы купили эту поездку, даже не ожидала, что будет так здорово! Хватило времени покататься, возили в волшебные места, весело 100%! А какие пейзажи!!! Ребята невероятно добрые, очень пунктуальные, многому нас научили. Эрен и Мехмет - невероятные люди! Большое спасибо!
S
15 авг 2023
Обязательно бронируйте, если хотите увидеть великолепный закат!
А
13 авг 2023
Пунктуальный и комфортный транспорт. Супер-гиды, внимательные к каждой детали. Одно из немногих агентств, которое также предоставляет очки и лицевые маски (отлично защищает от пыли, которая остается во время путешествия). По сравнению с другими гидами наши выбирали более интересные маршруты 😊
В
11 авг 2023
Мероприятие было просто потрясающим, нас отвезли в невероятно красивые места. Отличное соотношение цены и качества. Эрен и Мехмет - фантастические гиды. Они нашли время, чтобы сфотографировать и даже снять видео с дронов для всех. Определенно рекомендую тем, кто едет в Каппадокию!
К
10 авг 2023
Это был интересный способ исследовать некоторые долины и взглянуть на скалы, но в основном это была просто возможность покататься на квадроцикле.
М
7 авг 2023
Отличный способ увидеть много за один раз. Мы были в Каппадокии в августе и гулять в такую жару не смогли бы. А поездка на закате - самое то. Я, наверное, предпочел бы проводить больше времени на остановках для фотографий, но мои дети-подростки и так были довольны.
М
6 авг 2023
Все от выезда до возврата в отель нас полностью удовлетворило:).

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