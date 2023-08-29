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Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии

Если вы уже летали на воздушном шаре и видели рассвет, то закат вас впечатлит не меньше.

Вы увидите завораживающее зрелище — яркие краски заходящего солнца, играющие на внеземных пейзажах долин и скальных образованиях. Мы прокатимся на квадроциклах по самым красивым местам Каппадокии.
4.7
45 отзывов
Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии
Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии
Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Осмотрите лучшие достопримечательности Каппадокии во время захватывающей поездки на квадроцикле. По прибытии на место сбора, после краткого инструктажа по технике безопасности у вас будет время для тренировочного заезда. Когда вы почувствуете себя за рулем уверенно на 100%, начнется ваш тур. Получите заряд адреналина, совершив поездку на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии. Полюбуйтесь древнегреческой архитектурой, почувствуйте острые ощущения от езды на квадроцикле и восхититесь уникальными скальным образованиям печально известной Долины любви. Важно:
  • Экскурсия не подходит для детей младше 10 лет, беременных женщин, людей с ограниченными возможностями передвижения.
  • Все водители квадроциклов должны иметь водительские права. Для пассажиров наличие прав не нужно. Если вы планируете управлять квадроциклом, возьмите с собой водительские права.
  • Наденьте одежду по погоде и комфортную обувь.

Ежедневно в 16:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Долина Мечей
  • Долина любви
  • Белая долина
  • Красная долина
Что включено
  • Трансфер
  • Англоговорящий инструктор
  • Двухчасовая поездка на квадроциклах
  • Защитная экипировка (маски, шлемы, очки)
  • Барбекю (при покупке билета с барбекю)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
Тур на квадроциклах в Каппадокии был очень интересным, с потрясающими видами на долины и закатом в Долине роз. Персонал приятный, регулярно предлагали остановки для фотографирование. Однако если вы не привыкли ездить на квадроцикле, вам может потребоваться несколько минут, чтобы освоиться. Я очень рекомендую этот тур, который длился 2 часа и стал одним из самых ярких моментов моей поездки в Каппадокию!
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Ю
Одна из лучших экскурсий в Каппадокии. Хорошая организация и общение. Вначале каждому дали возможность поуправлять квадроциклом, если он этого хочет. На первых этапах регулярно проверяли готовы ли мы ехать и, при необходимости, давали возможность сесть на квадроцикл с другими. Делается несколько остановок, чтобы увидеть некоторые смотровые площадки, и заканчивается просмотром заката. 100% рекомендую!
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А
Это была лучшая поездка во время нашего отдыха. Идеальное сочетание: виды + впечатления + развлечения + соотношение цены и качества =). Мы проехали по долинам меча, розы, долине любви и старой греческой деревне Кавушин. Провели достаточно времени в каждом месте, чтобы сфотографировать потрясающие виды. Встреча и возвращение в отель были своевременными.
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A
Замечательная экскурсия! Гиды дали привыкнуть к квадроциклам, спокойно показали, как им управлять. Мы останавливались на красивых локациях, чтобы погулять, узнать историю места и сделать крутые фотографии! Мы встретили красивый закат и получили огромное количество положительных эмоций! Однозначно рекомендую к посещению
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М
Просто нет слов! Потрясающий опыт. Я так рада, что мы купили эту поездку, даже не ожидала, что будет так здорово! Хватило времени покататься, возили в волшебные места, весело 100%! А какие пейзажи!!! Ребята невероятно добрые, очень пунктуальные, многому нас научили. Эрен и Мехмет - невероятные люди! Большое спасибо!
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А
Пунктуальный и комфортный транспорт. Супер-гиды, внимательные к каждой детали. Одно из немногих агентств, которое также предоставляет очки и лицевые маски (отлично защищает от пыли, которая остается во время путешествия). По сравнению с другими гидами наши выбирали более интересные маршруты 😊
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