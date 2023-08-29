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Л Лиза Тур на квадроциклах в Каппадокии был очень интересным, с потрясающими видами на долины и закатом в Долине роз. Персонал приятный, регулярно предлагали остановки для фотографирование. Однако если вы не привыкли ездить на квадроцикле, вам может потребоваться несколько минут, чтобы освоиться. Я очень рекомендую этот тур, который длился 2 часа и стал одним из самых ярких моментов моей поездки в Каппадокию! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юра Одна из лучших экскурсий в Каппадокии. Хорошая организация и общение. Вначале каждому дали возможность поуправлять квадроциклом, если он этого хочет. На первых этапах регулярно проверяли готовы ли мы ехать и, при необходимости, давали возможность сесть на квадроцикл с другими. Делается несколько остановок, чтобы увидеть некоторые смотровые площадки, и заканчивается просмотром заката. 100% рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анатолий Это была лучшая поездка во время нашего отдыха. Идеальное сочетание: виды + впечатления + развлечения + соотношение цены и качества =). Мы проехали по долинам меча, розы, долине любви и старой греческой деревне Кавушин. Провели достаточно времени в каждом месте, чтобы сфотографировать потрясающие виды. Встреча и возвращение в отель были своевременными. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

A Anna Замечательная экскурсия! Гиды дали привыкнуть к квадроциклам, спокойно показали, как им управлять. Мы останавливались на красивых локациях, чтобы погулять, узнать историю места и сделать крутые фотографии! Мы встретили красивый закат и получили огромное количество положительных эмоций! Однозначно рекомендую к посещению Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Маргарита Просто нет слов! Потрясающий опыт. Я так рада, что мы купили эту поездку, даже не ожидала, что будет так здорово! Хватило времени покататься, возили в волшебные места, весело 100%! А какие пейзажи!!! Ребята невероятно добрые, очень пунктуальные, многому нас научили. Эрен и Мехмет - невероятные люди! Большое спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет