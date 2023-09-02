Если вы уже летали на воздушном шаре и видели рассвет, то закат вас впечатлит не меньше.
Вы увидите завораживающее зрелище — яркие краски заходящего солнца, играющие на внеземных пейзажах долин и скальных образованиях. Мы прокатимся на квадроциклах по самым красивым местам Каппадокии.
Вы увидите завораживающее зрелище — яркие краски заходящего солнца, играющие на внеземных пейзажах долин и скальных образованиях. Мы прокатимся на квадроциклах по самым красивым местам Каппадокии.
Ближайшие даты:
29
дек
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30
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 10+
|от €30
Что вас ожидает:
- Долина Мечей
- Долина любви
- Белая долина
- Красная долина
Описание
Что вас ожидает: Осмотрите лучшие достопримечательности Каппадокии во время захватывающей поездки на квадроцикле. По прибытии на место сбора, после краткого инструктажа по технике безопасности у вас будет время для тренировочного заезда. Когда вы почувствуете себя за рулем уверенно на 100%, начнется ваш тур. Получите заряд адреналина, совершив поездку на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии. Полюбуйтесь древнегреческой архитектурой, почувствуйте острые ощущения от езды на квадроцикле и восхититесь уникальными скальным образованиям печально известной Долины любви. Важно:
- Экскурсия не подходит для детей младше 10 лет, беременных женщин, людей с ограниченными возможностями передвижения.
- Все водители квадроциклов должны иметь водительские права. Для пассажиров наличие прав не нужно. Если вы планируете управлять квадроциклом, возьмите с собой водительские права.
- Наденьте одежду по погоде и комфортную обувь.
Ежедневно в 16:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Англоговорящий инструктор
- Двухчасовая поездка на квадроциклах
- Защитная экипировка (маски, шлемы, очки)
- Барбекю (при покупке билета с барбекю)
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 16:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста, оденьтесь в комфортную для вас одежду, которую можно испачкать, и удобную обувь. Тур отправляется в вечернее время.
- Экскурсия не подходит для детей младше 10 лет, беременных женщин, людей с ограниченными возможностями передвижения.
- Все водители квадроциклов должны иметь водительские права. Для пассажиров наличие прав не нужно. Если вы планируете управлять квадроциклом, возьмите с собой водительские права
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 38 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксюша
2 сен 2023
Это было здорово! Погода не позволяла полетать на воздушном шаре, и я забронировала катание. Ни разу не разочаровалась! Это было круто! Мы хорошо погуляли, сфотографировались. рекомендую!
А
Анатолий
1 сен 2023
Это была лучшая поездка во время нашего отдыха. Идеальное сочетание: виды + впечатления + развлечения + соотношение цены и качества =). Мы проехали по долинам меча, розы, долине любви и старой греческой деревне Кавушин. Провели достаточно времени в каждом месте, чтобы сфотографировать потрясающие виды. Встреча и возвращение в отель были своевременными.
О
Олеся
31 авг 2023
Тур был потрясающим! Квадроциклы простые в использовании, и гид был очень приятным. Они забрали нас в отеле, по пути у нас было несколько остановок, чтобы насладиться видами, а в конце даже помогли нам почиститься от пыли)
Н
Наташа
30 авг 2023
Нет слов! Я так рада, что мы поехали, не ожидала, что у меня будут такие эмоции! Это длилось очень долго, нас привезли в волшебные места! А какие пейзажи!!! Эрен и Мехмет были очень милыми, забавными, невероятными людьми! Большое спасибо!
Л
Лиза
29 авг 2023
Тур на квадроциклах в Каппадокии был очень интересным, с потрясающими видами на долины и закатом в Долине роз. Персонал приятный, регулярно предлагали остановки для фотографирование. Однако если вы не привыкли ездить на квадроцикле, вам может потребоваться несколько минут, чтобы освоиться. Я очень рекомендую этот тур, который длился 2 часа и стал одним из самых ярких моментов моей поездки в Каппадокию!
Ю
Юра
22 авг 2023
Одна из лучших экскурсий в Каппадокии. Хорошая организация и общение. Вначале каждому дали возможность поуправлять квадроциклом, если он этого хочет. На первых этапах регулярно проверяли готовы ли мы ехать и, при необходимости, давали возможность сесть на квадроцикл с другими. Делается несколько остановок, чтобы увидеть некоторые смотровые площадки, и заканчивается просмотром заката. 100% рекомендую!
И
Ирина
21 авг 2023
Весело, увлекательно, гиды очень дружелюбные и милые! Пейзажи просто захватывают дух! Квадроциклами очень легко управлять, но если у вас возникнут проблемы, вы всегда можете покататься с гидами. Рекомендую!
Л
Лена
18 авг 2023
Все было идеально! Мурат, наш гид, был превосходным, очень-очень улыбчивым, благодаря ему мы получили отличные впечатления!! мы смогли разгоняться так, как нам хочется. Я очень рекомендую этот тур, это просто супер-топ!!!!!
М
Маргарита
17 авг 2023
Просто нет слов! Потрясающий опыт. Я так рада, что мы купили эту поездку, даже не ожидала, что будет так здорово! Хватило времени покататься, возили в волшебные места, весело 100%! А какие пейзажи!!! Ребята невероятно добрые, очень пунктуальные, многому нас научили. Эрен и Мехмет - невероятные люди! Большое спасибо!
S
Sirius
15 авг 2023
Обязательно бронируйте, если хотите увидеть великолепный закат!
А
Александра
13 авг 2023
Пунктуальный и комфортный транспорт. Супер-гиды, внимательные к каждой детали. Одно из немногих агентств, которое также предоставляет очки и лицевые маски (отлично защищает от пыли, которая остается во время путешествия). По сравнению с другими гидами наши выбирали более интересные маршруты 😊
В
Валентина
11 авг 2023
Мероприятие было просто потрясающим, нас отвезли в невероятно красивые места. Отличное соотношение цены и качества. Эрен и Мехмет - фантастические гиды. Они нашли время, чтобы сфотографировать и даже снять видео с дронов для всех. Определенно рекомендую тем, кто едет в Каппадокию!
К
Кирилл
10 авг 2023
Это был интересный способ исследовать некоторые долины и взглянуть на скалы, но в основном это была просто возможность покататься на квадроцикле.
М
Максим
7 авг 2023
Отличный способ увидеть много за один раз. Мы были в Каппадокии в августе и гулять в такую жару не смогли бы. А поездка на закате - самое то. Я, наверное, предпочел бы проводить больше времени на остановках для фотографий, но мои дети-подростки и так были довольны.
М
Марина
6 авг 2023
Все от выезда до возврата в отель нас полностью удовлетворило:).
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