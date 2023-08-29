Если вы уже летали на воздушном шаре и видели рассвет, то закат вас впечатлит не меньше.
Вы увидите завораживающее зрелище — яркие краски заходящего солнца, играющие на внеземных пейзажах долин и скальных образованиях. Мы прокатимся на квадроциклах по самым красивым местам Каппадокии.
Вы увидите завораживающее зрелище — яркие краски заходящего солнца, играющие на внеземных пейзажах долин и скальных образованиях. Мы прокатимся на квадроциклах по самым красивым местам Каппадокии.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Осмотрите лучшие достопримечательности Каппадокии во время захватывающей поездки на квадроцикле. По прибытии на место сбора, после краткого инструктажа по технике безопасности у вас будет время для тренировочного заезда. Когда вы почувствуете себя за рулем уверенно на 100%, начнется ваш тур. Получите заряд адреналина, совершив поездку на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии. Полюбуйтесь древнегреческой архитектурой, почувствуйте острые ощущения от езды на квадроцикле и восхититесь уникальными скальным образованиям печально известной Долины любви. Важно:
- Экскурсия не подходит для детей младше 10 лет, беременных женщин, людей с ограниченными возможностями передвижения.
- Все водители квадроциклов должны иметь водительские права. Для пассажиров наличие прав не нужно. Если вы планируете управлять квадроциклом, возьмите с собой водительские права.
- Наденьте одежду по погоде и комфортную обувь.
Ежедневно в 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина Мечей
- Долина любви
- Белая долина
- Красная долина
Что включено
- Трансфер
- Англоговорящий инструктор
- Двухчасовая поездка на квадроциклах
- Защитная экипировка (маски, шлемы, очки)
- Барбекю (при покупке билета с барбекю)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Тур на квадроциклах в Каппадокии был очень интересным, с потрясающими видами на долины и закатом в Долине роз. Персонал приятный, регулярно предлагали остановки для фотографирование. Однако если вы не привыкли ездить на квадроцикле, вам может потребоваться несколько минут, чтобы освоиться. Я очень рекомендую этот тур, который длился 2 часа и стал одним из самых ярких моментов моей поездки в Каппадокию!
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Ю
Одна из лучших экскурсий в Каппадокии. Хорошая организация и общение. Вначале каждому дали возможность поуправлять квадроциклом, если он этого хочет. На первых этапах регулярно проверяли готовы ли мы ехать и, при необходимости, давали возможность сесть на квадроцикл с другими. Делается несколько остановок, чтобы увидеть некоторые смотровые площадки, и заканчивается просмотром заката. 100% рекомендую!
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А
Это была лучшая поездка во время нашего отдыха. Идеальное сочетание: виды + впечатления + развлечения + соотношение цены и качества =). Мы проехали по долинам меча, розы, долине любви и старой греческой деревне Кавушин. Провели достаточно времени в каждом месте, чтобы сфотографировать потрясающие виды. Встреча и возвращение в отель были своевременными.
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A
Замечательная экскурсия! Гиды дали привыкнуть к квадроциклам, спокойно показали, как им управлять. Мы останавливались на красивых локациях, чтобы погулять, узнать историю места и сделать крутые фотографии! Мы встретили красивый закат и получили огромное количество положительных эмоций! Однозначно рекомендую к посещению
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М
Просто нет слов! Потрясающий опыт. Я так рада, что мы купили эту поездку, даже не ожидала, что будет так здорово! Хватило времени покататься, возили в волшебные места, весело 100%! А какие пейзажи!!! Ребята невероятно добрые, очень пунктуальные, многому нас научили. Эрен и Мехмет - невероятные люди! Большое спасибо!
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А
Пунктуальный и комфортный транспорт. Супер-гиды, внимательные к каждой детали. Одно из немногих агентств, которое также предоставляет очки и лицевые маски (отлично защищает от пыли, которая остается во время путешествия). По сравнению с другими гидами наши выбирали более интересные маршруты 😊
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